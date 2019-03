Alla vigilia Global strike for climate, lo sciopero per il clima che venerdì 15 marzo vedrà coinvolte 1.325 città in 98 Paesi, Greta Thunberg è stata intervistata da quotidiano La Repubblica.

“Siamo nel pieno di una crisi. Ed è la più urgente e grave che il genere umano abbia mai dovuto affrontare. Stiamo segando il ramo su cui siamo seduti e la maggior parte della popolazione mondiale non ha idea delle possibili conseguenze della nostra incapacità di agire”, ha dichiarato al quotidiano.

“Se ci saranno abbastanza bambini e ragazzi che lo faranno abbastanza a lungo potremo davvero assistere a cambiamenti reali. Non fino a quando le emissioni di gas serra non saranno scese sotto il livello di allarme. Non saremo noi a salvare il mondo. Non c’è abbastanza tempo per poter aspettare che noi si diventi adulti con il potere di agire. È necessario che gli adulti di oggi agiscano adesso”, ha concluso.

