Iberdrola protagonista alla prossima edizione del KEY – The Energy Transition Expo 

Anche per il 2026 Iberdrola conferma la propria partecipazione a KEY – The Energy Transition Expo, l’appuntamento di riferimento in Italia dedicato alle tecnologie e alle soluzioni per la transizione energetica.

La presenza di Iberdrola ha rappresentato un’occasione fondamentale per raccontare i progressi compiuti e presentare le prospettive di sviluppo nel campo delle rinnovabili. L’azienda ha rafforzato il proprio ruolo all’interno della manifestazione, nel corso degli anni, illustrando un modello di business solido e orientato al lungo periodo, fondato su investimenti costanti in tecnologie avanzate, soluzioni digitali e partnership strategiche. Al centro della strategia di Iberdrola ci sono i Corporate Power Purchase Agreements (CPPA), strumenti oggi centrali nel percorso di decarbonizzazione delle industrie perché si tratta di accordi che permettono di garantire forniture di energia rinnovabile a prezzi competitivi e stabili nel tempo, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità e riduzione delle emissioni.

L’impegno di Iberdrola verso un modello energetico sostenibile nasce oltre un secolo fa e si è consolidato attraverso scelte industriali coerenti, orientate alla responsabilità ambientale, alla trasparenza e all’innovazione. Oggi il Gruppo è riconosciuto a livello globale come uno dei principali attori della transizione energetica, impegnato nello sviluppo di impianti rinnovabili, reti intelligenti e soluzioni tecnologiche all’avanguardia. A confermare il ruolo di leadership raggiunto ci sono i dati: secondo il report Pexapark Renewables Market Outlook 2026, per il terzo anno consecutivo, Iberdrola si posiziona al primo posto tra i venditori di energia rinnovabile tramite contratti a lungo termine, con un volume quasi doppio rispetto alla seconda azienda in classifica.

Alla luce di questo percorso in continua crescita, la partecipazione alla fiera diventa ancora più significativa. L’evento – in programma dal 4 al 6 marzo a Rimini – si conferma infatti come un hub relazionale internazionale dove istituzioni, imprese, investitori e stakeholder si incontrano per costruire insieme un sistema energetico più resiliente, digitale e sostenibile. In questo contesto, Iberdrola si presenta come un interlocutore autorevole e un partner strategico per contribuire al raggiungimento degli obiettivi climatici europei, mettendo a disposizione il proprio knowhow industriale, la capacità di investimento e una visione orientata al lungo termine.

Per l’azienda, il KEY – The Energy Transition Expo sarà l’occasione per presentare nuovi progetti e iniziative destinate a rafforzare la decarbonizzazione del settore industriale e del sistema energetico nazionale. Sarà anche un momento per consolidare il dialogo con stakeholder e partner, condividere best practice, illustrare casi di successo e confrontarsi su soluzioni innovative come sistemi di accumulo, infrastrutture di rete di nuova generazione, digitalizzazione dei consumi e modelli di autoproduzione e autoconsumo.

Iberdrola conferma così il proprio impegno a sostenere la competitività delle imprese italiane attraverso forniture di energia rinnovabile, servizi ad alto valore aggiunto e modelli progettuali capaci di contribuire alla costruzione di un futuro più sostenibile, efficiente e inclusivo.

La presenza al KEY – The Energy Transition Expo rappresenta un tassello importante di una strategia più ampia, che mira a promuovere una transizione energetica concreta, partecipata e orientata allo sviluppo di lungo periodo.

In un contesto globale in cui la sicurezza energetica e la sostenibilità rappresentano sfide sempre più urgenti, la partecipazione di Iberdrola al KEY – The Energy Transition Expo assume un valore che va oltre la semplice presenza a un evento di settore: è la testimonianza concreta di un impegno industriale e strategico di lungo periodo volto a guidare il cambiamento. Con una visione chiara, investimenti solidi e una capacità consolidata di trasformare gli obiettivi climatici in progetti reali, Iberdrola conferma il proprio ruolo di attore centrale della transizione energetica in Italia e in Europa. Il percorso intrapreso guarda al futuro con determinazione, con l’obiettivo di accelerare la decarbonizzazione e costruire un sistema energetico più competitivo, resiliente e sostenibile per imprese, comunità e territori. KEY – The Energy Transition Expo rappresenterà quindi non solo un momento di confronto, ma un ulteriore passo avanti nella costruzione di un modello energetico capace di generare valore duraturo per il Paese.

KEY – The Energy Transition Expo: Padiglione B3, Stand 101