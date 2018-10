Di Chiara Susanno

E se ci accontentassimo di metà pianeta? Il 22 ottobre gli scienziati ci invitano a ripensare la nostra visione della Terra, con quello che viene chiamato “Half-Earth Day”. Le leggi dell’ecologia sostengono che, quando si perde il 90% di un habitat, metà delle specie che vi vivevano si estingue. Questa situazione, per quanto estrema, interessa già diverse aree del mondo. Ma si prevede che entro fine secolo verrà consumato il 90% dell’intera biosfera. Resterebbe dunque solo un 10% di natura incontaminata, da cui dipenderà la vita di tutte le specie rimaste, Homo sapiens incluso. Tenendo invece “soltanto” metà pianeta per noi, e conservando il resto per tutti gli altri esseri viventi, si permetterebbe la sopravvivenza dell’85% delle specie attualmente esistenti. Con questo obiettivo, un team internazionale di scienziati si sta impegnando a definire quali siano le aree migliori da restituire alla natura, e come farlo. L’ambizioso progetto prende il nome di “Half-Earth Project” ed è stato avanzato dal biologo statunitense Edward O. Wilson, padre della sociobiologia.

L’Half-Earth Day è una giornata internazionale per rimettere in discussione il nostro rapporto con l’ambiente e diffondere consapevolezza e buone pratiche. L’Italia recepisce quest’iniziativa organizzando una tavola rotonda di esperti nel settore: Carabinieri Forestali, membri dell’ISPRA, professori universitari e gestori di Parchi Nazionali. Tutti riuniti a Bologna, nel dipartimento di Chimica “Giacomo Ciamician”, per condividere i propri peculiari e indispensabili punti di vista sulla salvaguardia della natura. Saranno esposte in quest’occasione le opere di Bruno D’Amicis, fotografo naturalista professionista. Lo scopo dell’incontro, organizzato dall’Università di Bologna, è quello di sensibilizzare, discutere e informare sull’importanza della convivenza con le altre specie. Non solo per gli addetti ai lavori, ma per tutta la popolazione. La perdita di biodiversità è infatti una delle sfide più importanti dei prossimi decenni: meglio farsi trovare preparati.

