Oggi l’attivista svedese Greta Thunberg, leader del movimento Fridays For Future, è intervenuta al Consiglio Ambiente dell’UE a Bruxelles. Ha prima tenuto un discorso di apertura e si è poi unita a una manifestazione davanti al palazzo dove sono riuniti i ministri, organizzata da Fridays for Future.

“Dobbiamo essere certi che si farà una transizione giusta e che tutti ne facciano parte – ha dichiarato – So che ci sono state le elezioni europee e le persone che ho incontrato sono diverse da quelle del passato ma il loro messaggio è lo stesso: ‘Cercheremo di fare di più’, ma c’è la sensazione che manchi un vero e proprio senso di emergenza”.

“Non sono stanca di quello che faccio, i media parlano molto di me ma non dei contenuti e proprio per questo motivo sono convinta che io debba andare avanti a dire quello che penso fino a che la gente non si renderà conto”, ha precisato l’attivista.