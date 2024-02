Artico, in Groenlandia è allarme per la crescita vegetale

Uno studio recente pubblicato su Scientific reports rivela che tra il 1980 e il 2010 sull’isola è andata persa una quantità di ghiaccio pari alle dimensioni dell’Albania

In trent’anni sono sparite 11.000 miglia quadrate di ghiaccio nella calotta glaciale della Groenlandia, lasciando spazio a una crescita vegetale incontrollata – si parla di circa 33.774 miglia quadrate – e a un aumento delle zone umide, di un’estensione pari a quattro volte la superficie originaria. Secondo uno studio dell’Università di Leeds, il fenomeno dipende dall’aumento delle temperature, con un numero senza precedenti di giorni con un minimo di 6 °C tra il 1980 e il 2010. La fusione dei ghiacci potrebbe portare a un aumento delle emissioni di metano, con ulteriori perdite future di calotta glaciale.

“L’espansione della vegetazione, che avviene in tandem con il ritiro dei ghiacciai e della calotta glaciale, sta alterando in modo significativo il flusso di sedimenti e sostanze nutritive nelle acque costiere – dichiara al Guardian Michael Grimes, autore principale dello studio – Questi cambiamenti sono fondamentali, in particolare per le popolazioni indigene le cui tradizionali pratiche di caccia di sussistenza si basano sulla stabilità di questi delicati ecosistemi. Inoltre, la perdita della massa di ghiaccio in Groenlandia contribuisce in modo sostanziale all’innalzamento globale del livello del mare, una tendenza che pone sfide significative sia ora che in futuro”.

I ricercatori stimano una perdita dell’1,6% di ghiaccio totale – pari a 28.707 km2, in poche parole un’area grande quanto l’Albania – e di circa il 16% di substrato roccioso nudo. È stato osservato anche un aumento della copertura di vegetazione (circa del 111%), delle zone umide (circa del 380%), dell’acqua di disgelo (circa il 15%) e di sedimenti fini non consolidati (circa il 4%).

Tutto questo si traduce in cambiamenti significativi nell’ambiente artico. Maggiore disponibilità di acqua di disgelo significa maggiore portata dei fiumi, che a sua volta favorisce il raffreddamento degli oceani e impatta sugli ecosistemi marini artici. Non solo. I ricercatori hanno rilevato anche cambiamenti nella circolazione meridionale dell’Atlantico, con un relativo aumento della temperatura superficiale del mare, della salinità, dei sedimenti sospesi a livello di laghi e delle parti poco profonde dei fiordi.

“Abbiamo visto segni che la perdita di ghiaccio sta innescando altre reazioni che si tradurranno in un’ulteriore perdita di ghiaccio – aggiunge al Guardian Jonathan Carrivick coautore dello studio – e un ulteriore “rinverdimento” della Groenlandia, dove il ritiro del ghiaccio espone la roccia nuda che viene poi colonizzata dalla tundra e infine dagli arbusti”.

I ricercatori ipotizzano che la perdita di circa il 16% di substrato roccioso sia la causa della crescita della vegetazione – tundra secca e vegetazione densa/umida – sulle superfici erose avvenuta, tra l’altro, nella zona con il più alto potenziale di disgelo del permafrost. La perdita di terreno sterile comporta la stabilizzazione delle superfici terrestri e di conseguenza la diminuzione dei flussi di sedimenti, nonché dell’esportazione di minerali e nutrienti verso gli oceani.