Il clima sui media di tutto il mondo

Bentornati a Pianeta2030, la rassegna stampa italiana e internazionale che ogni mese vi racconta il clima che cambia attraverso notizie di politica, economia, cultura e stili di vita. In questo numero il peso della vittoria dei laburisti inglesi sulle politiche climatiche, l’isolamento dell’Afghanistan, il Podcast che ripercorre la missione Usa per vincere la guerra in Vietnam con la pioggia artificiale, il più grande sondaggio della storia sulla crisi climatica, l’impegno dei Coldplay per l’ambiente e molto altro. Buona lettura!

Le elezioni inglesi e il clima In attesa di capire che ne sarà del Green Deal europeo in un’Unione europea sempre più spostata a destra la vittoria laburista in Gran Bretagna sembra una buona notizia per il clima (Bloomberg Green). Il nuovo primo ministro Starmer vuole archiviare le politiche del governo Sunak puntando sulle rinnovabili (Agenzia Nova), tagliando il costo dell’energia, fermando la produzione interna di petrolio e gas e le nuove perforazioni nel mare del Nord. Anche se in questo caso potrebbe mantenere le concessioni appena rilasciate (Linkiesta). Un programma ambizioso anche se al momento le casse dello Stato languono e a febbraio i laburisti stessi hanno ridotto la stima degli investimenti green da 28 miliardi di sterline all’anno a cinque (HuffPost).

Occhi puntati sulle Svalbard

Il governo di Oslo ha impedito la vendita di una proprietà privata alle Isole Svalbard vincolandola al nulla osta del governo. Un caso senza precedenti motivato da “ragioni di sicurezza nazionale” (Reuters). A maggio il governo norvegese aveva annunciato di voler incrementare il controllo sull’arcipelago alla luce delle nuove tensioni tra Europa e Russia e del crescente appetito di Pechino e Mosca per le nuove rotte commerciali che si stanno aprendo con lo scioglimento dei ghiacci al Polo Nord.

L’ecologia francese può essere reazionaria?

Pensando alla difesa dell’agricoltura intensiva e alle critiche verso gli ambientalisti da parte Rassemblement national (Rn) di Marine Le Pen si direbbe di no. Eppure, scrive L’Obs, dagli anni ’80 una parte della destra politica e culturale francese ha declinato alcuni temi come il rifiuto della società dei consumi e il sostegno alla decrescita in una chiave ultraconservatrice. Lo ha fatto il movimento della Nuova Destra, riviste cattoliche come “Limite” e piccoli gruppi di estrema destra come Lyon Populaire. Anche nelle file del RN c’è una componente ecologista reazionaria guidata dell’ormai ex deputato Hervé Juvin che potrebbe riservare diverse sorprese nei prossimi mesi.

La solitudine dell’Afghanistan sulla crisi climatica

Almeno 40 persone hanno perso la vita e 350 sono rimaste ferite questa settimana nella provincia orientale di Nangarhar a causa di bombe d’acqua, allagamenti e forti venti (CBS News). A maggio centinaia di persone sono morte per le inondazioni nel Nord del Paese (BBC).

L’Afghanistan è tra i 10 Paesi al mondo più vulnerabili ai cambiamenti climatici ma per affrontarli non può contare su nessuno visto lo stop dei finanziamenti internazionali dopo la presa del potere dei Talebani del 2021 (Washington Post). Da mesi le organizzazioni non governative chiedono di rivedere l’embargo dei fondi per la lotta alla povertà e alla crisi ecologica nel Paese.

“I soldati del meteo”

Gli Stati Uniti in Vietnam usarono piogge artificiali per cercare di fermare l’avanzata dei Viet-cong in un’operazione militare chiamata “Popeye”, andata avanti per anni in gran segreto e resa nota solo con lo scandalo dei “Pentagon Papers” negli anni ’70.

Ora il podcast “I soldati del meteo” di Next New Media per la collana di approfondimento giornalistico 11Decimi ricostruisce i retroscena di quella pagina di storia che ha aperto a una lunga stagione di modifica del meteo ancora in corso. Potete ascoltare “I solati del meteo” qui.

Libri e idee

Perché guardiamo bruciare la nostra casa senza fare niente, ovvero perché non ci impegniamo abbastanza per ridurre la nostra impronta carbonica? Per molte ragioni secondo il neuroscienziato Andrea Bariselli che ha da poco pubblicato con Rizzoli ”A Wild Mind” (Vanity Fair). Tra queste il fatto che il nostro cervello – spiega Bariselli – di fronte a questioni complesse tende a bloccarsi andando quasi in cortocircuito, e finendo spesso per prendere decisioni che sa essere controproducenti.

Il più grande sondaggio della storia

D’ora in poi sarà più difficile per i media e la politica dire che la crisi ecologica non genera pubblico o non porta voti. Dai risultati del più grande sondaggio mai realizzato sulla crisi climatica, 75mila persone e 77 Paesi coinvolti, emerge una preoccupazione diffusa e un certo sostegno ad agire per correre ai ripari. Il 71% delle persone, per esempio, pensa che il proprio governo dovrebbe sostituire i combustibili fossili con energie rinnovabili rapidamente o molto rapidamente (Climate Home News). Il sondaggio è stato promosso dall’Undp delle Nazioni Unite.

Detto fatto, l’impegno dei Coldplay per il clima

Molte star della musica si stanno impegnando per ridurre la propria impronta carbonica, fra di loro i Coldplay che hanno dimezzato l’impatto ambientale dei concerti e ora saranno i primi a incidere un disco usando bottiglie di plastica riciclate (Greenme). Grazie alla collaborazione con The Ocean Cleanup stanno anche lavorando a una versione speciale dell’album Moon River da realizzare con i rifiuti di uno dei fiumi più inquinati del mondo, il Rio Las Vacas in Guatemala.

Per questo mese è tutto, Pianeta2030 si ferma per la pausa estiva, vi aspettiamo a metà settembre con il prossimo numero!

Buona lettura e buona estate!