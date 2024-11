Il clima sui media di tutto il mondo

Bentornati a Pianeta2030, la rassegna stampa italiana e internazionale che ogni mese vi racconta il clima che cambia con notizie di politica, economia, cultura e stili di vita. In questo numero la COP29 di Baku, il senso di Trump per il clima, la tentazione populista nel settore agricolo, il costo ambientale delle guerre e molto altro. Buona lettura!

Il senso di Trump per il clima Donald Trump non si è ancora insediato come 47esimo presidente degli Stati Uniti ma la sua vittoria già pesa come un’ombra sulla Cop29 di Baku. In un momento difficile per le politiche mondiali di taglio delle emissioni, l’elezione di Trump – scrive Internazionale – rischia di compromettere la diplomazia sul clima. Tra il 2017 e il 2021 The Donald eliminò più di 100 provvedimenti interni a sostegno dell’ambiente (Il Post) e sul fronte estero è già sul tavolo lo spettro di un (nuovo) ritiro di Washington dall’Accordo di Parigi (BBC). Dal metallo al petrolio ecco i dossier su cui Trump intende invertire la rotta (Texas Tribune) anche se, secondo molti, ci vorrebbero anni.

Dispacci da Baku

La COP29 di Baku è a metà del suo percorso, il testo con le decisioni finali è ancora là da venire ma intanto, scrive Italia Oggi, al vertice in Azerbaijan molti leader dei Paesi più inquinanti hanno deciso di non presentarsi. Al momento (quando scriviamo è il 14 novembre) hanno disertato i leader di Usa, Cina, India, Brasile, Russia, Canada, Giappone, Francia, Germania, Olanda, e anche la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen.

A quella che molti hanno ribattezzato la “Finance COP” – perché si dovrebbe decidere il nuovo obiettivo di finanza per il clima (NCQG) – l’impegno a eliminare per gradi i combustibili fossili al momento non compare (il Fatto Quotidiano). Per capire meglio chi vuole ottenere cosa da questa COP Carbon Brief ha preparato uno schema molto dettagliato.

Agricoltori e populismi

Gli agricoltori europei potrebbero essere sempre più attratti dall’estrema destra. Se la transizione ecologica non sarà equa e finanziata nel modo corretto – scrive il Guardian – rischierà di alimentare una nuova rinascita dell’estrema destra in tutto il Vecchio Continente.

I trattori con cui gli agricoltori di molti Paesi Ue, esasperati da pandemia e crisi energetica, hanno manifestato contro le nuove regole dell’Unione e i costi aggiuntivi per il settore nei mesi scorsi ne sono un esempio lampante. L’anno scorso in Olanda – ne abbiamo scritto qui a Pianeta2030 – le critiche in chiave anti-Ue mosse dal partito dei contadini (BBB) al piano del governo di chiudere 11mila allevamenti per tagliare le emissioni sono costate all’ex premier Mark Rutte le dimissioni (Reuters) e hanno garantito al BBB successo alle elezioni locali e in Senato.

Taiwan, effetto domino

Taiwan produce il 60% dei semiconduttori mondiali e quasi il 90% dei chip più sofisticati. Dall’isola dipendono dunque gli approvvigionamenti di mezzo mondo. Il suo è un vero e proprio “dominio mondiale”, come lo definisce The Diplomat. Un dominio che potrebbe essere a rischio a causa di siccità e scarsità d’acqua.

Il comparto, infatti, richiede enormi quantità di acqua per produrre ma il 40% degli impianti attuali di chip – e percentuali simili di quelli in costruzione – tra meno di 10 anni sarà in zone sottoposte a un elevato stress idrico.

Il rebus del Gran Sasso

Scontri e polemiche sul futuro del Gran Sasso e delle sue risorse idriche dopo lo stop ad alcuni rilievi per cercare nuove falde acquifere nelle viscere del massiccio abruzzese (RaiNews). Il Gran Sasso, infatti, ospita un enorme serbatoio di acqua fossile sotterranea che serve 700mila persone. Lo chiamano “la montagna seduta sull’acqua” ma anche “il condominio impossibile” perché oltre alle riserve idriche le montagne ospitano anche tre laboratori di fisica nucleare e due lunghi tunnel dell’A24 dove ogni giorno passano migliaia di auto e tir (la Repubblica).

Negli anni ci sono stati diversi processi per sversamenti e contaminazioni ma il progetto di reperire l’acqua altrove ancora scatena polemiche. Un rebus ancora lontano dall’esser risolto

Il costo ambientale delle guerre

Secondo un gruppo di esperti nel primo anno e mezzo della guerra in Ucraina sono state rilasciate le stesse emissioni di gas a effetto serra di quelle prodotte in un anno da un Paese industrializzato come il Belgio (Atlante delle Guerre). Sono emissioni dovute all’uso di munizioni e carburante, ai sabotaggi di gasdotti e agli incendi boschivi ma anche alla deviazione delle rotte aeree commerciali per la chiusura di alcuni spazi aerei.

E poi ci sono gli impatti sugli ecosistemi, sulle falde acquifere e gli inquinamenti chimici. Tutti elementi che pesano sui contesti di conflitto ma che rischiano di peseranno per anni sulla vita delle popolazioni locali.

Argentina, prove di leadership (energetica)

Da settembre nella provincia argentina di Neuquén si lavora a un oleodotto che, insieme a quelli previsti nei prossimi due anni, potrebbe presto rendere l’Argentina il primo esportatore di energia (fossile) del mondo. Il Paese, infatti, ha all’attivo un forte surplus energetico dovuto all’abbondanza di scisto, un sedimento da cui si estrae gas naturale (Financial Times). Quello di Vaca Muerta, infatti, è già il quarto più grande giacimento di petrolio di scisto e il secondo di gas di scisto al mondo.

Auto aziendali, due pesi e due misure

L’Italia è un paradiso fiscale per le auto aziendali inquinanti grazie ad agevolazioni che valgono ogni anno circa 16 miliardi e che favoriscono Suv di fascia alta. In Europa siamo i primi per stanziamenti pubblici per auto aziendali inquinanti a diesel e benzina (Altraeconomia). Quei fondi, secondo una ricerca della T&E (la Federazione europea dei trasporti e dell’ambiente), potrebbero sostenere invece la decarbonizzazione del sistema. Le alternative esistono: in Gran Bretagna, per esempio, è proprio il settore aziendale a trainare l’elettrificazione del parco auto.

Per questo mese è tutto, Pianeta2030 vi aspetta a metà dicembre!

Buona lettura!