Il riscaldamento globale procede mentre la politica ragiona sul tempo delle elezioni. La scienza conosce da decenni le cause della crisi climatica, ma le scelte energetiche continuano a privilegiare gli interessi immediati. Nel dialogo con Sergio Ferraris (SF), G.B. Zorzoli (GBZ) ripercorre cinquant’anni di conoscenze e occasioni mancate, dal peso delle fonti fossili al deficit del dibattito democratico, fino all’adattamento, alle nuove tecnologie e ai limiti della neutralità climatica.

Sergio Ferraris — Nel 1975 pubblicasti “Il dilemma energetico”, scritto nel 1974. Allora i sistemi energetici industriali erano fondati sui combustibili fossili e il nucleare sembrava destinato a una forte espansione. Eppure dedicasti una parte del libro al cambiamento climatico e indicasti già fotovoltaico ed eolico tra le alternative. Perché parlavi di «dilemma» e come eri arrivato a considerare il clima una questione energetica centrale?

G.B. Zorzoli — Il dilemma era proprio questo: continuare sulla strada che avevamo percorso fino a quel momento oppure sceglierne un’altra. Credo di essere stato tra i primi in Italia, non certo nel mondo, a mettere il cambiamento climatico al centro di un ragionamento sulle scelte energetiche. Descrivevo il meccanismo dell’effetto serra: la radiazione solare raggiunge la superficie terrestre, la riscalda e parte dell’energia viene riemessa sotto forma di radiazione infrarossa. Gas come l’anidride carbonica assorbono parte di questa radiazione e contribuiscono a trattenere calore nell’atmosfera. L’utilizzo dei combustibili fossili aumenta la concentrazione di CO₂ e altera questo equilibrio. Già allora individuavo nel fotovoltaico e nell’eolico due tecnologie sulle quali investire per sostituire progressivamente le fonti fossili. Sostenevo che gli effetti del cambiamento climatico avrebbero reso necessarie politiche a favore di queste tecnologie. Il volume uscì a gennaio 1975, ma era stato scritto l’anno precedente. Nel 1978 tornai sul tema con “Il Pianeta in bilico”. Il cambiamento climatico è diventato da allora una bussola per le mie riflessioni, anche se ho modificato alcune conclusioni tecniche nel corso degli anni. All’inizio incontravo molto scetticismo; in seguito è arrivato un consenso scientifico e pubblico ben più ampio.

SF — È proprio questo il paradosso. Abbiamo conosciuto il problema per mezzo secolo, e la distanza tra conoscenza scientifica e decisione politica resta enorme. Alle conferenze sul clima, le COP, scienza e politica sembrano parlare lingue differenti. Intanto il tempo passa e la temperatura cresce. Quale quadro vedi oggi?

GBZ — Partirei dai dati. Copernicus monitora l’evoluzione del sistema climatico e gli ultimi risultati che abbiamo discusso indicano temperature globali su livelli eccezionali rispetto alla serie storica. È il dato da cui partire: si parla molto di cambiamento climatico, sono state introdotte politiche e sono stati realizzati investimenti, ma la temperatura continua ad aumentare. Non possiamo scambiare l’esistenza di iniziative con il raggiungimento del risultato. Ci sono poi ostacoli economici e politici diversi da Paese a Paese. Le imprese petrolifere e del gas hanno un peso considerevole nelle economie e nelle decisioni pubbliche. In Italia questo peso è particolarmente visibile attraverso il ruolo di Eni nel sistema industriale nazionale. In altri Paesi europei l’industria fossile ha una posizione meno centrale; in Polonia, invece, l’ostacolo storico è rappresentato dal carbone. La Russia di Putin non considera la transizione energetica una priorità. Non esiste quindi un solo modello di resistenza al cambiamento: ogni Paese presenta interessi consolidati, strutture produttive e rapporti di potere differenti.

SF — Ci sono anche Paesi che installano grandi quantità di rinnovabili ma continuano a dipendere dai combustibili fossili. Penso soprattutto a Cina e India. Come dobbiamo interpretare questo apparente contrasto?

GBZ — Se guardiamo soltanto alla quantità di nuova potenza rinnovabile installata, questi Paesi appaiono all’avanguardia, e in parte lo sono. Ma dobbiamo considerare anche le dimensioni delle loro economie e il fabbisogno energetico. In Cina e in India le nuove installazioni convivono con un ricorso ancora rilevante al carbone. L’espansione delle rinnovabili non coincide automaticamente con una riduzione altrettanto rapida delle fonti fossili quando la domanda complessiva di energia è elevata e cresce. Per il loro peso demografico ed economico, quello che accade in questi due Paesi ha conseguenze per tutto il pianeta.

SF — Il quadro cambia ancora se guardiamo all’Africa. È un continente con risorse solari enormi e bisogni energetici in crescita, ma il suo contributo alla produzione rinnovabile non corrisponde alle potenzialità. Qui il problema non è soltanto la tecnologia, bensì l’accesso al capitale.

