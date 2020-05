Legambiente lancia il video per promuovere il corretto smaltimento dei dispositivi di protezione individuale e per sensibilizzare la cittadinanza / GUARDA IL VIDEO / L’inquinamento da Coronavirus diventa un pericolo per le specie animali

Abbandonati per strada, gettati via dopo il loro utilizzo senza alcuna cura per il benessere del pianeta e per la sicurezza altrui: stiamo parlando di guanti e mascherine che sono e saranno ormai parte integrante del nostro vivere quotidiano. Di fronte ai tanti episodi di dispersione nell’ambiente verificatisi nelle ultime settimane, Legambiente ha realizzato e lanciato sui suoi social un video dal titolo “Guanti e mascherine non gettarli per strada” per promuoverne il corretto smaltimento sensibilizzando le persone.

Questi dispositivi di protezione individuale se non smaltiti adeguatamente possono causare enormi danni ambientali e problemi sanitari. Cosa fare, dunque? Usa mascherine riutilizzabili, ma solo se certificate e secondo le modalità d’uso stabilite dal produttore. Se utilizzi guanti e mascherine usa e getta, chiudili in un sacchetto e conferiscili nell’indifferenziato o nei punti di raccolta allestiti. È un gesto civico, di buon senso e corretto per la salute di tutti noi e dell’ambiente.