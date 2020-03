Lo scioglimento dei ghiacciai terrestri della Groenlandia nell’estate scorsa ha provocato un innalzamento del livello dei mari di 2,2 mm in soli due mesi. Un fenomeno che è stato la conseguenza diretta della perdita di 600 miliardi di tonnellate di ghiaccio. A dare la notizia è il quotidiano britannico The Guardian, che cita i dati emersi da una ricerca condotta dall’Università della California di Irvine sulle rilevazioni effettuate dalla missione satellitare della Nasa Gravity Recovery and Climate Experiment (Grace).

“Sapevamo che l’estate scorsa era stata particolarmente calda in Groenlandia, sciogliendo ogni angolo della sua calotta glaciale, ma questi numeri sono impressionanti”, ha dichiarato Isabella Velicogna, principale autrice di questa nuova ricerca.

Il team di scienziati che ha condotto lo studio ha calcolato che l’enorme calotta glaciale della Groenlandia ha perso in media 268 miliardi di tonnellate di ghiaccio tra il 2002 e il 2019, meno della metà di ciò si è sciolto solo la scorsa estate. Un’estate in cui le temperature hanno toccato picchi record.