GBZ — Esatto. L’Africa potrebbe produrre grandi quantità di elettricità fotovoltaica, soddisfare una parte crescente dei propri bisogni e, dove le infrastrutture lo consentissero, esportarne una quota verso l’Europa. Ma per costruire impianti rinnovabili occorre investire all’inizio una somma rilevante, mentre il funzionamento successivo presenta costi relativamente contenuti. In molti Paesi africani manca proprio il capitale iniziale. È un po’ come quando una persona con poche risorse acquista un elettrodomestico a rate: sa che alla fine pagherà di più, ma non dispone della somma necessaria per acquistarlo subito. Su scala energetica, la scarsità di capitale spinge a conservare o scegliere soluzioni fossili anche quando investimenti rinnovabili potrebbero risultare più convenienti nel lungo periodo. Non è una questione di mancanza di sole o di conoscenze tecnologiche. È una questione finanziaria e, di conseguenza, politica.

SF — Qui compare il tema che attraversa tutta la nostra discussione: la prevalenza degli interessi immediati su quelli futuri. Tu usi un’espressione, short-termismo energetico. Che cosa significa, nella pratica?

GBZ — Significa che si tende a respingere una scelta quando richiede un costo o una rinuncia oggi, anche se il beneficio futuro sarebbe superiore. Succede per gli investimenti nelle rinnovabili, per l’efficienza energetica e per l’adattamento al cambiamento climatico. L’orizzonte delle decisioni è spesso quello del bilancio annuale o della prossima campagna elettorale, non quello di un’infrastruttura che funzionerà per decenni. Prendiamo i rapporti tra Europa e Africa. Investire nella generazione solare africana potrebbe contribuire allo sviluppo locale e, con reti e accordi adeguati, creare anche opportunità di approvvigionamento elettrico per il continente europeo. Ma trasferire investimenti fuori dall’Europa incontra resistenze: i cittadini e le imprese vogliono vedere ricadute immediate nei propri territori. Così il potenziale vantaggio a lungo termine viene sacrificato a una convenienza percepita nel presente.

SF — Un altro caso che citi è quello degli Stati Uniti. Biden aveva provato ad attrarre investimenti industriali attraverso incentivi a rinnovabili, batterie e mobilità elettrica. Trump ha scelto una strategia opposta, fondata sui dazi e sul rilancio della produzione fossile. È la differenza tra due modi di perseguire un interesse nazionale?

GBZ — Certamente. Con l’Inflation Reduction Act, Biden aveva messo in campo incentivi per attirare investimenti negli Stati Uniti e costruire una filiera capace di competere con quella cinese. Era una forma di potere economico esercitato attraverso le opportunità offerte alle imprese: chi voleva beneficiare degli incentivi era spinto a produrre e investire negli Stati Uniti. In questo senso era un modo di rendere l’America più forte attraverso il cosiddetto soft power. Trump ha puntato su un altro messaggio: riportare le produzioni in patria attraverso la pressione dei dazi e privilegiare le estrazioni nazionali di petrolio e gas. Lo slogan drill, baby, drill riassume bene questo orientamento. Nel suo primo mandato aveva già mostrato diffidenza verso gli accordi climatici internazionali; nel secondo ha accentuato l’opposizione a molte politiche di decarbonizzazione. Le concessioni di estrazione hanno inoltre una durata lunga e producono effetti sulle scelte di investimento per molti anni. Anche quando cambia un governo, le decisioni sulle infrastrutture energetiche continuano a pesare.

SF — A questa impostazione s’aggiunge la politica internazionale. I conflitti armati e l’aumento delle spese militari hanno un rapporto con la crisi climatica che il dibattito pubblico considera poco.

GBZ — I conflitti provocano emissioni dirette attraverso l’uso di aerei, navi, mezzi terrestri e combustibili. Ma c’è anche l’impatto delle distruzioni, seguito da quello delle ricostruzioni: produrre cemento, acciaio, materiali e nuove infrastrutture comporta consumi energetici ed emissioni. L’aumento della spesa militare produce a sua volta una domanda industriale aggiuntiva, anche quando le armi non vengono utilizzate. Non parlerei di una relazione numerica semplice e uguale in ogni situazione, ma la direzione del fenomeno è chiara: una stagione di riarmo e di conflittualità sottrae risorse alla cooperazione e può accrescere la pressione climatica. C’è un’altra conseguenza. Quando prevalgono l’instabilità internazionale e il confronto tra potenze, diventa più difficile costruire gli accordi necessari per sviluppare infrastrutture e tecnologie comuni. La transizione energetica richiede investimenti, regole e collaborazioni che durano oltre un ciclo politico. Le crisi internazionali spingono invece i governi a privilegiare la sicurezza immediata e le risposte d’emergenza.

SF — La differenza tra i tempi della politica e quelli del clima è enorme. Una legislatura dura pochi anni, mentre le concentrazioni dei gas serra e le loro conseguenze si accumulano per decenni e secoli. C’è anche il problema dei processi fisici che, una volta innescati, possono alimentare ulteriori cambiamenti.

