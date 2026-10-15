Guerre e clima hanno affamato 645 milioni di persone nel 2025

La fame nel mondo sta crescendo. Secondo l’Indice globale, nel 2025 ne hanno sofferto 645milioni di persone di cui 147 milioni in Paesi sconvolti da conflitti e 87 milioni in Paesi a rischio eventi climatici. estremi Nel 2025 confermata carestia in Sudan e nella Striscia di Gaza

Dopo quasi vent’anni di progressi la fame nel mondo torna a crescere rispetto al 2018. Nel 2025, 645 milioni di persone – quasi l’intera popolazione dell’Europa – hanno sofferto la fame. Tra questi, 147,4 milioni si trovano in 19 Paesi sconvolti da conflitti e 87,5 milioni in 16 Paesi colpiti da eventi climatici estremi. E il conto rischia di salire: il nuovo El Niño potrebbe portare alla fame acuta altri 49 milioni di persone entro la fine del 2027.

È il quadro che emerge dall’Indice Globale della Fame 2026 (Global Hunger Index – Ghi), tra i principali rapporti internazionali sulla misurazione della fame nel mondo, curato da Cesvi per l’edizione italiana e redatto da Welthungerhilfe (Whh), Institute for International Law of Peace and Armed Conflict (Ifhv) e Helvetas.

A pagare il prezzo più alto sono i bambini: nel 2025, in 35,5 milioni hanno sofferto di malnutrizione acuta, quasi 10 milioni nella forma più grave. Nello stesso anno, per la prima volta, la carestia è stata confermata in due contesti contemporaneamente, la Striscia di Gaza e il Sudan, e nel 2026 il rischio di carestia riguarda anche altri tre Paesi: Somalia, Sud Sudan e Sudan. Dal rapporto emerge che la fame è allarmante in 8 Paesi – Burundi, Ciad, Repubblica Democratica del Congo, Madagascar, Somalia, Sud Sudan, Sudan e Yemen – e grave in 36; in 32 Paesi il livello di fame è più alto che nel 2018.