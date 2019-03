Ultimo aggiornamento 20 marzo alle 13:17

La Giornata mondiale dell’acqua (in inglese: World Water Day) è una ricorrenza istituita dall’Onu nel 1992: il 22 marzo di ogni anno gli Stati sono invitati alla promozione dell’acqua promuovendo attività concrete nei loro rispettivi Paesi. Secondo l’Onu, la domanda globale è cresciuta di sei volte negli ultimi 100 anni e continua ad aumentare al ritmo dell’1% ogni anno. Per questa ragione, fra 30 anni il mondo potrebbe aver bisogno del 30% d’acqua in più rispetto a oggi. Una risorsa quindi che è sempre di meno e per meno persone: stando all’ultimo report Oms-Unicef, circa il 30% della popolazione mondiale, pari a 2,1 miliardi di abitanti, non possiede nella propria abitazione un accesso continuato e sicuro all’acqua potabile.

Tante le associazioni e le realtà che lavorano per molteplici eventi in occasione della Giornata mondiale dell’acqua. Come ad esempio il Cai. In Abruzzo il CAI Teramo, la sera del 22 marzo presso la sede sezionale (ore 21, via Cona, 180) invita all’evento“Dalla sommità del cielo alla profondità delle grotte: il bene più prezioso per gli esseri viventi, in un costante e delicato equilibrio nel suo vitale percorso, da preservare e conservare” (con proiezioni, dibattito e mostra di disegni e illustrazioni realizzati dai giovani partecipanti all’escursione fotografica per famiglie in ambiente fluviale dello scorso 10 marzo a Castelli, organizzata dalla Sezione CAI locale). Seguirà, domenica 24 marzo, un’escursione speleologica del Gruppo Grotte e forre sezionale al lago sotterraneo di Grotta a Male (Assergi).

A Pescasseroli e a Trasacco (AQ), la mattina del 22 marzo, il CAI terrà lezioni agli alunni delle scuole medie nell’ambito del progetto“Montagna, clima e uomo: cambia il clima e cambiano i comportamenti dell’uomo”: saranno dati spunti per conoscere e riflettere sui cambiamenti climatici, sulle loro conseguenze su risorse naturali come acqua e boschi, sui possibili danni che possono causare e sui comportamenti da tenere per mitigare incuria, inquinamento e atti dolosi.

Sempre in Abruzzo, a Rocca di Cambio (AQ), nel Parco Regionale Sirente Velino, lo scorso 16 marzo il CAI L’Aquila ha organizzato la proiezione del film “La memoria dell’acqua” di Patricio Guzmàn.



A Pisa la Sezione Cai locale supporta l’organizzazione del convegno “Resilienza o estinzione? Cambiamenti climatici, perdita di biodiversità, crisi economica: scegliere il futuro dopo la crescita”, in programma il 22 marzo presso la Sala Convegni Polo Piagge dell’università pisana. In Toscana il Cai Massa propone, dal 22 al 24 marzo, tre giorni di eventi denominati “L’acqua delle Alpi Apuane. Perché è importante conoscerla e tutelarla”. Si inizia con la proiezione di film e documentari sul tema (22 marzo, ore 21, Palazzo Ducale), alla quale seguirà, il giorno dopo, la conferenza “Conoscenze attuali, criticità rilevate e studi in corso sull’acqua delle Alpi Apuane” (ore 16.30, Palazzo Ducale). Infine, domenica 24 marzo, in programma l’escursione “Lungo le vie dell’acqua”(ritrovo in Pizzale Partigiani, ore 9.30), che toccherà l’Acquedotto del Cartaro, la sorgente del Frigido e il Canale di Cerignano.A Pisa la Sezione Cai locale supporta l’organizzazione del convegno “Resilienza o estinzione? Cambiamenti climatici, perdita di biodiversità, crisi economica: scegliere il futuro dopo la crescita”, in programma il 22 marzo presso la Sala Convegni Polo Piagge dell’università pisana. Nel Lazio il Cai Rieti, sempre venerdì 22, incontrerà gli alunni dell’istituto Rosatelli su “Educazione ambientale, al patrimonio culturale, alla cittadinanza globale e allo sviluppo sostenibile”. La mattinata farà riferimento ad Agenda 2030, al capitale naturale, alla Giornata Mondiale dell’Acqua e al Progetto “Evviva la borraccia CAI – Liberi dalla plastica”. Alunni protagonisti anche in Campania, dove il Cai Montano Antilia presenterà il progetto “Acqua si….Ma plastic free” del Parco Nazionale del Cilento, con una passeggiata alla Sorgente Malandrini. Insieme ai Carabinieri Forestali, sarà affrontato il problema delle apparecchiature elettriche abbandonate lungo i corsi d’acqua. Infine, in Basilicata, al centro dell’attenzione i colori, questa volta il 30 marzo: a Maratea (PZ), alle 10 in via Mandarini, 29, il Gruppo regionale locale invita all’happening pittorico “I colori dell’acqua”.

