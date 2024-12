Il clima sui media di tutto il mondo

Bentornati a Pianeta2030, la rassegna stampa italiana e internazionale che ogni mese vi racconta il clima che cambia con notizie di politica, economia, cultura e stili di vita. In questo numero l’eldorado petrolifero in Guyana, la fumata nera dell’Onu sulla lotta alla plastica, il futuro dell’auto europea e molto altro. Buona lettura!

Fumata nera Arrivati al rush finale, la speranza di ottenere l’approvazione del primo trattato Onu legalmente vincolante sull’inquinamento da plastica è andata in fumo. Insieme ai negoziati che si sono bloccati al quinto round di discussione in Sud Corea dopo il no di alcuni Paesi produttori di petrolio guidati da Russia e Arabia Saudita (Financial Times). Circa 100 Paesi erano pronti a firmare per limitare le nuove produzioni. Un fallimento “deludente”, scrive Politico, dopo due anni di sforzi.

L’auto della discordia

Tra i dossier urgenti sul tavolo della nuova Commissione europea l’auto è tra i più divisivi. La (riconfermata) presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, si sta occupando direttamente del tema e ha già annunciato una nuova task force ad hoc. Nella fronda di chi vorrebbe uno slittamento dello stop alla vendita di auto con motore a combustione interna nell’Unione dal 2035, ipotesi che per la socialista e vicepresidente della Commissione Teresa Ribera non è sul tavolo, ci sono Italia e Spagna e l’intero Ppe (la Repubblica).

Il vento sta cambiando sul comparto auto, scrive l’HuffPost, e in molti fanno pressione per rallentare i vincoli ambientali (Euronews). Con la Germania in recessione e lo spettro della chiusura di alcuni impianti Volkswagen, nulla del futuro dell’auto nell’Unione sembra davvero certo. Se non che l’auto, soprattutto quella elettrica, è sempre più materia di scontro politico.

L’eldorado del petrolio in Guyana

Da quando in Guyana si produce petrolio, l’ex colonia britannica, scrive The Times, è diventata l’eldorado di chi vuole investire nel greggio. Nonché un gigantesco cantiere di infrastrutture, autostrade e nuovi complessi immobiliari.

Da quando dieci anni fa ExxonMobil ha scoperto un giacimento in quello che era uno dei Paesi più poveri del continente, l’economia della Guyana è diventata tra quelle in più rapida crescita al mondo. Solo nel 2023 il Pil è salito del 33%. Le riserve di petrolio del Paese sono stimate a 11 miliardi di barili, quasi tre quarti rispetto al vicino Brasile. Una sorta di “Qatar americano” scrive il Guardian.

Il lato oscuro del consumismo

“Buy Now – L’inganno del consumismo” è un documentario disponibile su Netflix sulle derive del consumismo tra greenwashing e fast fashion (CNN). Al centro del racconto anche il ruolo di colossi come Amazon, Apple, Shein e Adidas (la Repubblica).

India e Pakistan tra diplomazia e smog

Aumentano le richieste per una cooperazione tra i due Paesi, i cui rapporti sono sempre molto turbolenti, per affrontare l’emergenza del peggioramento della qualità dell’aria nelle aree lungo il confine che li divide. Del resto il mese scorso, scrive The Diplomat, la città pachistana di Lahore è risultata la più inquinata al mondo e nelle settimane successive il record è passato a Nuova Delhi (dati del Gruppo IQAir). I contatti tra le autorità locali per discutere del tema sono in corso e molti sperano che sia solo l’inizio di una nuova fase di collaborazione.

La Corte dell’Aia e la giustizia climatica

La Corte dell’Aia può garantire giustizia climatica al Sud del mondo? Dopo le COP sul clima, scrive l’Hindustan Times, la Corte internazionale di Giustizia dell’Aia (ICJ) potrebbe diventare il luogo di contrattazione tra Nord e Sud del mondo per regolare gli obblighi di finanziamento in materia di crisi ecologica.

Nei giorni scorsi, infatti, sono iniziate le udienze della Corte per formulare un parere consultivo sugli obblighi di oltre 100 Stati in materia climatica. I giudici potranno individuare, su richiesta dell’Onu, le responsabilità finanziarie dei Paesi per i cambiamenti climatici provocati e le azioni necessarie per ridurne gli effetti (Forbes).

Sempre di più

L’Italia continua a consumare suolo. Solo nel 2023 oltre 70 chilometri quadrati di superficie sono stati trasformati, circa 2,3 metri quadrati al secondo. I dati arrivano dal rapporto annuale sul consumo di suolo in Italia curato da Ispra e pubblicato a inizio mese. Parliamo di un’area simile a quella che comprende tutti gli edifici di Torino, Bologna e Firenze.

Inoltre c’è la conta dei danni economici legati all’impermeabilizzazione dei terreni, stimati in 400 milioni di euro. Un fenomeno in crescita, nonostante il calo demografico (Rinnovabili.it)

Per questo mese è tutto, Pianeta2030 vi aspetta a gennaio!

Buona lettura!