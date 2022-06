Il Cedro di Calabria protagonista della eco-routine estiva

La nuova linea al profumo di cedro presentata dall’Erbolario unisce la fragranza pura tipica calabrese a nuove tecniche di creazione dei prodotti stessi, sempre più attente alla cura dell’ambiente e della natura.

Composta da cinque prodotti, ognuno dei quali ottenuto per oltre il 90% da ingredienti naturali e privi di siliconi, priva di OGM e di qualsiasi ingrediente di derivazione animale, la linea Cedro di Calabria pone il giusto accento anche sul riciclo dei suoi imballaggi. Tutte le confezioni sono riciclabili al 100% e riportano le istruzioni per il corretto smaltimento dei componenti.

Una linea frizzante e fruttata che esalta ciò che di meglio questo agrume mediterraneo ha da offrire. I Laboratori dell’Erbolario hanno ricavato dal cedro freschissimo due attivi preziosi per la bellezza di pelle e capelli: un estratto profumato dal potere tonificante e un’acqua aromatica rinfrescante e addolcente. Gli agrumi utilizzati per i cosmetici L’Erbolario provengono dal Consorzio del Cedro di Calabria, ente che promuove la coltura del Cedro di Santa Maria del Cedro, località italiana famosa per la raccolta del frutto. Pensata in taglie mini e senza astucci, la linea Cedro di Calabria è perfetta da portare con sé in viaggio, in palestra, in piscina… ovunque si desideri la freschezza del delizioso Cedro!

La presenza di olii nutrienti e ricchi come l’olio di cocco e di mandorla favoriscono la cura della pelle e dei capelli, arricchendoli e tutelandone la salute. Lo Shampoo doccia solido, ad esempio, è il protagonista di una nuova eco-routine per corpo e capelli, piacevolissima e sostenibile, da usare da solo o assieme agli altri prodotti: il Bagnodoccia rinfrescante, la Crema dissetante per il corpo, Fresca Evanescenza spray corpo e il profumo Cedro di Calabria, disponibile in 50 ml e 15 ml.

BAGNODOCCIA RINFRESCANTE

Composto principalmente da olio e proteine della mandorla e da distillato di cedro, il bagnodoccia rinfresca la pelle anche se utilizzato in piccole dosi. La sua fragranza fresca garantisce una sensazione energizzante sulla pelle e donerà un profumo di cedro rivitalizzante.

PROFUMO (50ml e 15ml)

Il profumo della linea Cedro di Calabria è disponibile sia in flaconi da 50ml che da 15ml, entrambi in vetro. La sua profumazione agrumata rispecchia la freschezza del cedro e dei fiori estivi, regalando alla pelle un abbraccio frizzante e aromatizzato.

CREMA DISSETANTE CORPO

Questa crema è da utilizzare dopo ogni doccia o bagno, o qualora la pelle necessiti di nutrimento. La presenza di olio d’oliva dona tonicità, la vitamina E presente nei semi di soja garantisce una tutela per l’invecchiamento della pelle, e il caratteristico profumo del cedro profuma piacevolmente l’epidermide.

FRESCA EVANESCENZA SPRAY CORPO

Per una maggiore idratazione, lo spray Fresca evanescenza si può utilizzare assieme alla crema dissetante della stessa linea. Basta nebulizzarlo sulla pelle per ottenere un effetto rinfrescante e soprattutto nutriente, grazie agli elementi nutritivi dell’olio di mandorla e di girasole.

SHAMPOO DOCCIA SOLIDO

L’olio di cocco, l’olio di mandorla e l’estratto di cedro combinati insieme per ottenere uno shampoo solido dalle proprietà emollienti e nutritive. E’ adatto per nutrire chiome crespe e per proteggerle dalla disidratazione, rendendole morbide e profumate.

Per info e acquisti vai sul sito Erbolario