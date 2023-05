Il clima sui media di tutto il mondo

Bentornati alla newsletter Pianeta2030, ogni mese una rassegna stampa ragionata dall’Italia e dal mondo sul clima che cambia con notizie di politica, economia, cultura e stili di vita. In questo numero il best-seller editoriale francese sulla crisi climatica, la nuova legge britannica che amplia i poteri repressivi della polizia durante le proteste (a partire da quelle per il clima), il rapporto dell’Afghanistan di oggi con l’acqua, il nuovo film di Oliver Stone, la fascinazione nucleare tra Filippine e Stati Uniti, l’impronta ambientale del Fast fashion e molto altro. Buona lettura!

E se l’America del Sud facesse cartello sul litio? Il governo cileno ha annunciato che l’industria del litio, che si basa sulle due enormi miniere di litio nel deserto di Atacama ora in mano a una partnership tra il colosso a stelle e strisce Albemarle e la cillena SQM, verrà posta nei prossimi anni sotto il controllo statale (Time). Il litio, uno dei materiali chiave per la transizione verde perché cruciale per la produzione delle batterie elettriche e microchip, ha raggiunto prezzi da capogiro. L’America Latina possiede il 56% dei depositi mondiali, la Bolivia è il primo Paese al mondo per riserve di litio (il 21% del totale) eppure non rientra neanche nella Top Ten dei produttori mondiali. Le cose potrebbero presto cambiare perché il governo vuole mettere al centro delle strategie economiche dei prossimi anni l’estrazione e la lavorazione dell’oro bianco dalle sue saline (Agi). Il Messico, parallelamente, a febbraio ha nazionalizzato l’industria di settore e diversi Paesi sudamericani hanno iniziato a confrontarsi su una possibile strategia globale congiunta per costruire posti di lavoro e industrie invece che limitarsi a estrarre il materiale raro. Una sorta di “Opec del litio” per dirla con le parole del presidente boliviano Luis Arce pensando a come i Paesi esportatori di petrolio presero in mano le industrie nazionali creando un cartello che oggi include il 40% dell’offerta globale. Secondo il presidente di sinistra del Cile Boric il controllo statale del litio è “la migliore possibilità che abbiamo di passare a un’economia sostenibile e sviluppata”. La nuova geografia commerciale di domani, insomma, passerà sempre più da quella delle terre rare (la Repubblica).

Venti di repressione

Il governo di Londra lo aveva annunciato e alla fine l’ha fatto. Dai primi di maggio in Gran Bretagna è in vigore il nuovo “Public Order Act”, la legge che rende reati una serie di tecniche di protesta usate da gruppi ambientalisti come Just Stop Oil ed Extinction Rebellion. Saranno perseguibili con multe salatissime e il carcere da 6 mesi ai 3 anni una serie di attività come interferire sui cantieri di infrastrutture chiave, come aeroporti o ferrovie, ma anche incatenarsi in luoghi pubblici. Non solo, gli agenti avranno nuovi poteri di perquisizione e sequestro di attrezzature durante le manifestazioni, potranno vietare assembramenti non autorizzati e anche limitare le forme di protesta (L’Obs).

Una stretta talmente evidente da aver fatto drizzare i capelli alle Nazioni Unite che hanno bollato la norma come “profondamente preoccupante”. Del resto anche in patria la legge ha scatenato un’onda di polemiche nei confronti dei conservatori, che scelte simili non le avevano ipotizzate neanche nei loro programmi elettorali.

Ottimi affari

L’Equador ha appena firmato il più grande accordo di “debito in cambio di natura” della storia grazie al quale incasserà 12 milioni di dollari all’anno per tutelare l’habitat di uno degli ecosistemi più preziosi del mondo, l’arcipelago delle Galapagos (Climate Home News). Quelli che sono già stati ribattezzati come i “Galapagos bond”, gli ultimi nati nel campo dei “blue bond” che sono obbligazioni legate a progetti per un uso responsabile degli oceani, hanno fruttato la scorsa settimana già 656 milioni di dollari. I bond dureranno fino al 2041 con un tasso di interesse per gli investitori del 5,6%.

