Il clima sui media di tutto il mondo

Bentornati alla newsletter Pianeta2030, la rassegna stampa dall’Italia e dal mondo che ogni mese vi racconta il clima che cambia attraverso una selezione di notizie di politica, economia, cultura e stili di vita. In questo numero la denuncia di alcuni attivisti climatici sulla crisi umanitaria di Gaza, il rapporto tra crisi climatica e debiti universitari negli Stati Uniti, il futuro della Groenlandia e molto altro. Buona lettura!

Magnolie e satelliti del futuro Arriva il primo satellite al mondo realizzato in legno (di magnolia). Dopo un anno di test sulla leggendaria Stazione Spaziale Internazionale il LignoSat, così si chiama il prototipo realizzato dall’Università di Kyoto con un’azienda giapponese, è pronto per andare in orbita (Rinnovabili.it). La notizia apre a nuovi scenari in un settore che sta cercando di ridurre la propria impronta carbonica anche attraverso materiali meno impattanti. Intorno alla Terra infatti ruotano già oltre 900mila detriti spaziali (Deutsche Welle) che contengono metalli e sostanze rischiose per l’ozono, senza considerare che in futuro potrebbero aumentare visto che sempre più aziende vogliono costruire stazioni spaziali private (The Hindustan Times).

Un’aria molto pesante

Il governo tedesco avrebbe fatto pressione su alcune organizzazioni climatiche a cui fornisce fondi nel Sud del mondo per mettere a tacere le critiche sui bombardamenti israeliani a Gaza. L’accusa (molto pesante) arriva da un’autorevole testata. Diverse persone avrebbero raccontato a Climate Home News di aver subito pressioni per abbandonare il posto di lavoro o di essersi visti prospettare la possibilità di perdere i finanziamenti per i loro progetti climatici se le critiche al governo Netanyahu fossero proseguite.

Dal racconto di oltre dieci attivisti climatici emergerebbe in generale un’aria molto pesante tra le organizzazioni che nel Sud del mondo lavorano con fondi tedeschi: in molti temono, scrive la testata, che prendere oggi una posizione pubblica sulle vittime civili a Gaza metta a rischio interi progetti e i fondi che arrivano da Berlino.

Guardare verso Dacca

Nell’ultimo mese per diversi giorni Dacca è risultata la seconda città con l’aria più inquinata del mondo (The Daily Star). Più o meno negli stessi giorni in cui l’aria era irrespirabile sui quotidiani bangladesi (e di mezzo mondo) è apparsa anche la notizia di una nuova gara d’appalto della Petrobangla, società statale del settore del Gas, per nuove esplorazioni offshore nel Golfo del Bengala che aprirebbero a nuove emissioni (Dhaka Tribune).

Dacca, dove vivono oltre 18 milioni di abitanti, è la metropoli simbolo di uno dei Paesi più esposti agli effetti dei cambiamenti climatici ma anche all’avanguardia nelle soluzioni che vengono dal basso. Per capire meglio il rapporto tra Dacca, ambiente e crisi climatica potete ascoltare “Dacca”, la prima puntata del podcast “Fuori Rotta” di 11Decimi/Next New Media.

Debiti studenteschi e crisi climatica

Più eventi meteorologici estremi accadono e più è probabile che i giovani statunitensi meno abbienti fatichino a ripagare i debiti universitari. Secondo due studi dell’Università del Texas e della Oxford University gli studenti con famiglie che vivono in codici postali dove si è verificato un grave disastro (come l’uragano Katrina) ottengono spesso voti più bassi rispetto ai coetanei, hanno più probabilità di abbandonare l’università o di non ripagare i prestiti dopo la laurea. Rendendo poi più difficile comprare casa, avviare un’impresa, fare figli (NPR).

“Il college è a malapena alla portata di chiunque – spiega sulla testata Usa Vincent Carales dell’Università di Houston – Un disastro può fare la differenza tra rendere studiare conveniente e possibile oppure no”.

A tutte le auto (elettriche)..

In una rubrica sul Corriere della Sera Roger Abravanel prova a far luce sul perché Il mercato italiano di auto elettriche sia il più asfittico d’Europa con 66mila vendute da noi nel 2023 contro 300mila in Francia (tanto per dire), e sul futuro di Stellantis (ex FCA e ancora più ex Fiat) non solo per gli occupati nelle fabbriche ma in termini di perdita dei cosiddetti high value jobs (progettisti, management ecc) che da Torino si stanno spostando sempre più verso la Francia.

Il rebus dell’Ucraina e della carbon tax europea

Dopo aver finanziato con quasi 140 miliardi di euro la resistenza ucraina Bruxelles teme il contraccolpo finanziario se a novembre Donald Trump vincesse e tagliasse come promesso i fondi per Kiev. Eppure, scrive Politico, la Vecchia Europa dovrebbe preoccuparsi anche dell’impatto sull’Ucraina della carbon tax Ue (ancora non operativa) che colpirà le importazioni di ferro e l’acciaio provenienti da Paesi con norme ambientali permissive (Ansa).

Secondo Politico quella tassa potrebbe devastare “il paese che Bruxelles sta cercando di mantenere in vita: l’Ucraina”. I partner commerciali inquinanti dell’UE infatti dovranno trovare nuovi clienti, ridurre l’impronta di carbonio o accettare di perdere introiti. E l’Ucraina, sostiene la testata, non è detto possa permettersi una simile opzione in un contesto di guerra.

Chi finanzierà l’indipendenza della Groenlandia?

Ora che parlare di indipendenza della Groenlandia non è più un tabù il governo di Nuuk guarda sempre più a est, verso Pechino, per trovare quei fondi che per decenni sono arrivati da Copenaghen (la Repubblica). In pochi anni la Cina è diventata il principale approdo dell’export dell’isola che ora vuole vendere sempre più pesce al crescente mercato cinese, fare affari con Pechino sui porti e sul business delle nuove rotte artiche che si stanno aprendo con lo scioglimento dei ghiacci.

L’opinione pubblica in Groenlandia, però, è tutt’altro che monolitica al riguardo. Se volete saperne di più sul come sta cambiando l’estremo nord del mondo vi consigliamo di leggere alcuni dei reportage dello scrittore e giornalista Marzio Mian (Internazionale).

Un patrimonio infinito

Un esercito di animali ogni giorno ci fornisce dati preziosi sui cambiamenti climatici che non saremmo in grado di ottenere altrimenti. Grazie a piccoli sensori applicati negli anni dai ricercatori di mezzo mondo riceviamo infatti migliaia di informazioni dalle latitudini e altitudini più disparate (Yale Climate Connection). I grifoni di Rüppel ci danno informazioni su cosa accade a oltre 10mila metri di altezza, gli elefanti marini fanno lo stesso a mille metri di profondità nell’abisso delle acque dell’Antartico. Grazie a esemplari di oltre mille specie diverse stiamo di fatto costruendo un’enciclopedia in tempo reale sullo stato di salute del Pianeta.

Al prossimo mese!