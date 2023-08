Idrogeno ferroviario in Lombardia: un’inganno costoso

Mentre la società ferroviaria LNVG, di proprietà della regione della Bassa Sassonia, primo al mondo ad usare treni a idrogeni, si converte all’elettrico, la Regione Lombardia, proprietaria di TreNord, stanzia i primi 80 milioni di euro per acquistare i primi 6 locomotori ad idrogeno per la tratta ferroviaria Brescia-Iseo-Edolo.

Nel PNRR il ministro dei trasporti, Matteo Salvini ha previsto altri 97 milioni e altri 160 nei piani del Ministero. Ma come mai i tedeschi, dopo aver toccato con mano, mollano l’idrogeno ferroviario mentre tante nostre regioni e il governo manifestano tanta fiducia?

Stiamo ai fatti. La Regione Lombardia il 14 novembre 2022, approva una nota sintetica (“Progetto H2iseO”) di 10 pagine che riassumono i riferimenti normativi e una analisi di fattibilità (del dicembre 2020) per la circolazione di treni a idrogeno sulla linea Brescia-Iseo-Edolo, 105 km di linea a binario unico, non elettrificata. Metà della linea è attualmente ancora interrotta a causa della caduta di un masso che ha causato il deragliamento di un treno il 1 dicembre 2021: i lavori di ripristino costeranno 5 milioni, più 2 anni di servizio sostitutivo autobus. Ma nessuno se ne preoccupa.

Ai primi 6 treni ne seguiranno altri 8, prodotti dalla Alstom: una occasione, secondo notizie stampa, a causa di un ordine disdetto dalla Germania. Occorreranno poi ben tre impianti elettrolizzatori, per la produzione di idrogeno, il primo dei quali deve entrare in produzione nel 2024. Ma sarà “idrogeno grigio”, userà cioè metano: ogni Kg di idrogeno genererà ben 9 kg di CO 2 . Costo della prima fase, 160 milioni; stima del costo completo 338 milioni. Ma stando ad un comunicato Alstom, ripreso il 12 luglio 2023 dal sito energiamercato.it, i costi sono già lievitati a 362,4 milioni di euro (177,6 per gli impianti e 184,8 per i treni, 13 milioni a treno). Esclusi gli interventi di messa in sicurezza, ammodernamento della linea, i passaggi a livello. Un costo complessivo di 3 milioni e mezzo a km. Il doppio di quanto costa a TrenItalia elettrificare e ammodernare 670 km di linee dotandole di moderni elettrotreni.

Ma quanto costerà poi far andare i treni a idrogeno? Secondo le stime di TreNord 7,9 euro a Km, quattro volte di più dei locomotori a gasolio o elettrici, 4,5 milioni all’anno per i primi 6 treni, che TreNord chiederà alla Regione nel costo di servizio. Notare che si tratta di idrogeno prodotto da metano, inquinante quanto il diesel.

Spostiamoci da Milano ad Hannover, capitale della Bassa Sassonia. Apprendiamo da “Hydrogeninsight”, sito sponsorizzato dall’industria dell’idrogeno, che il 3 agosto 2023 la società ferroviaria LNVG ha deciso di optare per un futuro esclusivamente elettrico e prevede di acquistare 27 nuovi treni “a catenaria” per le linee che saranno elettrificate e 102 treni elettrici con batteria elettrica per le tratte non convenientemente elettrificabili, sostituendo così tutti i locomotori diesel attualmente in uso. “Alla base dell’acquisto dei nuovi treni è la ricerca di mercato svolta da LNVG sulle trazioni alternative,” ha affermato in una nota l’assessorato. “In particolare, sono stati presi in considerazione i treni con trazione a idrogeno o batterie. Risultato: i treni a batteria sono più economici da utilizzare”.

Le ferrovie LNVG sono state le prime al mondo nel 2018 a usare treni a idrogeno in esercizio commerciale, proprio con locomotori Alstom, come quelli di TreNord. Ad agosto 2022, neanche un anno fa, sono entrati in esercizio i primi nuovi treni a idrogeno di un ordine totali di 14, per un costo di 93 milioni di euro. Appena 6,5 milioni a treni, la metà di quanto costeranno a TreNord. Stiamo sbagliando?