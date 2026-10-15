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Guerre e clima hanno affamato 645 milioni di persone nel 2025

Redazione
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Gaza-distribuzione cibo
La fame nel mondo sta crescendo. Secondo l’Indice globale, nel 2025 ne hanno sofferto 645milioni di persone di cui 147 milioni in Paesi sconvolti da conflitti e 87 milioni in Paesi a rischio eventi climatici. estremi Nel 2025 confermata carestia in Sudan e nella Striscia di Gaza

Dopo quasi vent’anni di progressi la fame nel mondo torna a crescere rispetto al 2018. Nel 2025, 645 milioni di persone – quasi l’intera popolazione dell’Europa – hanno sofferto la fame. Tra questi, 147,4 milioni si trovano in 19 Paesi sconvolti da conflitti e 87,5 milioni in 16 Paesi colpiti da eventi climatici estremi. E il conto rischia di salire: il nuovo El Niño potrebbe portare alla fame acuta altri 49 milioni di persone entro la fine del 2027.

È il quadro che emerge dall’Indice Globale della Fame 2026 (Global Hunger Index – Ghi), tra i principali rapporti internazionali sulla misurazione della fame nel mondo, curato da Cesvi per l’edizione italiana e redatto da Welthungerhilfe (Whh), Institute for International Law of Peace and Armed Conflict (Ifhv) e Helvetas.

A pagare il prezzo più alto sono i bambini: nel 2025, in 35,5 milioni hanno sofferto di malnutrizione acuta, quasi 10 milioni nella forma più grave. Nello stesso anno, per la prima volta, la carestia è stata confermata in due contesti contemporaneamente, la Striscia di Gaza e il Sudan, e nel 2026 il rischio di carestia riguarda anche altri tre Paesi: Somalia, Sud Sudan e Sudan. Dal rapporto emerge che la fame è allarmante in 8 Paesi – Burundi, Ciad, Repubblica Democratica del Congo, Madagascar, Somalia, Sud Sudan, Sudan e Yemen – e grave in 36; in 32 Paesi il livello di fame è più alto che nel 2018.

Leggi anche Luisa Morgantini: “Il diritto internazionale è morto sotto le macerie di Gaza”

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Guerre e clima hanno affamato 645 milioni di persone nel 2025
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Guerre e clima hanno affamato 645 milioni di persone nel 2025
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La fame nel mondo sta crescendo. Secondo l'Indice globale, nel 2025 ne hanno sofferto 645milioni di persone di cui 147 milioni in Paesi sconvolti da conflitti e 87 milioni in Paesi a rischio eventi climatici estremi. Nel 2025 confermata carestia in Sudan e nella Striscia di Gaza
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