Nei giorni scorsi l’Equador ha ricomprato, con uno sconto del 60%, circa 1,6 miliardi di dollari del proprio debito: la biodiversità, secondo il ministro degli Esteri Gustavo Manrique Miranda, è diventata ormai a tutti gli effetti una “valuta” preziosa.

Tutti pazzi per il nucleare

Per le Filippine il nucleare potrebbe presto rivelarsi una gallina dalle uova d’oro. Il presidente Marcos Jr da mesi sta guardando al recupero della storica (e mai usata) centrale nucleare di Bataan nella baia di Manila. Una sorta di affare di famiglia (Lettera22) visto che l’impianto nacque su volere del padre durante la crisi petrolifera del ’73. La centrale, affidata a un’impresa statunitense, non diventò mai operativa perché poco prima dell’accensione dei reattori Marcos perse il potere.

Ora il figlio presidente potrebbe rilanciare il progetto e non solo: il Paese potrebbe presto incassare dai 6 ai 7,5 miliardi di dollari (Philippine Star) da un’azienda privata statunitense che sta cercando un nuovo sito nel Sud est asiatico in grado di produrre energia nucleare entro il 2031. Il progetto potrebbe vendere ai filippini 430 Megawatt di energia, quanto serve a circa 6 milioni di case. Per Marcos Jr del resto, in linea col predecessore Duterte, riconosce il nucleare come una fonte di energia verde nonché molto competitiva per l’economia.

Intanto gli Usa hanno già stretto 23 accordi per lo sviluppo del nucleare civile nel mondo con Paesi che vanno dall’Ucraina all’Argentina. E proprio negli Stati Uniti il regista Oliver Stone ha portato nelle sale il suo ultimo film “Nuclear Now” (CNBC). Per regista premio Oscar il nucleare oggi rappresenta la soluzione più ovvia per affrontare il cambiamento climatico. Il film ha già sollevato diverse polemiche.

In continuo movimento

Grazie a dei localizzatori cuciti in alcuni capi di abbigliamento due giornaliste di Die Zeit hanno monitorato il percorso di alcuni resi di Zalando, uno dei più grandi colossi mondiali di e-commerce di vestiti e accessori. Una tutina restituita dopo un acquisto, per esempio, ha fatto avanti e indietro dalla Germania alla Polonia passando per la Svezia e la Danimarca parecchie volte (Internazionale). Perché? Il business online del Fast fashion si basa sull’ottenere sempre più ordini e consegnare le merci il prima possibile. La gestione logistica di un numero sempre più abnorme di merci rese ha spinto le aziende a usare algoritmi che stimano dov’è più probabile che un capo sarà ordinato la prossima volta e dunque viaggia su camion che di fatto fanno da magazzino ambulante fino alla sua prossima destinazione. Il Fast fashion è tra i settori più inquinanti al mondo (BBC), da solo genera più CO2 di tutti gli aerei e le navi messe insieme, solo Zalando ne 2021 ha emesso il doppio della CO2 dell’Islanda.

Abissi

Giù le mani dalle balene, la loro cacca (sì la cacca come titola il Financial Times) è come “polvere d’oro per l’ambiente”. Un concentrato unico di ferro, fosforo e azoto tale da esser di fatto vitale per il fitoplancton, che a sua volta produce più di metà dell’ossigeno mondiale. Quanto quattro foreste pluviali amazzoniche messe insieme. La caccia alle balene, insomma, ci costerebbe cara anche in termini di emissioni di CO2. La cosa è diventata talmente chiara in certi ambienti che qualcuno sta già provando a capire come stimare il valore economico delle balene in termini ambientali per inserirlo nel sempre più famelico mercato dei progetti legati ai crediti di carbonio.

Un vespaio/Rompicapo

La proposta di regolamento Ue sugli imballaggi che ha presentato nei giorni scorsi la Commissione europea ha sollevato un vespaio e fatto infuriare la Coldiretti (Il sole24Ore). Bruxelles vorrebbe vietare le buste di plastica monouso per frutta e verdura sotto il chilo e mezzo. Secondo Coldiretti la scelta non sarebbe indolore, il pensiero va alle ricadute sui costi per le imprese e il rischio di penalizzare un segmento di mercato che vale molti posti di lavoro. Secondo un report di Unione Italian food, il 75% degli intervistati compra confezioni di frutta e verdura monouso regolarmente. Da una parte ci sono le proteste del settore e il rischio sprechi, dall’altra quanto siamo disposti a cambiare abitudini per ridurre il riscaldamento globale?