GBZ — È un rischio decisivo. Penso, per esempio, al ghiaccio e all’effetto albedo. Le superfici chiare riflettono una quota della radiazione solare; quando si riducono le aree ghiacciate, vengono esposte superfici più scure che assorbono più energia. Questo contribuisce ad aumentare il riscaldamento e favorisce un’ulteriore perdita di ghiaccio. È un meccanismo di retroazione che rende il problema più difficile da controllare. Non dobbiamo aspettare di conoscere con certezza il momento in cui un cambiamento diventerà irreversibile per intervenire. Il rischio è imboccare una traiettoria che rende sempre più difficile conservare condizioni climatiche favorevoli alla vita umana e agli ecosistemi. Per questo insisto sulla necessità di interventi tempestivi e profondi. Il tempo che perdiamo oggi non si recupera con una decisione presa alla fine della prossima legislatura.

SF — Negli ultimi decenni non è mancata la mobilitazione. Abbiamo visto grandi manifestazioni, soprattutto quelle dei giovani di Fridays for Future. La comunità scientifica ha prodotto rapporti, dati e avvertimenti. Eppure molte di queste richieste non entrano nelle decisioni dei governi. Quando una questione che riguarda il futuro collettivo resta ai margini del confronto elettorale, non si crea anche un problema di rappresentanza democratica?

GBZ — A mio avviso sì. Per quanto riguarda il clima, vedo un indebolimento della dialettica democratica. Non basta che esistano movimenti di protesta o che gli scienziati possano parlare: occorre che le loro istanze entrino nel confronto tra programmi politici, nella competizione elettorale e nelle scelte dei governi. Invece il cambiamento climatico viene trattato come una questione secondaria, mentre acquistano spazio forze politiche che osteggiano la transizione o ne contestano i presupposti. Penso al consenso raccolto da Alternative für Deutschland in Sassonia e in altre aree della Germania orientale. Per comprenderlo non basta parlare di negazionismo o di ostilità alle rinnovabili. Esiste anche una storia economica e sociale. Durante la divisione tedesca, in Sassonia sopravvissero competenze e produzioni industriali che avevano un ruolo importante nell’economia della Germania orientale e nei rapporti con il blocco sovietico. Con la riunificazione molte attività non ressero il confronto con la struttura produttiva dell’Ovest. Alla perdita di peso industriale si aggiunsero sentimenti di marginalizzazione e di mancato riconoscimento. È un terreno sul quale attecchiscono forze politiche che promettono protezione e rifiutano nuove trasformazioni.

SF — Quindi la reazione alla transizione non nasce soltanto dalla disinformazione. C’entra anche il modo in cui sono stati raccontati i costi e distribuiti i benefici. Per una famiglia che teme i rincari e la perdita di reddito non basta promettere vantaggi futuri. L’Unione europea ha ripetuto che nessuno sarebbe stato lasciato indietro, ma questo principio deve tradursi in scelte riconoscibili. È mancata anche una comunicazione capace di spiegare costi, tempi e benefici?

GBZ — Questo è uno degli errori principali. Per molto tempo chi promuoveva le rinnovabili ha lasciato intendere che la transizione fosse un percorso senza sacrifici. Non è un picnic e non è un giro di valzer. Ha costi, comporta investimenti, modifica produzioni e abitudini. Il punto da spiegare è che, nel medio e lungo periodo, i vantaggi possono essere superiori ai costi. Occorre però rendere credibile questa affermazione e mostrare come affrontare i costi iniziali, soprattutto per i gruppi sociali più esposti. Lo stesso vale per le istituzioni europee. Lo slogan «nessuno resti indietro» non sostituisce una comunicazione capace di spiegare perché certe misure siano necessarie, chi paga, chi beneficia e in quali tempi. Se questo lavoro manca, chi propone di rinviare o cancellare gli interventi trova un pubblico disposto ad ascoltarlo. Non è sufficiente attribuire ogni resistenza a un difetto di informazione dei cittadini: le scelte politiche devono misurarsi anche con i loro problemi concreti.

SF — Il nodo, allora, non è soltanto produrre informazioni corrette, ma fare in modo che arrivino ai cittadini e diventino materia di confronto pubblico. Mi raccontavi di un documentario sulla transizione energetica, presentato davanti a molti rappresentanti politici. È un esempio del divario fra gli strumenti disponibili per comunicare e la volontà di utilizzarli. Che cosa ti colpì in quell’occasione?

GBZ — Ricordo un documentario promosso da un precedente presidente del Gestore dei servizi energetici, realizzato da un regista capace di comunicare con efficacia il senso della transizione. Fu presentato in una sala affollata, alla presenza di rappresentanti politici di primo piano. Tra loro c’era anche il ministro Gilberto Pichetto Fratin. Ascoltò la presentazione, ma nel suo intervento non colse l’occasione per proporre una diffusione ampia di quel materiale e si concentrò su altri argomenti, tra cui il nucleare. Mi colpì soprattutto questo: esisteva uno strumento che avrebbe potuto contribuire a spiegare ai cittadini perché la transizione energetica fosse necessaria e quali benefici potesse portare. Eppure non vidi la volontà politica di farne un’occasione di informazione pubblica. Alla presentazione erano presenti anche esponenti dell’opposizione. Non ricordo neppure da parte loro un impegno analogo. Questo silenzio, in un Paese dove la questione energetica dovrebbe riguardare tutti, mi sembra molto eloquente.

