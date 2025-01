Il clima sui media di tutto il mondo

Buon anno e bentornati alla newsletter Pianeta2030, la rassegna stampa italiana e internazionale che ogni mese vi racconta il clima che cambia con notizie di politica, economia, cultura e stili di vita. In questo numero la crescente repressione delle proteste climatiche nel mondo, la scelta di Barcellona di usare il turismo per aumentare il fotovoltaico, i dubbi sull’eolico danese, il nuovo accordo tra Italia e Albania e molto altro. Buona lettura!

La scelta di Barcellona Nella città da oltre 30 milioni di turisti all’anno (Dove, Corriere della Sera), da qualche mese la tassa di soggiorno finanzia l’installazione di pannelli solari e pompe di calore nelle scuole pubbliche, sempre più colpite da ondate di calore anche durante l’anno. Il Comune spera di equipaggiare in 6 anni tutte le 170 scuole pubbliche di Barcellona, aumentare la qualità di vita dei residenti, ridurre le emissioni nocive ma anche il risentimento dei residenti verso un turismo bulimico che in pochi anni ha cambiato volto alla città (CBS News).

Danimarca, un’asta (stranamente) deserta

È andata deserta la più grande asta mai organizzata in Danimarca per alcuni nuovi impianti eolici offshore. Nel Paese che dagli anni Settanta è leader del settore, e dal 2022 è al secondo posto al mondo per capacità di generazione eolica pro capite, la notizia ha fatto scalpore.

Non un gran segnale per gli sforzi dell’Unione europea in materia di rinnovabili secondo alcuni (Bloomberg). Ma per altri il problema è nelle condizioni di gara. Con i costi sul mercato in aumento, senza garanzie sull’andamento dei prezzi né sovvenzioni statali gli imprenditori hanno girato a largo (Reuters).

Venti di repressione

Negli ultimi 6 anni le proteste per il clima sono aumentate in tutto il mondo. Ma di pari passo, scrive Climate Home News, anche la loro repressione da parte delle autorità. “La protesta climatica viene criminalizzata in tutto il mondo – scrivono alcuni ricercatori della Bristol University – soprattutto in Paesi come Gran Bretagna (ne abbiamo scritto anche qui a Pianeta2030 nei mesi scorsi) e l’Australia.

La tendenza però, sostiene il report della università britannica, è globale. Nel Nord come nel Sud del mondo, compresi molti Paesi democratici. Difendere la giustizia climatica sta diventando sempre più difficile e pericoloso.

L’impronta del Web

Ogni anno il Web genera circa il 10% delle emissioni globali di anidride carbonica. La “Green Web Foundation”, impegnata nel promuovere un Web a zero emissioni entro il 2030, lo ha definito – per dare un’idea – “la più grande macchina alimentata a carbone al mondo” (Corriere della Sera).

Accordo a tre

L’Italia ha appena firmato un accordo da un miliardo di euro con Emirati Arabi e Albania per produrre e trasportare, rafforzando le connessioni sottomarine già esistenti, energia pulita dall’Albania fino (Euronews). Da qui a tre anni, tramite una joint venture tra il gruppo energetico emiratino Masdar e la società pubblica albanese Korporata Elektroenergjitike Shqiptare, nuova energia solare ed eolica dall’Albania arriverà in Italia (Il Sole24Ore).

Da anni anni in Albania si discute di transizione energetica e aumento delle rinnovabili (Radiotelevisione svizzera). Ancora nel 2019 il blocco dei Paesi dei Balcani occidentali era tra i primi posti in Europa per inquinamento da combustibili fossili (European Data Journalism Network).

Confini sempre più liquidi

Il confine ad alta quota tra Austria e Italia è sempre più fluido, cambia sotto i colpi della crisi climatica, dei ghiacciai che si sciolgono e dei picchi che smottano (BBC). Dal 2006 Italia e Austria gestiscono la questione insieme ridefinendo via via i confini esatti. Ma da allora molto è cambiato.

Le risorse idriche sono sempre più strategiche. Le Alpi sono la “torre d’acqua” d’Europa, dalle loro acque dipende la salute di fiumi come il Reno. E oggi definire il perimetro nazionale di quelle acque è qualcosa di sempre più delicato, anche politicamente.

Fondi in calo

L’uscita di alcuni colossi bancari statunitensi come Goldman Sachs, Morgan Stanley e Citigroup dalla Net-Zero Banking Alliance, nata alla COP di Glagwow del 2021, “segna una preoccupante battuta d’arresto per la finanza globale per il clima” scrive The Diplomat. Senza il loro apporto i finanziamenti di progetti verdi, soprattuttto nel sud-est asiatico, potrebbero ridursi ancora. Insieme alla portata complessiva degli impegni assunti, considerati già da tempo insufficienti da alcuni osservatori (Lettera22).

Farsi compost

Il cosiddetto “compostaggio umano” sta prendendo piede negli Stati Uniti come alternativa alla cremazione perché consuma meno carbonio, non usa sostanza chimiche e per molti trasformare le salme in terra è un’idea meno dolorosa (CNN). È già possibile farlo nello Stato di Washington, in Delaware, California, Nevada e Colorado. In Arizona la legge del 2024 è stata votata in modo bipartisan eppure, scriveva nei mesi scorsi Newsweek, sul tema alcune comunità religiose si son dette contrarie.

In Europa è ancora illegale ma un sondaggio di Yougov dell’anno scorso su quasi 5mila adulti in Gran Bretagna ha rilevato che il 44% degli intervistati prenderebbe seriamente in considerazione l‘ipotesi (Euronews).

Per questo mese è tutto, Pianeta2030 vi aspetta a febbraio!

Buona lettura!