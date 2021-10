Horticultura riparte con una nuova annualità

Si ricomincia. Il progetto Horticultura riparte con un ciclo intensivo di incontri con cui si riprendono le fila del progetto. A fine settembre, negli ultimi quattro giorni del mese, l’associazione ha incontrato tutti i nuovi gruppi classe. Gli operatori sono stati nel II Circolo didattico di Pompei e nell’IC Calcara di Marcianise, come all’IC Mazzocchi di Santa Maria Capua Vetere e presso la Direzione didattica di Orta di Atella.

Quattro giorni per impostare la nuova annualità

Gli esperti hanno incontrato i referenti scolastici con cui hanno già interagito lo scorso anno e i nuovi insegnanti coinvolti con le nuove classi. Ai nuovi bambini che incontrano Horticultura spiega che cosa verrà realizzato insieme, con la certezza di generare lo stesso entusiasmo dei piccoli loro “colleghi” salutati con i Green Village estivi con l’augurio che le restrizioni connesse alla pandemia da Covid 19 siano meno opprimenti del 2020/2021, consentendo di realizzare pienamente tutto quanto Horticultura riserva ai bambini e alle famiglie.

Un dialogo con scuole, famiglie e siti museali

Una nuova annualità di un intervento complesso come quello che Horticultura sta provando a costruire intorno all’innovativa idea di orti didattici museali che richiede di pianificare a monte una serie di aspetti, a scuola come nei siti museali, nella didattica come nella logistica.

Un anno ricco di attività

Restano gli assunti base del progetto. I bambini, riuniti in gruppi interclasse, realizzeranno più di 20 appuntamenti. Alcuni dedicati alla sana alimentazione, altri alla agri-cultura, altri all’arte e alla storia. Ma, in ogni caso, investendo contemporaneamente sul gioco e sull’apprendimento, sulle competenze e sulle abilità, su temi umanistici e su elementi scientifici.

L’insegnamento tratto dalla pandemia

L’esperienza dello scorso anno ha insegnato a mettere a punto un assetto organizzativo anche avvalendosi dell’on line e delle nuove tecnologie. Sono stati inventati da zero nuovi strumenti didattici che si continuerà ad utilizzare, anche se auspicabilmente senza le necessità imposte dalla pandemia. L’OrtoBox, per esempio, sarà a disposizione anche delle nuove classi. Gli orti didattici museali esistono già anche la situazione dei musei è nettamente migliorata. Oggi abbiamo un’infrastruttura molto avanzata. Nella Reggia di Caserta, nel Museo archeologico dell’antica Capua e anche nel Casale di Teverolaccio, idealmente legato al Museo archeologico dell’agro atellano.

A breve, ci auguriamo di poter dire altrettanto per il Parco archeologico di Pompei.

Una nuova avventura comincia, insomma. E non vediamo l’ora di scoprire cosa ci riserverà.