SF — C’è un passaggio ulteriore. In Italia il clima è spesso assente sia dal dibattito tra maggioranza e opposizione sia dalle campagne elettorali. Le forze politiche sembrano non considerarlo un tema in grado di spostare voti. Ma, se nessuno lo porta nello spazio pubblico, come può diventare un criterio di scelta per gli elettori?

GBZ — È il circolo vizioso che denuncio da tempo. I partiti non ritengono il clima un tema elettoralmente redditizio, quindi non ne parlano. Non parlandone, non mettono i cittadini nelle condizioni di confrontare proposte alternative. Quando arriva la campagna elettorale, il tema rimane ai margini perché non è stato costruito alcun confronto precedente. E questo riguarda tanto chi governa quanto chi è all’opposizione. Penso alle dichiarazioni di esponenti del governo che hanno negato o minimizzato il cambiamento climatico: in altri ambiti parole simili provocherebbero una polemica politica, interrogazioni e richieste di chiarimento. Sul clima, invece, la discussione si spegne. Il problema non è soltanto che la maggioranza non mette la questione al centro: è che l’opposizione spesso rinuncia a contestarla nel merito. Una materia decisiva per l’economia, la salute e la sicurezza finisce così per restare estranea alla cultura politica.

SF — Ci sono stati governi europei che hanno cercato di fare il contrario. La Spagna di Pedro Sánchez, per esempio, ha dato spazio al clima e alla transizione. Ma anche lì l’avanzata delle forze contrarie alle politiche ambientali mette in discussione la continuità di quell’impostazione.

GBZ — La Spagna è stata, a mio giudizio, un esempio positivo di comunicazione politica sulla transizione. Sánchez ha investito anche nel racconto delle scelte energetiche. Ma il rafforzamento di formazioni come Vox mostra che un orientamento favorevole al clima può essere rimesso in discussione da un cambiamento degli equilibri politici. È un rischio che riguarda anche la Francia, dove le posizioni del Rassemblement National possono incidere sulle politiche ambientali, e la Germania, nella quale la transizione incontra resistenze crescenti. Il fatto preoccupante è che questa difficoltà emerge proprio mentre gli effetti climatici diventano più evidenti. Si sarebbe portati a pensare che l’aggravamento della crisi favorisca una maggiore centralità politica del problema. Invece assistiamo spesso al movimento opposto: le politiche climatiche arretrano e i loro avversari guadagnano consenso.

SF — Negli Stati Uniti, le recenti vittorie democratiche hanno portato in primo piano una nuova generazione politica e temi sociali come costo della vita, occupazione, abitazione e diritti. Ma anche in questo caso il cambiamento climatico è rimasto sullo sfondo. Non è una contraddizione per chi si propone come alternativa al programma di Trump?

GBZ — I democratici hanno concentrato la loro critica sulle promesse economiche non mantenute, sull’inflazione e sui prezzi che pesano nella vita quotidiana. Dal punto di vista elettorale è una scelta comprensibile: sono questioni che gli elettori sentono nell’immediato. Lo stesso settore petrolifero statunitense, nonostante l’abbondanza di produzione nazionale, risente dei prezzi internazionali. Le raffinerie non sono tutte progettate per lavorare le stesse qualità di greggio, gli Stati Uniti esportano parte della produzione e importano altri greggi e prodotti petroliferi. Non basta estrarre molto petrolio per essere isolati dalle oscillazioni del mercato mondiale. Questo diventa un problema quando le campagne elettorali si esauriscono nella contestazione del costo presente senza discutere come ridurre in futuro la dipendenza dai combustibili fossili. I giovani politici democratici possono avere una sensibilità sociale più marcata, ma ciò non significa che abbiano fatto della crisi climatica una priorità. Il prevalere del tempo breve non è una prerogativa della destra.

SF — La stessa separazione compare nelle piazze italiane. Studenti, lavoratori e insegnanti si mobilitano per salari, inflazione, scuola, casa. Sono rivendicazioni fondate, ma il clima, che qualche anno fa era protagonista delle manifestazioni, compare molto meno. È come se la questione sociale e quella ambientale avessero smesso di dialogare.

GBZ — È ciò che osservo anch’io. Gli studenti chiedono scuole migliori e più investimenti nell’istruzione; chi lavora nei trasporti chiede di ridurre il prezzo del carburante; altre categorie chiedono interventi immediati sui propri redditi. Non discuto la legittimità di queste richieste. Il problema è che raramente vengono collegate alle scelte energetiche e climatiche che determineranno le condizioni economiche e sociali di domani. Ricordo una stagione in cui, soprattutto tra le giovani generazioni, il rapporto tra energia, sviluppo e ambiente entrava con maggiore frequenza nel dibattito politico. Oggi mi colpisce incontrare giovani che sostengono il rilancio del nucleare senza che esista un confronto altrettanto approfondito sui tempi, sui costi e sulle conseguenze delle diverse opzioni. La questione energetica viene affrontata per simboli più che attraverso una discussione delle alternative.

