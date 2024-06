Il clima sui media di tutto il mondo

Bentornati alla newsletter Pianeta2030, la rassegna stampa italiana e internazionale che ogni mese vi racconta il clima che cambia attraverso notizie di politica, economia, cultura e stili di vita. In questo numero la débâcle dei verdi alle europee, il giro di boa del Texas sul solare, lo scontro tra Pechino e Bruxelles per le tasse sulle auto elettriche, le proteste del Cai per i sentieri umbri e molto altro. Buona lettura!

I primi rifugiati climatici di Panama Circa 1.200 indigeni di Carti Sugtupu, una piccola isola di Panama minacciata dall’innalzamento del livello del mare, sono entrati nelle loro nuove case finanziate con 12 milioni di dollari del governo nazionale (France24). Il nuovo insediamento “Nuova Carti” è sulla terraferma e dista 15 minuti in barca dalle vecchie abitazioni su palafitte che venivano regolarmente allagate (AP). Secondo le stime del governo l’isola rischiava di esser sommersa del tutto entro il 2050, per questo gli abitanti sono stati riconosciuti a tutti gli effetti come rifugiati climatici (Ansa).

La débacle dei verdi

Sembrano lontani i tempi dell’ondata verde alle elezioni europee del 2019, con il voto di inizio giugno il fronte ambientalista ha perso ben 19 seggi nel nuovo Parlamento (Euronews). Nello spostamento a destra dell’Unione i verdi sono passati dall’essere la quarta forza alla sesta. I Grünen tedeschi son scesi dal 20,5% al 12%. Ora, scrive il Guardian, le preoccupazioni sono tutte per il futuro del Green Deal europeo, già in parte rallentato negli ultimi mesi dalla Commissione di Ursula Von Der Leyen.

Voti in crescita si sono registrati in alcuni Stati, Italia Alleanza Verdi Sinistra ha ottenuto il 6,7% e quasi la metà degli studenti fuori sede ha votato per loro (la Repubblica), in Olanda l’alta affluenza alle urne ha fatto salire il partito verde (Eu Observer).

Il giro di boa del Texas

Il Texas ha celebrato quest’anno il suo personalissimo giro di boa in chiave di transizione energetica (Financial Times). Per la prima volta, infatti, uno degli Stati simbolo della produzione di combustibili fossili (di cui è ricco) ha prodotto più energia dal solare che dal carbone. Alcuni l’hanno già ribattezzata “l’ondata solare texana”, una tendenza talmente evidente da aver superato i record federali della California. ⁠Ora molti premono perché lo Stato riduca anche la dipendenza (ancora forte) dal gas.

Auto elettriche, scontro tra Pechino e Bruxelles

Bruxelles applicherà un aumento di tasse (fino al 31% in più) sulle auto elettriche cinesi importate a partire da luglio. Una specie di tsunami che Pechino ha bollato come “pratiche sbagliate” e protezionistiche chiedendo dialogo “per gestire le frizioni economiche e commerciali”. Secondo Pechino una decisione simile rallenterebbe la transizione alle auto elettriche in Europa visti i costi bassi dei modelli cinesi (Swiss Info).

La decisione non è ancora definitiva e i margini per un riavvicinamento ci sono, intanto il mese scorso Washington ha detto di voler quadruplicare i dazi sulle auto cinesi per proteggere i produttori interni. Secondo gli analisti di Channel News Asia (CNA) la politica europea non influenzerebbe molto i prezzi. A giudicare dalla reazione di Pechino il dossier però sembra di quelli scottanti.

Iraq e crisi climatica

L’Iraq è il quinto Paese più vulnerabile ai cambiamenti climatici. Nel Sud la siccità è in aumento anche a causa di controverse politiche idriche in materia agricola a industriale e di una popolazione in rapidissima ascesa.

In un bel reportage per Open Migration da Erbil, Ilaria Romano racconta lo spaccato di una generazione sempre più pronta a lasciare il Paese, schiacciata tra crisi economica e cambiamenti climatici. A settembre l’OIM ha registrato oltre 130 mila sfollati interni per problemi idrici. Molti di loro vanno verso Nord e da lì spesso decidono di lasciare definitivamente il Paese.

Il Cai contro moto e quad sui sentieri umbri

Il 25 maggio il Cai Italia (Club Alpino Italiano) è sceso in piazza contro la decisione della Regione Umbria che dal primo gennaio ha aperto i sentieri a moto da trial, fuoristrada e quad (Il Fatto quotidiano).

Quasi 500 sentieri umbri per un totale di oltre 3.500 chilometri che riguardano anche vie note come quelle di San Benedetto e San Francesco sono mantenuti in sicurezza dai volontari del Cai. Un lavoro gratuito “portato avanti per decenni” dicono dal Cai che vale diversi milioni di euro (Montagna Tv), e che ora rischia di andare in fumo e di vedere un paesaggio patrimonio di tutti deteriorato insieme alla qualità e alla sicurezza dei sentieri (Altraeconomia).

La doppia via azera

Le colline fuori Baku, dove a dicembre si terrà la prossima COP sul clima, ospitano qualcosa come quasi 600mila pannelli solari. Segno di come l’Azerbaigian, uno dei Paesi più ricchi di giacimenti di petrolio e gas, sta spingendo sull’energia verde. Ma sarebbe un errore, scrive Climate Home News, pensare che il Paese si stia preparando a un futuro senza energia da fonti fossili.

Il presidente Ilham Aliyev, infatti, ha detto di recente che l’Azerbaigian cercherà di vendere all’estero il gas risparmiato e il governo sta pianificando nuove estrazioni anche grazie agli enormi flussi di denaro di alcuni dei giganti dei combustibili fossili come la britannica BP, la francese TotalEnergies e il colosso petrolifero degli Emirati Adnoc.

