Nel documento «Taranto capitale del Green new deal» il Partito democratico chiede “una vera e propria svolta” per l’ex Ilva, constatando che «purtroppo il modo in cui si è tentato di coniugare salute e lavoro si è rivelato inefficace». Il Pd impegna il Governo su quattro punti:

– una verifica dell’attuale impianto produttivo a ciclo integrale, in grado di tutelare la salute di cittadini e lavoratori salvaguardando, in ogni caso, i livelli occupazionali;

– un progetto per «l’utilizzo del “Just Transition Fund” e del Recovery Fund per progettare la progressiva decarbonizzazione;

– la piena applicazione delle recenti misure normative come «la fiscalità di vantaggio, il rafforzamento delle Zes e il credito d’imposta in ricerca e sviluppo rafforzato al Sud;

– «un tavolo» che possa realizzare quanto previsto nel piano del Pd per la «Taranto Verde».

«Le proposte del Pd per la svolta green di Taranto – commenta Nicola Zingaretti – nascono dall’impegno che abbiamo preso con i cittadini e con il territorio. Salute e lavoro, riqualificazione ambientale, decarbonizzazione, fiscalità di vantaggio. Un nuovo inizio per Taranto, per un modello di sviluppo sostenibile grazie al protagonismo delle forze della città e alle risorse europee del Recovery Fund».