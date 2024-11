Contro la guerra, Emergency illumina il Campidoglio

L’azione per ribadire il ripudio della guerra sancito dall’articolo 11 della Costituzione. L’appello partito dalla Capitale si rivolge a Comuni, scuole, enti pubblici e privati e cittadini

Un coro all’unisono: “Questa città ripudia la guerra”. Con questo slogan Emergency ha illuminato il Campidoglio a Roma, dalla sera dell’11 novembre per tutta la notte, con la scritta R1PUD1A. L’11 novembre non è stata una giornata scelta a caso: il richiamo evidente è all’articolo 11 della Costituzione italiana che sancisce: “l’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali”. L’appello di Emergency è partito dalla Capitale con i volontari nella piazza del Municipio di Roma, ed è rivolto anche ai Comuni, agli enti pubblici e privati, alle scuole e ai cittadini per riaffermare l’importanza di dire “no alla guerra”.

Proprio in un periodo in cui la guerra sembra inevitabile e sono 56 i conflitti aperti nel mondo, l’appello dell’associazione diffonde il messaggio della nostra Costituzione.

“Dopo i conflitti mondiali, le bombe atomiche e milioni di morti, l’Italia è rinata dall’idea che nessuna guerra potrà mai essere la soluzione – dichiara Emergency –. Il nostro Paese si è impegnato a risolvere i conflitti con altri mezzi: con la diplomazia, la politica e la pace. Eppure non stiamo più assistendo a significative azioni di pace. Il linguaggio della guerra dilaga come fosse una verità inoppugnabile: l’opinione pubblica è chiamata alla guerra attraverso le parole dei politici e dei media. In Italia e in Europa i governi si riarmano e dicono che la pace è un lusso. Ma il lusso è proprio l’industria bellica. Secondo Milex, l’Osservatorio sulle spese militari in Italia, solo nel 2025 il nostro Paese ha già preventivato di destinare 32 miliardi di euro alle spese militari, record storico con un aumento del 12,4% rispetto al 2024 e del 60% sul decennio. Di questi 32 miliardi ne riserverà 13 per i nuovi armamenti, con un balzo del 77% nell’ultimo quinquennio.”

L’associazione, nata per offrire cure medico chirurgiche gratuite di elevata qualità alle vittime della guerra e per promuovere una cultura di pace, solidarietà e rispetto dei diritti umani, dalla sua fondazione è intervenuta in 21 Paesi curando, in tutte le sue strutture, oltre 13 milioni di pazienti nel mondo. Oggi l’organizzazione è presente in 8 Paesi, tre dei quali con un conflitto in corso: il Sudan, l’Ucraina e la Striscia di Gaza in Palestina. Proprio grazie alla sua esperienza sul campo Emergency afferma, ancora una volta, che il 90% dei morti e dei feriti sono civili e che la spesa di un F-35 vale quanto 3.244 posti letto di terapia intensiva.

“La nostra storia ci dice di non tacere, di impegnarci per abolire la guerra, di non perdere mai di vista le vittime – conclude l’associazione nel suo appello – Non ci stancheremo di ripeterlo: Emergency ripudia la guerra, come tantissimi in Italia. Con questa campagna è il Paese in prima persona a potersi esprimere. Perché il senso della Costituzione è inequivocabile e le persone possono darle nuova voce e farla vivere ancora. Perché dire “no alla guerra” è ovunque un’aspirazione ma è anche un modo per rispettare la storia del nostro Paese e dimostrare che la nostra Costituzione è ancora ‘lettera viva.’