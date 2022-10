I nostri primi vent’anni in rete

Lanuovaecologia.it compie gli anni. Il 7 ottobre 2002 il magazine di Legambiente sbarcava in rete. Da oggi si presenta con un restyling grafico e vara l’abbonamento all’edizione digitale

Il 7 ottobre 2002 La Nuova Ecologia sbarcava in rete: oggi, per festeggiare i suoi primi vent’anni sul web, il magazine online di Legambiente si rifà il look e inaugura l’abbonamento all’edizione digitale.

Nato sotto la direzione di Enrico Fontana con un progetto ambizioso – portare l’ambiente in prima pagina ogni giorno – lanuovaecologia.it è stato il primo quotidiano online dedicato all’ecologia, con approfondimenti su cambiamenti climatici, biodiversità, inquinamento, ecomafie, cultura, stili di vita responsabili e gli interventi di storici rubrichisti come Fabrizio Giovenale e Lino Matti.

Oggi la homepage cambia grafica per esaltare il formato magazine dell’edizione digitale: in apertura gli utenti troveranno un dossier dedicato al tema caldo del momento, nel taglio alto il primo piano con le notizie di attualità, a seguire inchieste, interviste, racconti di battaglie e vertenze nei territori e articoli di divulgazione scientifica tratti dal mensile. Spazio fisso, invece, per la vignetta di Gianlorenzo Ingrami, così come per gli autori delle rubriche. A seguire, podcast, sezione ecopedia e proposte culturali.

“Come tanti ventenni, vogliamo tenere alta l’attenzione sui cambiamenti climatici – dichiara il direttore di Nuova Ecologia, Francesco Loiacono – Fin dalla sua nascita, lanuovaecologia.it ha accompagnato i lettori nella comprensione delle trasformazioni in atto. Nell’ottobre 2002, quando la concentrazione di CO 2 era di 370 parti per milione, dicevamo che non avremmo dovuto superare la soglia di 400. Oggi siamo arrivati a 415… Un’urgenza che ci sprona a fare sempre meglio, portando ancor più in primo piano i temi a noi cari”.

“Questi vent’anni sono stati caratterizzati da un’attenzione crescente ai temi ambientali, in Italia e nel mondo – aggiunge il presidente di Legambiente, Stefano Ciafani – In questo panorama in continua evoluzione, l’informazione ambientale aiuta a capire le ragioni delle emergenze del nostro tempo, da quella climatica a quella energetica e sociale. E soprattutto, racconta le soluzioni per uscirne”.

Novità assoluta è la possibilità di sottoscrivere un abbonamento all’edizione digitale di Nuova Ecologia: i principali contenuti del mensile saranno pubblicati in versione web e potranno essere letti già dal primo del mese da ogni abbonato che vorrà fruire anche dello sfogliabile della rivista. Tutto grazie alle funzionalità del nuovo store, arricchito dagli ebook e dalle riviste “QualEnergia” e “Rifiuti Oggi” pubblicati da Editoriale La Nuova Ecologia.