SF — Il nucleare è un esempio di questa contraddizione. Si invoca spesso una risposta rapida al caro energia e alla crisi climatica, ma una nuova centrale richiede tempi lunghi anche nei Paesi che hanno una filiera industriale attiva. In Italia si parla di un orizzonte che potrebbe superare i quindici anni prima di ottenere il primo chilowattora. Come mai il tempo necessario a costruire gli impianti sembra sparire dalla discussione?

GBZ — Se fossi alla guida dell’opposizione, farei una domanda molto semplice alla maggioranza: dove intendete realizzare queste centrali? Indicate i siti. Una politica energetica è credibile se discute impianti concreti, territori coinvolti, tempi autorizzativi, costi e opposizioni che incontrerà. Limitarsi a parlare di nucleare in astratto consente di rinviare tutte queste questioni. È singolare che un tema potenzialmente così divisivo venga lasciato senza un confronto politico serio. Anche qui vediamo che l’energia non viene considerata una materia centrale. Il governo può proporre un’opzione di lungo periodo senza precisarne le condizioni di realizzazione; l’opposizione rinuncia a metterle alla prova. La conseguenza è che il clima resta ancora una volta fuori dal confronto sulle decisioni.

SF — Eppure energia e clima incidono già sul costo della vita. Le anomalie meteorologiche possono compromettere i raccolti e influire sui prezzi di frutta e verdura; la filiera agroalimentare richiede energia per trasformazione, trasporto e refrigerazione. Nello stesso tempo il prezzo del gas pesa su famiglie e imprese. Come si concilia la richiesta di energia meno cara con il rinvio degli strumenti che dovrebbero ridurre la dipendenza dai combustibili fossili?

GBZ — Prendiamo il gas naturale. Da un lato il governo lamenta il suo costo elevato; dall’altro contesta o chiede di rinviare strumenti europei che attribuiscono un prezzo alle emissioni, come il sistema ETS nelle sue diverse applicazioni. Eppure quegli strumenti servono proprio a creare un incentivo a ridurre l’impiego di combustibili fossili, migliorare l’efficienza e passare a tecnologie meno emissive. È legittimo discutere gli effetti distributivi di una misura, i tempi di applicazione e la tutela delle categorie vulnerabili. Ma non si può separare il prezzo dell’energia dalle scelte che determinano la dipendenza dalle fonti fossili. Mi sorprende che anche su queste contraddizioni l’opposizione non sviluppi una contestazione continuativa. Si torna alla mancanza di cultura politica dell’energia.

SF — Finora abbiamo parlato soprattutto di mitigazione, cioè della riduzione delle emissioni per limitare il riscaldamento. Ma il cambiamento climatico è già in corso e richiede anche adattamento. Qui la questione ambientale diventa sociale. Un anziano che vive in una casa surriscaldata, una persona che lavora all’aperto, una famiglia senza risparmi dopo un’alluvione non hanno le stesse possibilità di proteggersi di chi dispone di risorse, abitazioni e servizi adeguati. Adattarsi significa salvare vite, tutelare la salute ed evitare che i danni climatici allarghino le disuguaglianze. Richiede però prevenzione e investimenti che producono benefici nel tempo. Perché sull’adattamento siamo ancora più indietro che sulla mitigazione?

GBZ — Credo che il ritardo nell’adattamento sia persino maggiore di quello nelle politiche di riduzione delle emissioni. Consideriamo le precipitazioni intense. Quando molta acqua cade in poco tempo, una parte scorre rapidamente sul terreno, può provocare erosione e allagamenti e viene perduta senza essere trattenuta per i periodi di scarsità. Servono opere di gestione delle acque, bacini e sistemi di raccolta, interventi sul territorio capaci di rallentare i deflussi e conservare la risorsa idrica. Sono investimenti che richiedono denaro oggi e producono benefici per molti anni. Anche quando evitano danni e perdite future, nell’immediato possono apparire come risorse sottratte ad altre priorità. È un esempio perfetto dello short-termismo di cui parlavamo. Non si investe abbastanza per prevenire una perdita futura, poi si è costretti a spendere in emergenza quando il danno si verifica. In Italia vedo una politica di adattamento del tutto inadeguata rispetto alle esigenze. E non ricordo che l’opposizione abbia costruito una campagna politica forte attorno a questo ritardo. È un problema che riguarda, con differenze importanti, anche altri Paesi europei.

SF — L’acqua è un esempio concreto di come l’adattamento possa proteggere il territorio e ridurre le disuguaglianze: i danni ricadono con maggiore forza su chi vive nelle aree esposte e dispone di meno risorse per difendersi o ricostruire. I Paesi Bassi hanno trasformato la difesa dalle inondazioni in una scelta nazionale dopo la catastrofe del 1953, che provocò 1.836 vittime e allagò circa 200 mila ettari. Come rendere l’adattamento una priorità per l’opinione pubblica e per la politica? E il mondo ambientalista ha qualche responsabilità per aver concentrato tanta parte della propria comunicazione sulle rinnovabili e sulla mitigazione, lasciando più in ombra la protezione delle persone e dei territori?

