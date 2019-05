Electa Kids pubblica Uffa che caldo!, scritto dal noto climatologo Luca Mercalli e dalla sua squadra: un album illustrato da Alice Lotti e Patrizio Anastasi dedicato al clima e alla sua evoluzione. Cosa ne sarà della terra nel futuro? quali sono le conseguenze del cambiamento climatico? Cosa ci aspetta se guardiamo avanti? Nell’ipotesi migliore nel 2100 la Terra si sarà surriscaldata di 2°C in media; nell’ipotesi più pessimista – ma ora assai probabile – l’aumento sarà di 5°C, con gravi conseguenze per la qualità della nostra vita: siccità e diminuzione dei raccolti, ondate di caldo, uragani più intensi, estinzione di specie, diffusione di animali e insetti dannosi, sono solo alcuni di questi aspetti. Dopo aver spiegato che cosa è il clima, come si studia e come si è modificato nel corso del tempo, nel libro Luca Mercalli mostra i più aggiornati scenari sul futuro del pianeta e fornisce alcune indicazioni su come limitare i danni.

Con l’ausilio di belle tavole illustrate, Uffa che caldo! introduce così ai giovani lettori temi di fondamentale importanza, come l’utilizzo di energie rinnovabili, il risparmio energetico e il riciclo dei rifiuti, spiegando anche come la scelta di quali mezzi di trasporto utilizzare e che cosa mangiare incida sul futuro del clima.

L’eco-quiz che chiude il libro permette ai piccoli lettori di testare la propria conoscenza ecologica. Con intelligenza e attenzione, Luca Mercalli riesce in questo modo a trasmettere anche ai più piccoli un fondamentale messaggio: non possiamo più ignorare la sofferenza del pianeta Terra, di cui sfruttiamo sconsideratamente le preziose risorse che non sono inesauribili.

