Seminario nazionale

I PARCHI PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Come le aree protette possono contribuire agli obiettivi al 2030 su clima e biodiversità

Lunedi 28 novembre 2022 ore 15,00-19,30

Sede nazionale di Legambiente, Via Salaria 403, Roma

Per raggiungere gli obiettivi su clima e biodiversità al 2030 bisogna accelerare sulla transizione ecologica e favorire un maggiore protagonismo anche degli enti che tutelano la natura e la biodiversità, fin qui poco coinvolti, perché la natura è il regolatore climatico più efficace e anche il più potente elemento di immagazzinamento della CO 2 .

La crisi climatica e la perdita di biodiversità sono interdipendenti e se una si aggrava anche l’altra segue la stessa tendenza, per questo le aree protette devono avere maggiore responsabilità a mantenere efficienti gli ecosistemi naturali e, in coerenza con il Green Deal europeo, mettere in campo proposte e azioni contro la perdita di biodiversità e la crisi climatica.

IL SEMINARIO POTRA’ ESSERE SEGUITO ANCHE ON-LINE SUL CANALE YOUTUBE DI LEGAMBIENTE E LANUOVAECOLOGIA.IT

Introduce

Antonio Nicoletti, Responsabile nazionale aree protette e biodiversità di Legambiente

Partecipano

Maria Carmela Giarratano, Capo Dipartimento MASE

Alessandra Stefani, DG Economia Montana e Foreste MASAF

Agostino Agostinelli, Vicepresidente Federparchi

Leo Autelitano, Presidente PN dell’Aspromonte

Giuseppe Barra, Presidente PR Campo dei Fiori

Gaetano Benedetto, Presidente Centro studi WWF Italia

Luigi Bertone, Past president Federparchi

Donatella Bianchi, Presidente PN delle Cinque Terre

Marco Bonavia, Consigliere nazionale CONAF

Chiara Braga, Deputato Partito Democratico

Antonio Brunori, Segretario Generale PEFC Italia

Daniele Buschiazzo, Presidente PR del Beigua

Maurizio Burlando, Direttore PN dell’Arcipelago Toscano

Marco Bussone, Presidente nazionale Uncem

Giovanni Cannata, Presidente PN Abruzzo, Lazio e Molise

Antonio Canu, WWF Oasi

Pierluigi Capone, Presidente AIDAP

Antonio Carrara, Sindaco di Pettorano sul Gizio

Costantino Caturano, Presidente PR del Taburno Camposauro

Cristina Chiappa, Presidente PR Valle del Ticino Lombardo

Mario Cicero, Sindaco di Castelbuono

Paolo D’Ambrosio, Direttore AMP Porto Cesareo

Giovanni D’Amico, Presidente DMC Marsica

Giuseppe De Luca, Università di Firenze

Filippo Di Donato, CAI

Antonio Di Santo, Sindaco di Opi

Luciano Di Tizio, Presidente WWF italia

Stefano Donati, Direttore PN del Vesuvio

Michele Fina, Senatore Partito Democratico

Francesco Ferrante, Vicepresidente Kyoto Club

Ilaria Fontana, Deputato M5S

Davide Galli, AIGAE

Moreno Gasparini, Presidente PR Veneto del Delta del Po

Andrea Gennai, Direttore FF PN delle Foreste Casentinesi

Giuseppe Graziano, Consigliere Regionale della Calabria

Fausto Giovanelli, Presidente PN Appennino Tosco Emiliano

Maurizio Gubbiotti, Presidente RomaNatura

Fabio Guerriero, Presidente PR dei Monti Picentini

Emanuele Imprudente, Vicepresidente Giunta Regione Abruzzo

Marina Lauri, ANCI Toscana

Salvatore Livreri Console, Direttore AMP Isole Egadi

Gabriele Locatelli, OLTRETERRA

Massimo Lorenzoni, Università di Perugia

Maria Grazia Mammuccini, Presidente FederBio

Marzio Marzorati, Presidente PR Nord Milano

Erica Mazzetti, Deputato Forza Italia

Umberto Mazzantini, Legambiente

Angelo Merlino, Presidente PR delle Madonie

Tonino Miccio, Direttore AMP Regno di Nettuno

Massimiliano Monetti, Presidente Confcooperative Abruzzo

Renzo Motta, Presidente nazionale SISEF

Domenico Nicoletti, Direttore PN dell’Alta Murgia

Francesco Olivari, Sindaco di Camogli

Gianmichele Passarini, Vicepresidente nazionale CIA

Pasquale Pazienza, Presidente PN del Gargano

Fabrizia Pecunia, Sindaco di Riomaggiore

Tommaso Pellegrino, Consigliere Regionale della Campania

Angelo Petruzzella, LegaCoop Agroalimentare

Stefano Pisani, Sindaco di Pollica

Costanza Pratesi, FAI

Antonio Ragonesi, ANCI

Stefano Raimondi, Legambiente

Ermete Realacci, Presidente Fondazione Symbola

Fabio Renzi, Segretario Generale Fondazione Symbola

Guglielmo Ruggiero, Presidente AIGAE

Guido Salucci, PR Sasso Simone e Simoncello

Luciano Sammarone, Direttore PN d’Abruzzo, Lazio e Molise

Giampiero Sammuri, Presidente Federparchi

Luca Santini, Presidente PN delle Foreste Casentinesi

Gabriela Scanu, Commissario PN dell’Asinara

Patrizio Scarpellini, Direttore PN delle Cinque Terre

Luigi Spagnolli, Senatore Gruppo per le Autonomie

Valeria Tempone, Legambiente

Daniele Valbonesi, Sindaco di Santa Sofia

Enzo Valbonesi, Past president Federparchi

Federico Varazi, Vicepresidente Slow Food Italia

Sebastiano Venneri, Legambiente

Lucio Zazzara, Presidente PN della Maiella

Conclude

Stefano Ciafani, Presidente nazionale di Legambiente