GBZ — Penso di sì. Negli ultimi anni buona parte delle energie del movimento ambientalista e delle organizzazioni impegnate nella transizione si è concentrata, comprensibilmente, sulla difesa delle rinnovabili dagli ostacoli autorizzativi e dai vincoli invocati per ragioni paesaggistiche. È stato un lavoro importante. Ma non ho visto un impegno equivalente sull’adattamento climatico. C’è anche una ragione materiale. Le organizzazioni che lavorano sullo sviluppo delle rinnovabili si occupano di un settore che conoscono, nel quale hanno obiettivi e interessi immediati. Portare al centro l’adattamento significa però chiedere che una parte delle risorse pubbliche sia destinata a opere di prevenzione e protezione, risorse che potrebbero non essere disponibili per altri interventi. Anche chi vuole la transizione rischia dunque di muoversi secondo una logica di breve periodo o di settore. Il clima richiede invece di considerare insieme mitigazione e adattamento.

SF — Questa difficoltà attraversa l’Unione europea. Per anni, anche attraverso le tesi di Jeremy Rifkin, l’Europa è stata descritta come il continente capace di coniugare innovazione, benessere e sostenibilità. Il Green Deal doveva tradurre quella visione in politiche industriali e sociali. Ora molte norme ambientali sono contestate e si discute di rivedere gli impegni sui motori a combustione. Se non si spiegano i costi della transizione e non si proteggono le persone più esposte, il consenso può diminuire. Che cosa è cambiato nella politica europea?

GBZ — Un arretramento esiste. Crescono i partiti che contestano le politiche climatiche e cresce la tentazione di ridimensionare gli obiettivi già assunti. In Germania il consenso alle forze contrarie alla transizione aumenta in alcune aree; in Francia la prospettiva di una maggiore influenza della destra nazionalista crea incertezza; in Spagna il confronto con Vox può rimettere in discussione l’impostazione precedente. La transizione perde centralità proprio quando dovrebbe acquisirne. In Italia ci sono segnali anche nel linguaggio istituzionale. Il governo ha sostituito la denominazione «Ministero della Transizione Ecologica» con «Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica». È stata eliminata la parola «sostenibili» dal nome del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Si può sostenere che i nomi non bastino a definire una politica, ed è vero. Ma le denominazioni indicano ciò che un governo decide di mettere in evidenza e il messaggio che vuole trasmettere.

SF — Per te questo cambiamento si legge anche nelle priorità infrastrutturali, non soltanto nella scelta delle parole.

GBZ — Penso al ritorno del ponte sullo Stretto di Messina come grande simbolo politico. È un progetto riproposto molte volte nel corso dei decenni, legato a un territorio complesso dal punto di vista geologico e sismico. Il terremoto del 1908 e il maremoto che lo accompagnò ricordano quanto sia delicata quell’area. Naturalmente una valutazione tecnica dell’opera richiede studi specifici, ma il punto politico che voglio sottolineare è un altro: si annuncia una grande infrastruttura come segno di modernizzazione, mentre la sostenibilità e l’adattamento faticano a diventare criteri prioritari e riconoscibili nelle scelte pubbliche.

SF — La stessa contraddizione emerge nel settore automobilistico. Si discute dell’elettrificazione come se fosse soltanto una questione di motori, ma l’industria europea ha privilegiato a lungo vetture grandi e costose. È mancata una proposta di mobilità elettrica accessibile?

GBZ — Credo che i costruttori europei abbiano una responsabilità importante. Molti hanno puntato sulle auto di grandi dimensioni, con caratteristiche e finiture costose, invece che su utilitarie elettriche destinate a un pubblico più vasto. La transizione comporta costi e queste scelte industriali li hanno resi più visibili per i consumatori. Hanno anche lasciato spazio ai concorrenti cinesi. Trovo inoltre che il dibattito politico sull’automobile elettrica sia spesso viziato da affermazioni apodittiche. Ho raccolto dichiarazioni di esponenti politici, tra cui Matteo Salvini, che presentano come scientificamente dimostrata una presunta impossibilità dell’auto elettrica di risultare migliore di quella a combustione. Affermazioni del genere andrebbero sottoposte a un confronto su consumi, emissioni lungo il ciclo di vita, costi e impatti, non accettate come slogan. Il punto non è essere favorevoli a una tecnologia per partito preso: è discutere sulla base di dati.

SF — L’industria dell’auto ha già conosciuto la forza delle vetture piccole ed economiche. La Fiat ha costruito una parte decisiva del proprio sviluppo sulle utilitarie. In Giappone esistono le Kei car, progettate anche e soprattutto per contesti urbani con spazi limitati. La Cina ha iniziato a diffondere l’auto elettrica attraverso modelli essenziali. Perché in Europa si è persa questa cultura del veicolo accessibile?

