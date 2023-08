Idrogeno ferroviario: perché sono “progetti killer”

Chiamiamo “progetti killer” i progetti pensati male, che dimostrano l’inconsistenza di una idea progettuale che in altre applicazioni potrebbe essere utile: si vuol dimostrare ad esempio che le tecnologie rinnovabili non funzionano. I progetti killer vengono sempre finanziati con i soldi di altri (pubblici). Ci sono anche nel PNRR.

Con l’arrivo di Matteo Salvini al Ministero dei Trasporti, la follia di trasformare a trazione a idrogeno le linee ferroviarie regionali sta dilagando: tante piccole sperimentazioni, mai suffragate da progetti di sviluppo del traffico, finanziamenti a pioggia, un po’ nel PNRR, un po’ promessi nel piano infrastrutture del ministero.

Nella prima versione del PNRR si parlava di 7 interventi in Lombardia, Puglia, Sicilia, Abruzzo, Calabria, Umbria e Basilicata. Il 31 marzo del 2023, il MIT ha approvato il Decreto Dirigenziale n. 144, per la nuova ripartizione delle risorse previste dal PNRR per 300 milioni (276 per la realizzazione di impianti di produzione, stoccaggio e rifornimento di idrogeno rinnovabile e solo 24 per l’acquisizione di treni alimentati a idrogeno) per linea Brescia-Iseo-Edolo (ben 97 milioni), per la Lecce-Gallipoli, per la Cosenza-Catanzaro. Si sono aggiunte, impreviste, la Regione Campania con la Circumetnea e la SMCV Piedimonte, la Sardegna con la Sassari-Alghero, Macomer-Nuoro e Monserrato-Isili. Non basta. Approfittando della revisione del PNRR, il governo sta cercando si assegnare nuovi fondi all’idrogeno ferroviario. Così se ne parla anche per la Torino-Aosta, per l’Emilia Romagna. E mentre in Germania si registrano i primi abbandoni dell’idrogeno perché costa troppo, come le ferrovie della Bassa Sassonia, l’Italia sembra accelerare verso il baratro.

Il principale limite del ruolo dell’idrogeno verde nella decarbonizzazione del trasporto, risiede nella sua bassa efficienza energetica, soprattutto in relazione alla trazione elettrica sia con le linee aeree che a batteria. Allo scopo si legga il report “Il ruolo dell’idrogeno nel trasporto terrestre“, Legambiente – Transport and environment pubblicato nell’aprile 2021, ma tutt’ora ancora attuale.

Confrontiamo prima i consumi energetici di un veicolo elettrico a batteria (autobus o locomotore) oppure con idrogeno verde. L’elettricità (da solare o eolico) carica la batteria del veicolo che, a sua volta, alimenta i motori elettrici che azionano le ruote. Nel caso dell’idrogeno, l’energia elettrica rinnovabile deve alimentare prima un impianto elettrochimico (elettrolizzatori) che “estrae” l’idrogeno dall’acqua, poi l’idrogeno verrà compresso a 200 o mille atmosfere per poterlo trasportare, con una perdita di energia pari ad almeno un terzo. Un’altra metà dell’energia viene dispersa nel mezzo di trasporto per trasformare nuovamente l’energia chimica del legame H 2 in elettricità per alimentare il motore elettrico che aziona le ruote. Conclusione: per far viaggiare un treno a idrogeno gli stessi chilometri di uno elettrico occorre tra il doppio e il triplo di pannelli solari e di generatori eolici. Già oggi un veicolo a idrogeno costa il doppio di un omologo elettrico, domani costerà almeno il doppio fare il “pieno”.

E se le linee venissero elettrificate, con cavi aerei? Ancor meglio per l’elettricità. L’energia elettrica, attraverso il pantografo alimenta direttamente i motori elettrici del locomotore ferroviario (o della metropolitana, del tram o del filobus), con un rendimento alla ruota vicino al 90%. Per far viaggiare un treno a idrogeno occorrono invece tre volte più centrali idroelettriche, solari o generatori eolici di uno elettrico.

E’ per questa ragione che Trenitalia ha in corso un programma per elettrificare 670 km di linee minori entro il 2026 e nessuna sperimentazione all’idrogeno. Sino a quando riuscirà a resistere alle pressioni ideologiche del ministro.