Il clima sui media di tutto il mondo

Bentornati alla newsletter Pianeta2030, la rassegna stampa dall’Italia e dal mondo che ogni mese vi racconta il clima che cambia con una selezione di notizie di politica, economia, cultura e stili di vita. In questo numero le nuove regole parigine sui suv, le proteste in difesa dei fiumi in Bosnia Erzegovina, la Ong che ricicla capelli in Belgio, i nuovi obiettivi di taglio delle emissioni di Bruxelles e molto altro. Buona lettura!

La stangata per i suv parigini Brutte notizie per i parigini proprietari di suv che dal prossimo settembre pagheranno una tariffa triplicata per parcheggiare in città (18 euro all’ora nei quartieri centrali e 12 in quelli esterni). L’iniziativa porta la firma della sindaca Anne Hidalgo ma ha ottenuto il sì dei parigini in un referendum cittadino dei giorni scorsi (L’Espresso). La decisione, che coinvolge tutti i veicoli termici o ibridi plug-in con un peso superiore a 1,6 tonnellate o 2 tonnellate per le auto elettriche, ha già provocato grande eco su stampa e Social. Tanto che qualcuno (Wired) ha già ipotizzato cosa succederebbe se facessimo lo stesso a Roma e Milano.

Onu, Cina e fondi sul clima, ipotesi di nuove vie

Pechino ha ribadito che non farà donazioni al Fondo Loss&Damage per i Paesi in Via di Sviluppo di cui si è discusso anche all’ultima Cop di Dubai (South China Morning Post). La Cina del resto, almeno formalmente, non è tenuta a sostenerlo perché fa ancora parte della lista dei Paesi beneficiari dei fondi per il clima Onu stilata nel 1992 con la nascita della Convenzione Onu sul clima (Unfccc).

Ma ora che il Paese è responsabile del 29% delle emissioni globali e che è diventato una potenza economica globale secondo molti osservatori quella vecchia classificazione andrebbe rivista. Va detto che la Cina, attraverso altri canali di finanziamento, dona da anni miliardi di euro a diversi Paesi del Sud del mondo per sostenere la loro transizione ecologica.

Sulle barricate per i fiumi in Bosnia Erzegovina

Negli ultimi 20 anni in Bosnia Erzegovina sono nate decine di centrali idroelettriche che hanno modificato profondamente il corso di molti dei fiumi del Paese insieme all’identità di intere comunità. Decine di associazioni nate dal basso denunciano da anni i danni ambientali e la carenza d’acqua che questo approccio, spinto anche dalla politica dei crediti di carbonio, ha generato (Internazionale). E ora sono pronti a dare battaglia contro il nuovo mega cantiere sorto per deviare l’acqua della preziosa sorgente del fiume Buna.

Le politiche sul clima stanno passando di moda?

È quello che ipotizza la BBC in un articolo di commento che mette in fila alcuni cattivi segnali nella politica del Regno Unito degli ultimi mesi. Se per molti politici farsi vedere alla Cop21 era considerato auspicabile in termini di reputazione, si legge, solo tre anni dopo il vento sembra cambiato. La settimana scorsa i laburisti hanno tolto dal loro programma l’impegno a investire 28 miliardi di sterline all’anno per la transizione britannica e tra i conservatori cresce la pressione interna per eliminare la cosiddetta “tassa sulle caldaie”.

Sono mesi, l’avevamo raccontato anche qui a Pianeta2030, che il governo di Rishi Sunak sta rallentando il suo impegno climatico e per questo il primo ministro era stato duramente contestato, anche sui media, di ritorno dalla sua (fugace) presenza alla Cop28 di Dubai.

Arabia Saudita, piste da sci al posto di comunità locali

La tribù indigena degli Huwaitat sarebbe stata cacciata per far posto al nuovo mastodontico complesso sciistico e turistico che farà da cornice ai decimi Giochi asiatici invernali del 2029 che l’Arabia Saudita si è aggiudicata nel 2022 (La Repubblica). In tutto si parla di oltre 3.000 camere tra hotel e appartamenti, 40mila metri cubi di negozi e ristoranti e un enorme lago artificiale di montagna con 39 chilometri di piste da sci. La località sciistica Trojena sarà costruita nei prossimi 5 anni sulle alture vicino a Jabal al-Lawz nel nord del Paese, a 50km dal Golfo di Aqaba dal quale sarà estratta tutta l’acqua necessaria a innevare artificialmente decine di chilometri di piste da sci.

Passi avanti. O no?

La Commissione europea ha proposto di fissare come nuovo obiettivo intermedio il taglio delle emissioni del 90% entro il 2040. Dopo una serie di proteste però la Commissione non ha inserito nella proposta il riferimento ai tagli delle emissioni per il settore agricolo (Euronews).

L’agricoltura rappresenta oggi circa il 10% delle emissioni di gas serra dell’Unione ma pochi, nel bel mezzo del movimento dei trattori in diversi Paesi membri e con le elezioni europee alle porte, ha voluto spingere sul tema. Sarà un altro dei delicati dossier che finirà sul tavolo del nuovo Parlamento stellato e della sua Commissione (Climate Home News).

Non si butta via niente

In Belgio decine di parrucchieri, secondo Reuters, stanno aderendo alla campagna di una Ong che raccoglie gli scarti dei capelli tagliati e li ricicla per farne materiale di assorbimento per olio e idrocarburi inquinanti o per trasformarli in sacchetti biocompositi. Il progetto si chiama “Hair Recycle”: in pratica i saloni che aderiscono all’iniziativa pagano una piccola quota all’Ong che poi si occupa di raccogliere tutto il materiale e di dargli una nuova vita.

Di batterie elettriche senza cobalto

Un gruppo di ricercatori del Massachusetts Institute of Technology (Mit) ha creato un elettrodo a base organica che aprirebbe la strada a una nuova generazione di batterie elettriche con ioni di litio ma senza cobalto e nichel (Rinnovabili.it). Oltre a costare molto meno sarebbero molto più veloci da ricaricare ma soprattutto eliminerebbero dal comparto il cobalto, un metallo raro la cui estrazione provoca grandi quantità di rifiuti tossici che contaminano terreni, aria e falde acquifere. Senza considerare le condizioni di lavoro disumane documentate in diverse miniere.

Al prossimo mese!