Racconti brevi e scintillanti, a volte ironici e un po’ amari

Edoardo Zaggia, Alberto Sacco

Ho paura delle suore

Mondadori

p 192, 18 euro

“Fiabe per persone traumatizzate dalla vita” ma pronte a sorridere e a non prendersi troppo sul serio. Racconti brevi e scintillanti, a volte ironici e un po’ amari ma sempre piacevoli e divertenti per alleggerire la vita o solo per passare un po’ di tempo spensierato. La Fata Madrina spacciatrice, il giullare Gaio, Eugenio Della Lampada, la commissaria Porcellina Sissi, l’ape Maria sono personaggi surreali e inventati ma nemmeno troppo. Belle anche le illustrazioni di Enrica Zaggi