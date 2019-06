Dall’agosto 2018 tutti i venerdì Greta Thunberg, ragazza svedese di 16 anni, ‘sciopera’ da scuola. Da allora con questa sua originale protesta Greta chiede ogni venerdì misure concrete al governo del suo Paese nella lotta al surriscaldamento globale.

In questi mesi la sua lotta ha fatto enormi passi in avanti, arrivando prima a Cop 24, la Conferenza delle Nazioni Unite sul clima tenutasi lo scorso dicembre a Katowice, in Polonia. E contagiando, contemporaneamente, migliaia di giovani in tutto il mondo.

Una campagna che non è passata inosservata anche in Italia, come dimostrano le manifestazioni che da diversi venerdì a questa parte stanno animando tante città. Oltre che nelle piazze i giovani che hanno risposto presente all’appello lanciato da Greta si stanno muovendo tantissimo anche sui social network, soprattutto su Instagram dove è stato aperto il profilo fridaysforfuture_italy. Per stare al passo con questa marcia globale contro i cambiamenti climatici l’hashtag da comporre è # #FridaysForFuture

Autore: redazione Nata nel 1979, è la voce storica dell’informazione ambientale in Italia. Vedi qui la voce sulla Wikipedia https://it.wikipedia.org/wiki/La_Nuova_Ecologia Twitter Facebook