Il clima sui media di tutto il mondo

Bentornati alla newsletter Pianeta2030, la rassegna stampa dall’Italia e dal mondo che ogni mese vi racconta il clima che cambia attraverso notizie di politica, economia, diritti, cultura e stili di vita. In questo numero l’effetto della crisi ecologica sulla misurazione del tempo, la prima Biennale d’arte al mondo sul clima che cambia, la stangata di Parigi contro la Fast Fashion, le tensioni tra Malesia e Singapore e molto altro. Buona lettura!

La crisi climatica colpisce (anche) il tempo Ha fatto scalpore la notizia data da Nature e rimbalzata un po’ ovunque che lo scioglimento dei ghiacci in Groenlandia e Antartide avrebbe tra i suoi effetti anche quello di rallentare la velocità angolare della Terra (CNN). Detto in altri termini il Global Warming sta frenando la velocità di rotazione del nostro pianeta sul proprio asse con un impatto diretto sul nostro modo di misurare il tempo e sulla precisione del cosiddetto UTC (il Tempo coordinato universale) che usiamo per calcolare tutti i fusi orari del mondo (Hollywood Reporter). Certo non avrà un effetto sulla quotidianità di nessuno di noi ma apre a non poche riflessioni.

Parigi picchia duro sulla Fast Fashion

L’Assemblea generale francese ha approvato all’unanimità un disegno di legge per contrastare la Fast Fashion. Se arrivasse il sì definitivo del Senato (che molti si aspettano senza grandi intoppi) sarebbe il primo Paese del mondo a introdurre il divieto di pubblicità per gli abiti venduti a prezzi stracciati, l’obbligo a esplicitare l’impatto ambientale dei vestiti e una serie di sanzioni calcolate sulla quota di inquinamento prodotta (Liberation). Insomma un’autentica stangata per la moda veloce usa e getta che alcuni hanno salutato come una norma fin troppo tardiva (FranceInfo) ma che ha suscitato le proteste di chi l’ha definita una nuova “tassa” per le fasce meno abbienti di consumatori (L’Espresso).

In mezzo a questa diatriba tanti da anni propongono un modello che combina prezzi bassi, qualità ed economia circolare, come l’associazione “Humana People to People” che nei suoi negozi dà una seconda vita ad abiti usati, spesso vintage, trasformandoli da rifiuti a risorse (Vogue Italia).

Singapore e Malesia, ferri corti

C’è tensione tra Singapore e Malesia per l’eredità di un accordo del 1927 che permette al primo di comprare acqua da Kuala Lumpur a prezzi bloccati e fuori mercato fino al 2061. Gli oltre 960 milioni di litri d’acqua che Singapore preleva ogni giorno dal fiume Johor, nel sud della Malesia, stanno diventando sempre più un problema per la comunità locale che rivendica il diritto a decidere in autonomia come usare le proprie risorse (The Diplomat).

Da anni Kuala Lumpur sta provando a rinegoziare l’accordo ma Singapore di quell’acqua non può (ancora) fare a meno perché importa la maggior parte del suo fabbisogno idrico. Intanto ha lanciato un grosso piano di desalinizzazione d’acqua marina con una serie di impianti che sono finiti al centro di polemiche per il loro impatto ambientale (The Star).

La crisi climatica ferma i concerti australiani

In Australia è diventato un tema di dibattito pubblico l’impatto del cambiamento climatico sui cartelloni di concerti e festival musicali in tutto il Paese. A marzo, infatti, il Pitch Music and Arts Festival a Moyston (Victoria) è stato cancellato a poche ore dall’inizio per il rischio incendi, a dicembre era toccato al festival Good Things di Sydney, chiuso in anticipo a causa di una tempesta.

Tra il 2022 e il 2023, scrive The Conversation Australia, almeno 22 festival musicali sono stati cancellati o sospesi per eventi meteo estremi: tra il 2013 e il 2019 era successo solo 10 volte.

Barbabietole contro Bruxelles

Barbabietole (e letame) contro la polizia, oltre 250 trattori in piazza, fieno dato alle fiamme, scontri e feriti. È il bilancio delle proteste del 27 marzo per le strade di Bruxelles e di molte altre città in Grecia, Irlanda, Finlandia e Polonia, dove era già accaduto a febbraio (Deutsche Welle). È solo l’ultimo capitolo delle manifestazioni degli agricoltori del Vecchio continente contro le istituzioni dell’Ue a cui contestano una burocrazia interna paralizzante a fronte della concorrenza sleale con prezzi fuori mercato dei beni in arrivo dall’Ucraina (Al Jazeera).

L’ipotesi di un possibile ingresso di Kiev nell’Unione, secondo Politico.eu, potrebbe portare sul tavolo di Bruxelles una gatta da pelare molto grossa, anche in termini elettorali. Nei mesi scorsi gli agricoltori europei hanno già ottenuto l’allentamento dei controlli sulle aziende agricole, l’indebolimento delle norme sui pesticidi e sull’ambiente (BBC) che molti attivisti hanno criticato.

Soluzioni estreme

Quando il ghiaccio marino si scioglie la superficie dell’oceano assorbe più calore accelerando il riscaldamento globale. Partendo da questa considerazione un team di ricercatori dell’Università di Cambridge sta provando a indurire la superficie dei ghiacciai canadesi nella speranza di rallentarne lo scioglimento. In pratica vengono scavati una serie di grossi fori nel ghiaccio marino e al loro interno vengono pompati 1.000 litri d’acqua di mare al minuto.

Nessuno sa dire ancora se l’operazione possa avere qualche beneficio però molti ricercatori ne hanno criticato la fattibilità su ampia scala (BBC). Per addensare il ghiaccio marino di appena un decimo dell’Artico potrebbero volerci anche 10 milioni di pompe eoliche. Una sfida logistica epocale dai costi tutti ancora da capire.

Clima, edilizia e Intelligenza artificiale

E se bastasse l’Intelligenza artificiale per tagliare del 50% l’impronta di carbonio dell’edilizia mondiale? Secondo lo studio “Sustainably intelligente: AI for a greener built world” potremmo riuscirci. Con la progettazione generativa gestita dall’AI potremmo ridurre la quantità di materie prime usate, le rilavorazioni (che sono tra i principali cause dell’aumento di spese ed emissioni), e riutilizzare più facilmente tutto quello che è materiale di scarto invece che spedirlo in discarica (Rinnovabili.it). L’AI, però, è un settore tra i più energivori come ricordano le stime impressionanti pubblicate del Guardian.

Vienna, prima Biennale d’arte e clima al mondo

A Vienna va in scienza il primo festival d’arte al mondo incentrato sul clima. Si chiama “Klima Biennale”, il suo programma prevede mostre di artisti locali e internazionali, dibattiti ed eventi per riflettere sulla crisi climatica da qui al 14 luglio.

Ma i grandi eventi non sono anche parte del problema con la loro impronta carbonica? Se lo chiede The Art Newspaper. Secondo la testata la Klima Biennale di Vienna offre però qualcosa di nuovo nella lista infinita di biennali. Dalla sede principale della kermesse (un museo che dalla sua creazione nel ’91 coniuga arte ed ecologia) all’attenzione per il locale con gallerie e musei cittadini, università e istituzioni locali a giocare un ruolo chiave. E poi nel modo in cui la città accoglierà il mare di visitatori che dovrà mangiare, dormire, spostarsi. Con un’area amministrativa da 1.720 km di piste ciclabili, green taxi, punti ristoro, negozi e hotel con certificazioni eco-friendly (Vanity Fair).

Al prossimo mese!