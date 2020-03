Obiettivo della ricorrenza, istituita dalle Nazioni Unite sette anni fa, è preservare la biodiversità in tutto il mondo. Un tema che sarà al centro di una conferenza mondiale in programma in Cina il prossimo ottobre / Serve un accordo sulla Convenzione per la biodiversità

Il 3 marzo si celebra il World wildlife day, la Giornata mondiale della natura selvatica. Obiettivo della ricorrenza, istituita dalle Nazioni Unite sette anni fa in linea con quanto definito dalla Convenzione sul commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione (Cites, firmata il 3 marzo 1973), è preservare la biodiversità in tutto il mondo, e dunque la tutela di flora e fauna. Una questione di fondamentale importanza per il presente e il futuro del nostro pianeta, come ha sottolineato lo stesso segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres.

“Man mano che la nostra popolazione e le nostre esigenze continuano a crescere, continuiamo a sfruttare le risorse naturali – comprese le piante e gli animali selvatici e i loro habitat – in modo insostenibile”, ha dichiarato Guterres ripreso dall’agenzia Ansa. “Sfruttando eccessivamente la fauna selvatica, gli habitat e gli ecosistemi, l’umanità sta mettendo in pericolo sia se stessa che la sopravvivenza di innumerevoli specie di piante e animali selvatici. Oggi, quasi un quarto di tutte le specie del pianeta è in pericolo di estinzione nei prossimi decenni. In questa Giornata mondiale della fauna selvatica – aggiunge – ricordiamo a noi stessi il nostro dovere di preservare e utilizzare in modo sostenibile la vasta varietà di vita sul pianeta. Promuoviamo un rapporto più attento, premuroso e sostenibile con la natura. Un mondo fiorente di biodiversità fornisce le basi di cui abbiamo bisogno per raggiungere i nostri obiettivi di sviluppo sostenibile di un mondo di dignità e opportunità per tutte le persone su un pianeta sano”.

Il tema della salvaguardia della biodiversità, al centro dei colloqui tenutisi alla Fao la scorsa settimana, sarà uno degli argomenti predominanti durante tutto l’arco del 2020. All’appuntamento più atteso, in programma il prossimo ottobre in Cina dove si terrà una conferenza mondiale, l’Ue punta ad arrivare con un piano comune a cui sta lavorando la Commissione europea.