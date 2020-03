Greta Thunberg, la giovane attivista svedese che ha dato vita al movimento globale Fridays for future con manifestazioni e scioperi contro il cambiamento climatico, ha dichiarato sul suo profilo Instagram di non essere stata bene al rientro dal suo viaggio in Europa, e di aver avuto sintomi simil influenzali, come quelli caratteristici del contagio da Coronavirus.

“Nelle ultime due settimane sono rimasta a casa. Quando sono tornata dal mio viaggio in giro per l’Europa centrale mi sono isolata” racconta Greta nel suo post. “Circa dieci giorni fa ho iniziato a sentire alcuni sintomi, esattamente nello stesso periodo di mio padre – che viaggiava con me da Bruxelles. Mi sentivo stanca, avevo i brividi, il mal di gola e tossivo. Mio padre ha avuto gli stessi sintomi, ma molto più intensi e con la febbre” scrive.

In Svezia non si può fare il test per il Covid-19, a meno che non si abbia bisogno di cure mediche urgenti. Per questa ragione la sedicenne non ha potuto fare il tampone ma, afferma, “è estremamente probabile che io l’abbia avuto, dati i sintomi e le circostanze collaterali”.

Ora che lei e suo padre stanno bene, però, Greta vuole mandare un messaggio diretto ai tanti giovani che la seguono in tutto il mondo. “Quasi non mi sentivo male. Il mio ultimo raffreddore è stato molto peggio! Se non fosse stato per qualcun altro che aveva il virus in contemporanea, forse non avrei nemmeno sospettato nulla. Avrei semplicemente pensato che mi sentivo stanca e che avevo un po’ di tosse. Ed è proprio questo che rende il virus molto più pericoloso. Molti (soprattutto i giovani) potrebbero non notare alcun sintomo, o sintomi molto lievi. Non sapendo di avere il virus, potrebbero trasmetterlo a persone più a rischio. Noi che non apparteniamo a fasce a rischio abbiamo un’enorme responsabilità, le nostre azioni possono fare la differenza tra la vita e la morte per molti altri. Ricordatevi di prendervi sempre cura l’uno dell’altro e di aiutare chi ne ha bisogno”.

Così conclude Greta, che invita tutti a rimanere a casa e a seguire le misure consigliate dai medici, con l’obiettivo comune di abbassare la curva del numero dei contagi nel mondo.