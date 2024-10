Gruppo FERA vince il premo sostenibilità a Melbourne

Sponsorizzato da Lavazza, il premio attribuito durante l’Italian Business Award celebra le imprese che hanno fatto passi significativi nella sostenibilità, riflettendo un impegno verso la responsabilità ambientale e pratiche lungimiranti.

Organizzato dalla Camera di Commercio e Industria Italiana (ICCI – Italian Chamber of Commerce and Industry) di Melbourne, si è svolto domenica 12 ottobre l’evento finale dell’edizione 2024 dell’Italian Business Awards: una serata per celebrare le eccellenze italiane durante la quale vengono premiati i manager e le aziende più importanti della comunità imprenditoriale italiana e italo-australiana in Victoria e in Tasmania.

Il Gruppo FERA, che in Italia opera nel settore delle energie rinnovabili dal 2001, ha al suo attivo più di 200 MW di capacità installata in 18 impianti e vende energia elettrica prodotta da eolico, biogas e mini-idroelettrico, dal 2019 è presente anche in Australia con un primo parco eolico autorizzato nello Stato federale del Victoria. “Si tratta di un parco piccolino per gli standard australiani: sono sette macchine. In Italia la media è tra 7 e 10 macchine; qui si parla di numeri da 10 volte tanto, ma si tratta del primo grande successo per l’azienda in Australia”, spiega Giulia Canavero, Environmental and Quality manager del gruppo.

Il Gruppo ha vinto il Premio Sostenibilità, sponsorizzato da Lavazza, che riconosce le aziende che hanno attuato con successo iniziative che dimostrano leadership e un forte impegno verso pratiche commerciali sostenibili, allineandosi perfettamente ai valori fondamentali di Lavazza.

“Siamo molto onorati di ricevere questo riconoscimento dalla Camera di Commercio e Industria Italiana di Melbourne” – ha dichiarato Cesare Fera, presidente del Gruppo FERA – che premia la nostra esperienza in un settore sostenibile come lo sviluppo delle energie rinnovabili, prima in Italia e adesso in Australia”.