Hyvolution 2023, l’Europa va a idrogeno

Giunto alla sua 6a edizione il principale salone continentale. Parigi capitale europea dell’intera filiera dell’idrogeno.

La fiera ha avuto il patrocinio del Presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron e si terrà mercoledì 1 e giovedì 2 febbraio a Parigi. L’iconica location internazionale di Hyvolution è pensata per i grandi eventi professionali. All’interno del centro espositivo Paris Expo Porte de Versailles, si darà vita a una combinazione sinergica di competenze, esperienze e contenuti di qualità.

L’edizione 2022 dello scorso maggio ha mantenuto le promesse: 301 espositori e marchi presenti, il 18% dei quali non francesi, e 4.548 visitatori professionali accolti in fiera, per un aumento complessivo in termini di presenze totali del 30%.

In risposta a una crescita sempre più evidente del settore e alle aspettative del mercato, Hyvolution 2023 vuole varcare i confini europei e prevede di utilizzare ben 15.000 metri quadrati, un campus dedicato all’impiego e alla formazione e tre aree forum. Numerosi professionisti e imprese hanno già confermato la loro partecipazione e saranno presenti più di 400 espositori e brand, a conferma sia della rapida crescita del settore che del successo delle edizioni precedenti.

Il salone è caratterizzato da tre grandi aree tematiche, in cui le aziende presentano soluzioni carbon-free e le loro innovazioni direttamente applicabili ai settori Trasporti, Energia e Industria. La rivoluzione dell’idrogeno investe tutti gli aspetti. Mezzi e modalità di spostamento, infrastrutture di accumulo e ricarica di energia, edilizia e sostenibilità di luoghi anche off-grid, industrie energivore come quelle della metallurgia e piccole imprese impegnate in produzioni artigianali in cui diventa cruciale l’integrazione con le rinnovabili per garantire bassi costi di produzione.

Infine, nell’ambito dell’attuale quadro energetico e politico, europeo e mondiale, Hyvolution 2023 propone un nuovo format: Hyvolution Summit, un congresso internazionale con l’obiettivo di riunire decisori economici e politici, investitori e aziende già impegnate a costruire una società basata sull’idrogeno. L’incontro, che si svolgerà giovedì 2 febbraio, vede un numero circoscritto di partecipanti che si confronteranno sugli ultimi sviluppi del settore, idee commerciali e tematiche chiave.