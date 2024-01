Hyvolution 2024: a Parigi si costruisce il futuro dell’ idrogeno

Torna alla Porte de Versailles di Parigi la convention europea della filiera dell’idrogeno. Dal 30 gennaio al 1° febbraio imprese, professionisti e influenti interlocutori da tutto il mondo si incontrano. E propongono soluzioni a idrogeno verde negli ambiti dei trasporti, della generazione e storage dell’energia e dell’industria a forte richiesta energetica.

L’idrogeno carbon-free è oggi una delle soluzioni di maggior rilievo per affrontare al meglio le sfide del cambiamento climatico e della transizione energetica. Gli Stati e le imprese sono sempre più consapevoli della necessità di mettere in campo tutte le soluzioni possibili per costruire un presente e un futuro sostenibili.

“Oggi è fondamentale – afferma Roland Lescure, Ministro delegato per l’industria francese – riuscire a connettere strategie industriali e politiche di sostegno alla diffusione e al buon utilizzo dell’idrogeno”.

Non a caso il giorno di apertura della fiera è contrassegnato dall’ “Hyvolution Summit”, il congresso in cui decision-maker economici e politici del settore, investitori e aziende, si riuniscono per discutere di politiche internazionali, strategie comuni e opportunità future.

La precedente edizione del 2023 ha rispettato le attese accogliendo 400 espositori, di cui il 22% internazionali, e quasi 8.000 visitatori tra ingegneri, produttori e sviluppatori di progetti legati all’energia, ma anche operatori in materia di mobilità, attrezzature per la distribuzione di idrogeno, servizi correlati e altri alti esponenti del settore industriale. Nella Top 10 dei paesi di provenienza dei visitatori internazionali l’Italia è seconda, dietro solo alla Germania. Segno del grande interesse dei nostri operatori energetici verso questa tematica e della volontà di costruire una rete europea su questo vettore energetico potenzialmente decisivo per decarbonizzare alcune specifiche fondamentali attività.

“Ad Hyvolution sarà possibile scoprire oltre 400 aziende – afferma Philippe Boucly, presidente di France Hydrogène, realtà che riunisce gli stakeholder francesi operanti nel settore e che collabora ai fini dell’organizzazione della fiera – desiderose di presentare le ultime innovazioni e di svelare i prossimi passi per un futuro sano e sostenibile del nostro pianeta”.

Hyvolution, organizzata da GL events Exhibition in collaborazione con France Hydrogène, ha anche nel 2024 il patrocinio del Presidente della Repubblica Francese Emmanuel Macron e si terrà come gli scorsi anni all’interno del centro espositivo Paris Expo Porte de Versailles.

Tutte le informazioni per partecipare e il programma dettagliato sono su https://paris.hyvolution.com/en