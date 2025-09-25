Il Brasile annuncia un miliardo per il Fondo foreste tropicali

All’assemblea generale Onu, Lula ha spiegato che sarà uno strumento finanziario per remunerare i Paesi che proteggono i propri ecosistemi forestali: “Il pianeta non può più aspettare”

Il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva ha annunciato all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite un investimento di un miliardo di dollari, circa 850 milioni di euro, nel “Fondo foreste tropicali per sempre”, il Tfff, (dall’acronimo inglese Tropical forest forever facility), un nuovo strumento finanziario destinato a remunerare i Paesi che proteggono le loro foreste.

L’obiettivo annunciato è trasformare la conservazione delle foreste in un asset economico strategico, fornendo risorse stabili e prevedibili per evitare la deforestazione.

Parlando a margine del vertice Onu, Lula ha invitato le altre nazioni a presentare “contributi ugualmente ambiziosi” per permettere al fondo di entrare in funzione in occasione della COP30, il vertice sul clima che si terrà a novembre a Belém.

“Il pianeta non può più aspettare: proteggere le foreste tropicali è un imperativo morale ed economico”, ha detto il presidente del Brasile, sottolineando come Amazzonia, Congo e Borneo rappresentino polmoni essenziali per assorbire le emissioni di CO₂ e preservare la biodiversità globale.

Il Tfff si affiancherà ad altre iniziative internazionali già esistenti, ma con la promessa di garantire pagamenti diretti e misurabili ai Paesi che dimostrano risultati concreti nella lotta alla deforestazione, collegando finanza climatica, sviluppo sostenibile e giustizia ambientale.