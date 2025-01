Hyvolution Paris, un momento decisivo per la filiera dell’idrogeno

Si è conclusa oggi la seconda giornata dell’unico evento in Europa dedicato all’intera filiera dell’idrogeno. Numerosissimi i visitatori tra i corridoi del salone di Parigi, che termina domani, pronti a scoprire i progetti attuali e futuri nel settore, tra summit e conferenze tenute da professionisti ed ospiti internazionali, dedicate alle sfide del vettore di energia più promettente.

Un salone unico in Europa, Hyovlution Paris, con un programma molto strutturato. Si va dall’Hyvolution Summit, dialogo tra leader politici ed esperti internazionali, a ben quattro Conferenze Hyvolution, dalla prima tematizzata sul riconoscimento reciproco degli schemi di certificazione dell’idrogeno a basse emissioni e i suoi prodotti derivati, passando per quelle odierne su competitività e trasporti per finire domani con la riflessione sulla contrattualistica e il relativo impatto economico.

Inaugurato anche il Padiglione delle Associazioni, presentato il barometro dell’idrogeno curato da France Hydrogène e organizzati ben 120 workshop nei tre Forum, oltre naturalmente alla possibilità di tutti gli incontri con 550 espositori con cui confrontarsi.

“Oggi, con oltre 91 paesi che hanno adottato una strategia nazionale sull’idrogeno, rappresentando il 99% del PIL mondiale, assistiamo a un movimento di fondo irreversibile che ridisegna il panorama energetico mondiale” – spiega Raphaël Goerens, direttore di Hyvolution Paris – “Il raggio di azione internazionale di Hyvolution ne è la prova. Dopo il successo di Hyvolution Cile, che organizzerà la sua terza edizione nel 2025, e il lancio di Hyvolution Canada previsto per ottobre prossimo, l’edizione francese si impone come un hub mondiale di riferimento. Un terzo dei nostri espositori sono ora internazionali, confermando il nostro ruolo di piattaforma centrale dove si delineano i grandi progetti e le alleanze del futuro”

Mentre gli Stati Uniti e la Cina potenziano massicciamente i loro investimenti, in Europa il settore sta attraversando una fase determinante del suo sviluppo, in cui le sfide economiche, come l’ottimizzazione dei costi di produzione, la regolamentazione e la mobilitazione di investimenti significativi, sono particolarmente evidenti.

È per questo che Hyvolution Paris 2025 assume una nuova dimensione strategica. Riconosciuto a livello internazionale come il leader degli eventi dedicati all’idrogeno, la fiera è l’appuntamento imperdibile per cogliere le opportunità di questo mercato in fase di consolidamento.

Con quasi 550 espositori e marchi attesi da 30 paesi, Hyvolution offre una piattaforma commerciale unica e completa, in grado di riunire tutta la filiera: dalle soluzioni tecniche ai finanziatori, passando per gli integratori e gli utenti finali.

Questa diversità, unita a una dimensione internazionale rafforzata, fa di Parigi l’incrocio strategico degli scambi mondiali. Hyvolution Paris 2025 consentirà ai partecipanti di accedere a mercati emergenti e scoprire opportunità di esportazione senza precedenti.

