Il clima sui media di tutto il mondo

Bentornati alla newsletter Pianeta2030, la rassegna stampa italiana e internazionale che ogni mese vi racconta il clima che cambia attraverso notizie di politica, economia, cultura e stili di vita. In questo numero il lato oscuro del commercio del tonno nel Mediterraneo, la piccola ribellione delle Dolomiti, i dubbi di Bruxelles sulle direttive climatiche, il ritorno dei finanziamenti della Banca Mondiale per le mega-dighe e molto altro. Buona lettura!

I ribelli delle Dolomiti Sotto gli impianti di risalita delle Alpi di Siusi una serie di scritte rosso sangue a caratteri cubitali sono apparse sulla neve bianca. Si va da “Tourists go home” a “Too much” scrive la Repubblica. Dopo anni di culto del turismo di massa un pezzo di Dolomiti lavora alla sua piccola ribellione. Proteste isolate o segno di un malessere diffuso in un territorio dove per ogni abitante ci sono 17 turisti? Secondo l’ecologista e volto noto dell’imprenditoria ladina, Michil Costa, quelle voci vanno ascoltate perché il limite “è stato superato, e l’ospitalità è diventata “pornoturismo”. In Val Gardena, Val Pusteria son comparse scritte simili.

Il folle mercato del tonno pinna blu del Mediterraneo

In un reportage-inchiesta per le Temps (pubblicato da Internazionale del 17 gennaio) Marzio G. Mian ricostruisce il folle commercio del pregiato tonno pinna blu del Mediterraneo. Considerato merce di lusso in Giappone, Corea e Stati Uniti il suo prezzo è schizzato alle stelle.

Sulle tavole mediterranee non si trova più, eppure ogni anno tonni per 35mila tonnellate vengono catturati e trascinati per migliaia di chilometri fino alla destinazione finale. Lì vengono ingrassati a forza come si fa con il fois gras prima di essere venduti. Ci vogliono 15 chilogrammi di pesce per far aumentare di un chilo il peso di ogni tonno.

I dilemmi di Ursula sulle direttive Ue per le imprese

Le direttive europee Csrd sulla rendicontazione di sostenibilità aziendale e la Csddd sulla due diligence di sostenibilità aziendale non hanno fatto in tempo a essere attuate davvero che Bruxelles vuole già rivederle. Dopo le accuse di danneggiare la competitività europea con il loro carico burocratico Ursula von der Leyen è pronta a rimettere tutto sul piatto (RaiNews24). La revisione dovrebbe finire in quello che Forbes ha definito “l’inquietante” Omnibus Package di marzo, una sorta di decreto milleproroghe in salsa Ue.

L’ipotesi di modifica escluderebbe l’85% delle imprese oggi coinvolte dalle direttive finendo per annacquarne la portata. In una lettera aperta tre sigle che raccolgono diversi miliardi di euro di asset di investimenti hanno già chiesto a Bruxelles di mantenere le direttive come sono per non spaventare gli investitori (Materia Rinnovabile).

Ci pensa Bloomberg

Tra i tanti ordini esecutivi che Donald Trump ha firmato nel giorno del suo ritorno alla Casa Bianca c’è anche quello per uscire (un’altra volta) dall’Accordo di Parigi (Il Sole24Ore). Le Nazioni Unite stanno già cercando di capire come rimpiazzare i fondi per il clima che non arriveranno più da Washington. Una parte, secondo Al Jazeera, potrebbe arrivare dalla Fondazione del miliardario Michael Bloomberg.

La Scozia dice no a due giacimenti di gas e petrolio nel Mar del Nord

Il supremo tribunale civile scozzese ha revocato due licenze di estrazione di gas e petrolio a Shell e Equinor per i giacimenti offshore di Rosebank e Jackdaw nel Mar del Nord. Secondo i giudici i governi che avevano dato l’ok, quello dei conservatori di Johnson e poi di Sunak, avevano sottostimato di netto le emissioni finali di CO₂ che avrebbero un impatto devastante sul clima. Del tutto incompatibile, dicono i giudici, con gli impegni climatici formali della Gran Bretagna (Altraeconomia). Shell ed Equinor dovranno presentare una nuova richiesta di autorizzazione con la stima esatta delle emissioni complessive.

La Banca Mondiale torna a finanziare le maxi-dighe

Per 15 anni la Banca Mondiale non ha più finanziato maxi-dighe. Troppo lunghi i tempi, troppo alti i costi sociali e ambientali. Le cose però ora son cambiate, è la BM è appena diventata la principale finanziatrice della mega-diga di Rogun in Tagikistan da 6,3 miliardi di dollari, e sta per firmare con la Repubblica Democratica del Congo il finanziamento alla gigantesca diga Inga 3 (Climate Home News).

Le mega-dighe stanno creando sempre più tensioni. L’India, per dire, sta costruendo una mega-diga sul fiume sacro Siang dove una ventina di villaggi rischiano di essere sommersi (Al Jazeera). È la risposta all’annuncio di Pechino di una sua maxi diga nella contea tibetana di Medog, poco prima che il fiume entri nel territorio indiano. Sarebbe la più grande al mondo.

Houston abbiamo un problema

Il problema è il meccanismo decisionale delle COP sul clima. Secondo Climate Home News il sistema decisionale basato sull’ostruzionismo non funziona più e servono regole certe per il voto. Si potrebbe pensare a meccanismi come una maggioranza di 7/8 o una maggioranza tra i Paesi sviluppati e in via di sviluppo. Il problema, scrive, è che bisognerebbe mettere mano alla Convenzione Onu sui cambiamenti climatici del ‘92.

Per questo mese è tutto, Pianeta2030 vi aspetta a marzo!

Buona lettura!