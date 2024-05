Il clima sui media di tutto il mondo

Bentornati alla newsletter Pianeta2030, la rassegna stampa dall’Italia e dal mondo che ogni mese vi racconta il clima che cambia attraverso notizie di politica, economia, cultura e stili di vita. In questo numero le proteste contro i progetti verdi urbani in Germania, l’influenza dei fan del K-pop sulle cause climatiche, il primo corso di laurea in Italia sulla crisi ecologica, la battaglia legale dei ristoratori californiani e molto altro. Buona lettura!

Il “peso” delle città costiere cinesi Studiando 82 città cinesi da oltre due milioni di abitanti con impulsi radar inviati ai satelliti la Peking University di Pechino ha scoperto che a causa dell’innalzamento del livello dei mari e della subsidenza (il lento sprofondamento del suolo) circa il 25% delle aeree metropolitane costiere della Cina potrebbe finire sotto il livello del mare entro qualche decennio (Focus). Secondo la rivista Science entro 100 anni succederà a un abitante su 10 nelle metropoli cinesi costiere.

Germania, proteste per le politiche verdi urbane

Con un bel pezzo riportato nel numero di Internazionale di fine aprile il tedesco Der Spiegel ci offre un utile e scioccante bagno di realtà nelle contraddizioni e negli stress socio-culturali che la transizione verde si porta dietro.

In Germania sempre più progetti urbani che puntano al taglio delle emissioni subiscono spesso brusche battute d’arresto per proteste, ricorsi e persino atti di vandalismo. Episodi così frequenti da aver spinto molte città come Berlino, Hannover e Monaco a ritirare iniziative su piste ciclabili, limiti di velocità, pedonalizzazioni e limiti all’uso delle auto negli ultimi mesi.

Ristoratori californiani sulle barricate

Una delle peggiori battute d’arresto per le politiche verdi degli ultimi tempi negli Stati Uniti, secondo Bloomberg Green, avrebbe come protagonisti i ristoranti della California. Nel 2019 la città di Berkeley, per prima nel Paese, vietò l’estensione delle infrastrutture per portare gas a nuovi edifici, tra cui anche i ristoranti. Questo perché la combustione di gas per riscaldamento e cucina in California genera 33 milioni di tonnellate di emissioni all’anno, tipo l’impronta climatica di Hong Kong.

Dal 2019 oltre 100 tra città, contee e Stati nel Paese hanno seguito l’esempio di Berkeley fino a quando la California Restaurant Association ha portato la città in tribunale riuscendo a far annullare l’ordinanza. Ora molti temono un effetto domino con le grandi compagnie di gas che puntano a una vittoria legale per annullare ordinanze simili in tutti gli Stati Uniti occidentali.

I primi laureati in crisi climatica

Il primo corso di laurea del tutto dedicato alla crisi climatica in Italia sta per vedere i suoi primi laureati. Una trentina di studenti in tutto, che nel 2022 si sono iscritti al primo corso di laurea magistrale “Science of Climate” dell’Università di Bologna (la Repubblica). Un progetto universitario nato in piena pandemia per studiare come le dinamiche del nuovo clima stiano modificando vite, economie ed ecosistemi e formare esperti in grado di lavorare su politiche di adattamento e mitigazione del Global warming.

Ottimismo apocalittico

Siccome l’approccio disperato, ansiogeno e apocalittico, il concentrarsi su un disastro imminente non ha modificato molto le politiche e i risultati raggiunti per contrastare il cambiamento climatico il New York Times si chiede se la via da seguire non possa essere un approccio più ottimista.

Il potere di persuasione climatica del K-pop

Cosa c’entrano le band pop coreane con la crisi climatica? C’entrano eccome se con la loro potenza di fuoco (parliamo di milioni di fan in tutto il mondo) decidono di abbracciare una causa, in questo caso quella ambientalista (Channel News Asia).

I fan di K-pop di tutto il mondo si stanno mobilitando con una serie di azioni per il clima: proteste contro alcuni accordi commerciali legati a energia e carbone, richiesta agli artisti di ridurre gli sprechi, sostegno a campagne di sensibilizzazione. Alcuni attivisti nel 2021 si sono riuniti sotto la sigla Kpop4Climate e sono già riusciti, con una petizione, a spingere la casa automobilistica sudcoreana Hyundai Motor ad annullare un accordo legato alle centrali elettriche a carbone in Indonesia.

Salvare le barriere coralline dal basso

“Non si sa mai quali siano le condizioni che ti riporteranno a casa” diceva Jim Lovell nel film Apollo13 di Ron Howard, a volte le soluzioni stanno dove non ti saresti mai aspettato. Potremmo applicarlo a una vicenda che ha visto un ex regista del Queensland (Australia) lanciare dal basso un progetto di ripristino delle barriere coralline di ostriche e cozze che potrebbe diventare il più grande mai lanciato in tutto l’emisfero australe.

Questo tipo di barriere, scrive The Conversation Australia, si sono quasi estinte ma i molluschi continuano a vivere galleggiando nell’oceano alla deriva. L’ex regista, insieme a una ong locale, ha ideato un tipo di rete metallica riciclata facilmente trasportabile in barca che somiglia a un cestino a cui le cozze e le ostriche possono agganciarsi per ricostruire una forma basica di barriera. Nella Moreton Bay più di 600 persone hanno già partecipato al progetto dal basso che presto dovrebbe coinvolgere pescatori in tutto il Paese.

Il futuro energetico del Bangladesh

Il governo di Dacca sta lavorando alla prossima legge di bilancio che sarà presentata a giugno e crescono le pressioni per una politica energetica basata su una strategia di lungo periodo.

In molti stanno facendo pressioni per la creazione, scrive Tha Daily Star, di un fondo ad hoc con un focus sulle rinnovabili per soddisfare la crescente domanda interna di energia riducendo la dipendenza dal Gas naturale liquefatto importato. Vedremo cosa decideranno nelle prossime settimane.

Noi ci sentiamo il prossimo mese!