Kabul e l’acqua

A quasi due anni dalla (ri)presa del potere dei Talebani l’Afghanistan fa i conti con le conseguenze sempre più pesanti della siccità, anche in termini alimentari. Secondo il Programma Alimentare Mondiale, che chiede con urgenza più fondi per aiutare la popolazione afgana, il Paese oggi fa i conti con il più alto rischio di carestia degli ultimi 25 anni (Ap News). Molti dei suoi bacini idrici sono al lumicino con conseguenze pesanti anche sull’approvvigionamento idrico di Kabul in un Paese in cui l’agricoltura rappresenta la metà del Pil con l’85% della popolazione che lavora nel settore e nell’indotto. I Talebani stanno provando a lanciare una serie di progetti a partire dal miglioramento della diga di Kamal Khan di cui si discute da anni più il progetto sul canale Qosh Tepa da quasi 300 chilometri che dovrebbe portare acqua a oltre 500mila ettari di campi.

Per riuscire nel loro intento però dovranno gestire nuove tensioni idriche con i Paesi vicini (Turkmenistan e Uzbekistan in primis), riuscire a chiudere i progetti di nuove infrastrutture in un Paese che ha visto molte competenze fuggire all’estero (The Diplomat), e fare i conti con un ulteriore sfida. Diverse organizzazioni internazionali e molti Paesi sono infatti ancora restii a diventare partner commerciali di un governo guidato dai Talebani. Se la Turchia ha contribuito ai lavori della diga di Kajaki nell’Herlmand e Pechino sembra sempre più interessata a entrare nel business delle dighe (Pakistan Observer) le sanzioni rendono difficili molti partneriati commerciali.

Al porto di Los Angeles

Da alcuni anni la cattura di anidride carbonica è diventata terreno di grandi investimenti. L’idea di fondo di “aspirare” dall’atmosfera le emissioni nocive e poi stoccarle (lontano dagli occhi lontano dal cuore) o ri-utilizzarle in processi industriali che fanno uso di CO2 sta diventando un argomento di interesse anche politico. Al porto di Los Angeles in California in queste settimane è ormeggiata una grande chiatta blu da 100 piedi farcita di lunghi serbatoi olive, scatole di metallo e tubi per un progetto dell’Università della California, il SeeChange, che prevede di succhiare acqua dall’oceano, privarla della CO2 che contiene, inserirci la CO2 tolta dall’atmosfera e reimmetterla in mare con la stessa composizione chimica iniziale (Bloomberg Green). In molti hanno già lanciato l’allarme sulle possibili conseguenze ambientali nel manomettere (ulteriormente) ecosistemi così articolati come gli oceani. L’anno scorso, mentre la politica iniziava ad accorgersi del valore della Carbon capture almeno in termini ideali e per questo a inserirla nei discorsi pubblici, l’IPCC aveva già invitato tutti ad andarci cauti.

Un successo a 4 mani

A sorpresa il libro più venduto in Francia nel 2022 è “Il mondo senza fine”, il fumetto a quattro mani della matita di Christophe Blain e dell’esperto di cambiamenti climatici Jean-Marc Jancovici che con questo lavoro segna il suo esordio nel mondo del fumetto. Il lavoro è un viaggio per disegni all’interno della crisi ecologica che stiamo vivendo (Rolling Stone). Quello che è già diventato un best-seller Oltralpe e che in Italia è edito da Oblomov Edizioni è il frutto di due anni di lavoro che attinge a una cultura pop con un’edizione di grande formato.

Da vedere

Angoli del mondo diversi, storie quotidiane, interrogativi e domande sul mondo di domani raccontati in video con un viaggio che va dalle isole norvegesi delle Svalbard all’Australia fino alle comunità che vivono lungo il Nilo. “Living With Climate Change” (Cna) racconta il mondo di oggi attraverso la lente dei cambiamenti ambientali dovuti al riscaldamento globale.