GBZ — Non ho una risposta univoca, ma il confronto storico è interessante. Quando Henry Ford rese l’automobile un prodotto di massa, non partì da una vettura sofisticata e lussuosa. Mise sul mercato un mezzo semplice, standardizzato, relativamente economico. Questo consentì di aumentare i volumi e ridurre i costi. La Cina ha seguito una logica per certi aspetti simile con i primi modelli elettrici a basso costo, che in Europa qualcuno liquidava come veicoli rudimentali. La diffusione dei modelli economici ha contribuito all’apprendimento industriale, alla crescita dei volumi e alla riduzione del costo delle batterie. Una volta sviluppata quella base produttiva, le aziende cinesi hanno potuto migliorare design, prestazioni e qualità percepita. Ora competono anche nelle fasce del mercato europeo che un tempo erano appannaggio delle nostre case automobilistiche. La scelta di BYD di sviluppare produzione in Ungheria mostra che la competizione non passerà soltanto dalle importazioni: riguarderà anche fabbriche e filiere collocate dentro l’Europa. Per l’industria automobilistica europea sarà una sfida molto impegnativa.

SF — Proprio le batterie sono il punto di collegamento tra mobilità elettrica, fonti rinnovabili e trasformazione del sistema energetico. L’accumulo sta cambiando la gestione dell’elettricità. Quanto conta la riduzione dei costi?

GBZ — Conta moltissimo. I dati che ho utilizzato indicano una caduta del costo delle batterie agli ioni di litio del 91% in un periodo inferiore a undici anni. È un cambiamento che modifica le applicazioni economicamente possibili. Per molto tempo abbiamo ragionato sull’accumulo a batterie come su una soluzione per una o due ore. Oggi si possono valutare configurazioni molto più capienti. Facciamo un esempio: a un impianto fotovoltaico da 1 MW si può associare un accumulo con capacità energetica di 10 MWh. In termini nominali, quella capacità corrisponde a dieci ore di erogazione alla potenza di 1 MW, prima di considerare perdite e limiti di esercizio. Il significato economico è importante: l’energia prodotta nelle ore di maggiore disponibilità solare, quando i prezzi possono diminuire, può essere conservata e immessa in rete nelle ore serali, quando cresce la domanda. In questo modo l’accumulo non serve soltanto a gestire un impianto, ma può contribuire a renderne più utile la produzione per il sistema elettrico. La convenienza effettiva dipende dal costo della batteria, dall’uso che se ne fa, dal numero dei cicli e dall’andamento dei prezzi elettrici. Ma l’ordine di grandezza dell’accumulo considerato oggi non è più quello di pochi anni fa. Si possono studiare anche durate maggiori, in funzione delle condizioni e delle esigenze dell’impianto.

SF — E l’innovazione non si ferma al litio. Le batterie agli ioni di sodio potrebbero aprire nuove possibilità, anche per la disponibilità delle materie prime.

GBZ — Sì, il sodio è un elemento molto diffuso e meno problematico, dal punto di vista della disponibilità della risorsa, rispetto al litio. Le batterie agli ioni di sodio hanno in generale una densità energetica inferiore a quella di molte batterie al litio, ma questo limite può essere meno importante in applicazioni stazionarie o in veicoli che non richiedono autonomie elevate. In Cina la tecnologia è già al centro di esperienze applicative e di sviluppi industriali. Se la diffusione aumenterà, potremmo avere nuove possibilità di contenimento dei costi e una maggiore diversificazione dei materiali impiegati. Questo non significa che una tecnologia sostituirà tutte le altre. Significa che il sistema energetico potrà contare su un insieme più ampio di soluzioni di accumulo, da scegliere in base alle funzioni richieste.

SF — Fin qui la tecnologia sembra offrire risposte importanti: rinnovabili più diffuse, accumuli meno costosi, elettrificazione dei consumi. Eppure nella tua riflessione più recente sei arrivato a mettere in dubbio che si riesca a eliminare del tutto l’uso dei combustibili fossili. È una conclusione che modifica il quadro tracciato nei tuoi primi libri. Da dove nasce?

GBZ — Nasce da un problema tecnico che ritengo sottovalutato: il funzionamento e la stabilità delle reti elettriche. L’elettrificazione è un fattore essenziale per aumentare l’efficienza del sistema energetico. Se sostituiamo tecnologie che bruciano combustibili con apparecchiature elettriche efficienti, possiamo ridurre l’energia primaria necessaria per molti servizi. Però, aumentando la quota di consumi elettrici, dobbiamo potenziare le reti e garantire che possano affrontare guasti e perturbazioni. Tradizionalmente una parte importante della stabilità del sistema è stata assicurata dalle grandi macchine rotanti delle centrali convenzionali. I turbogeneratori sincroni dispongono di inerzia meccanica, che contribuisce alla risposta della rete nei primi istanti di una perturbazione. Gli impianti alimentati da gas e da altri combustibili fossili hanno svolto storicamente questa funzione, oltre a produrre elettricità. Sostituire la loro energia non risolve automaticamente il problema di sostituire tutti i servizi che forniscono alla rete. La domanda che mi pongo è dunque questa: quali tecnologie saranno disponibili in misura sufficiente per offrire le caratteristiche operative di cui avrà bisogno un sistema elettrico molto più esteso e alimentato quasi interamente da fonti a basse emissioni?

