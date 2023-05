Eni citata in causa, “era consapevole dal 1970 dei rischi climatici delle fossili”

Greenpeace Italia e ReCommon fanno causa a Eni per aver contribuito al cambiamento climatico pur conoscendo dal 1970 i rischi dell’uso delle fossili, come rivela un rapporto reso pubblico dal Guardian. È il primo caso di contenzioso climatico in Italia

Greenpeace Italia, ReCommon e dodici cittadine e cittadini italiani hanno notificato a Eni S.p.A. un atto di citazione per una causa civile nei confronti della società, del Ministero dell’Economia e delle Finanze e di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (in qualità di azionisti che esercitano un’influenza sulla società) per le conseguenze dannose dei cambiamenti climatici a cui Eni ha significativamente contribuito, pur consapevole fin dal 1970 dei danni e dei rischi associati all’utilizzo di fonti fossili.

Come riportato sul Guardian da Stella Levantesi, le accuse si basano su uno studio commissionato dall’Eni tra il 1969 e il 1970 al suo centro di ricerca Isvet, condiviso poi con il Guardian dal servizio no-profit di notizie sul clima DeSmog. Il rapporto indicava chiaramente che, se non controllato, l’aumento dell’uso di combustibili fossili avrebbe potuto portare a una crisi climatica nel giro di pochi decenni. “Si presume che con l’aumento del consumo di combustibili fossili, iniziato con la rivoluzione industriale, la concentrazione di CO 2 raggiungerà le 375-400 [parti per milione o ppm] nell’anno 2000″, si legge nel rapporto. “Questo aumento è considerato da alcuni scienziati come un possibile problema a lungo termine, soprattutto perché potrebbe modificare l’equilibrio termico dell’atmosfera portando a cambiamenti climatici con gravi conseguenze per la biosfera”.

Guardian rende noto che Greenpeace Italia e ReCommon hanno anche portato alla luce un rapporto del 1978 prodotto dalla società Tecneco dell’Eni, che includeva una proiezione dell’aumento dei livelli di CO 2 nell’atmosfera entro la fine del secolo. Secondo un’analisi del Climate Accountability Institute, l’Eni si è classificata al 24° posto tra le major mondiali del petrolio e del gas per le emissioni di anidride carbonica e metano dal 1950 al 2018.

Greenpeace Italia e ReCommon hanno annunciato la causa civile in una conferenza stampa a Roma martedì, alla vigilia dell’assemblea generale annuale dell’Eni. I gruppi affermano che intendono depositare la causa presso il tribunale civile di Roma entro il 19 maggio.

La prima climate litigation in Italia

Stando a quanto si apprende da Greenpeace Italia, #LaGiustaCausa – questo il nome della campagna che promuove l’iniziativa legale contro Eni, la prima del suo genere contro una società di diritto privato in Italia – si inserisce tra le climate litigation, azioni di contenzioso climatico, il cui numero complessivo, a livello globale, è più che raddoppiato dal 2015 a oggi, portando il totale di cause a oltre duemila. Tra queste, spicca l’azione legale promossa da Friends of the Earth Netherlands (Milieudefensie), insieme a Greenpeace Netherlands, altre organizzazioni e 17.379 singoli co-ricorrenti, che nel maggio 2021 ha indotto un tribunale dei Paesi Bassi a stabilire che Shell è responsabile di aver danneggiato il clima del Pianeta, imponendo alla compagnia britannica di ridurre le proprie emissioni di carbonio del 45% entro il 2030.

Greenpeace Italia e il gruppo italiano di advocacy ReCommon chiederanno al Tribunale di Roma l’accertamento “del danno e della violazione dei diritti umani alla vita, alla salute e a una vita familiare indisturbata”. Gli attori che hanno intentato la causa chiedono inoltre che Eni sia obbligata a rivedere la propria strategia industriale per ridurre le emissioni derivanti dalle sue attività di almeno il 45% entro il 2030 rispetto ai livelli del 2020, come indicato dalla comunità scientifica internazionale per mantenere l’aumento medio della temperatura globale entro 1,5° C. Viene chiesta anche la condanna del Ministero dell’Economia e delle Finanze, azionista influente di Eni, ad adottare una politica climatica che guidi la sua partecipazione nella società in linea con l’Accordo di Parigi.