SF — La stabilità della rete, però, non dipende necessariamente da centrali alimentate con combustibili fossili: compensatori sincroni e inverter grid-forming possono fornire alcuni dei servizi assicurati dalle macchine tradizionali. Resta la questione dell’energia programmabile e della disponibilità delle diverse soluzioni su larga scala. Fra le fonti rinnovabili controllabili, quali contributi ritieni possibili e quali limiti individui?

GBZ — Considero anzitutto l’idroelettrico, che può fornire servizi importanti alla rete. Ma in Italia il potenziale di ulteriore sviluppo della grande produzione idroelettrica è limitato, e dobbiamo tenere conto anche delle condizioni idrologiche che il cambiamento climatico modifica. Non possiamo immaginare una crescita illimitata di questa fonte. C’è poi la geotermia. Esistono sistemi tradizionali e nuove tecnologie che cercano di sfruttare il calore a profondità maggiori. Penso, per esempio, a progetti che prevedono perforazioni nell’ordine di 2.500 metri e la circolazione di fluidi in grado di trasferire calore verso la superficie e alimentare sistemi di produzione elettrica. Sono soluzioni promettenti, ma oggi il costo di alcune configurazioni innovative resta elevato. Anche dove il potenziale tecnico è interessante, bisogna verificare quanto possa contribuire al sistema nel suo complesso. La terza famiglia di soluzioni è quella dei gas rinnovabili, in particolare biogas e biometano. Possono alimentare impianti programmabili e avere applicazioni industriali che richiedono energia termica. Ho proposto, per esempio, di valutarne l’impiego in alcuni processi siderurgici nei quali si utilizza carbone, distinguendo le funzioni energetiche da quelle strettamente chimiche del materiale. L’obiettivo è ridurre il consumo di combustibili fossili anche in impieghi per i quali l’elettrificazione diretta non è immediata. Queste opzioni, però, non sono prive di limiti: disponibilità territoriale, quantità di risorsa, costi e caratteristiche tecniche. Ecco perché continuo a interrogarmi su come mantenere tutti i servizi di rete senza ricorrere, almeno in una fase, a impianti alimentati da combustibili fossili.

SF — Stai dicendo che, secondo le analisi che hai esaminato, una quota di combustibili fossili potrebbe rimanere nel sistema energetico anche al 2050? Di quale ordine di grandezza parli?

GBZ — Ho esaminato una proiezione tedesca al 2050, costruita con uno strumento di modellazione energetica che considero avanzato. Secondo la lettura che ne ho dato, anche in uno scenario di forte sviluppo delle tecnologie a basse emissioni rimarrebbe uno spazio per i combustibili fossili. L’ordine di grandezza indicato è attorno al 10%. È una conclusione sulla quale so che esistono obiezioni, anche tra persone che condividono l’urgenza della transizione. Io stesso ho modificato le mie valutazioni nel corso degli anni proprio perché sono emersi problemi tecnici che in passato non consideravo con la stessa attenzione. Non intendo usarli come argomento per fermare le rinnovabili, al contrario, ritengo sia necessario svilupparle. Ma ritengo sbagliato trattare il raggiungimento della neutralità climatica come un risultato automatico, una volta costruita una quantità sufficiente di impianti rinnovabili. La fattibilità va dimostrata per l’intero sistema. Sono consapevole che questa conclusione incontra resistenze anche fra chi condivide il mio orientamento sulla transizione. Tuttavia, sulla base delle analisi che ho esaminato, non ritengo raggiungibile una neutralità climatica intesa come completa eliminazione dei combustibili fossili. Il cambiamento climatico proseguirebbe in misura inferiore a oggi, ma non sparirebbe. Mi rendo conto che non è una posizione gradita: dura lex, sed lex.

SF — La tua conclusione pone una questione reale, ma va tenuta distinta una differenza: la neutralità climatica riguarda il saldo netto delle emissioni, non coincide necessariamente con l’eliminazione di ogni impiego di combustibili fossili. E la quota residua di cui parli dipende dalle ipotesi e dal perimetro dello scenario considerato; non è di per sé un limite fisico generale. Le tecnologie possono evolvere, ma resta il problema politico di trasformare conoscenze e possibilità tecniche in decisioni. Torniamo al 1975, quando già indicavi un rischio per le generazioni future. Se oggi un ragazzo di vent’anni ti chiedesse che cosa può fare, insieme ai compagni di scuola o di università, per costruire un futuro migliore, che cosa gli risponderesti?

GBZ — Faccio fatica a dare una risposta semplice. Seguo con interesse i movimenti giovanili in Italia e in altri Paesi europei, ma nelle rivendicazioni che ascolto trovo molto meno di quanto vorrei sui temi energetici e climatici. Ci sono mobilitazioni importanti sulle condizioni di vita e sui diritti, ma spesso manca il collegamento con il cambiamento climatico. Lo dico pensando anche alla mia esperienza: negli anni delle grandi mobilitazioni giovanili, pur con altre priorità, le domande sul modello di sviluppo e sull’energia entravano nel dibattito. Vorrei ritrovare quella capacità di ragionare sul futuro, non soltanto sull’urgenza immediata.

Articolo pubblicato sul bimestrale QualEnergia 5-2026

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