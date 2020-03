Tra gli ultimi “eroi verdi” premiati dall’attore Alessandro Gassmann in ordine di tempo ci sono Marco de Biasi e gli attivisti di Legambiente Basilicata. Green heroes, Persone che da tempo si danno tanto da fare per il rispetto della natura, protagoniste a modo loro di una nuova economia che rifiuta lo spreco, che è amica dell’ambiente e che produce innovazione, reddito e posti di lavoro.

Come tanti altri in tutta Italia, Marco de Biasi e i legambienti della Basilicata considerano le stazioni ferroviarie abbandonate un enorme spreco. Così come considerano uno spreco anche tutti quei prodotti della terra che i piccoli allevatori e agricoltori, senza una rete di distribuzione, sono costretti a svendere a prezzi irrisori. Per questi motivi si sono impegnati a trovare un accordo con le ferrovie italiane per prendere in gestione una stazione abbandonata e trasformarla in una Green Station. In pratica, un posto dove vendere alimenti biologici, di alta qualità, prodotti localmente e ad un prezzo giusto per chi li produce e chi li compra. Da mandare avanti puntando su soluzioni sostenibili economicamente, energeticamente e ambientalmente. È così che, nel 2016, è nato ScamBioLoGiCo. Un negozio dove tutte le sillabe hanno un significato. Un fabbricato in grado di produrre energia elettrica attraverso i pannelli installati sul tetto e di scambiarla e immetterla in rete. Un posto che vende prodotti biologici, locali, offerti a un prezzo giusto, in un luogo dove condividere i saperi. Un esercizio commerciale in grado di supportare l’economia di 80 aziende locali, impegnare stabilmente due persone, offrire prodotti di qualità superiore ai cittadini, produrre fatturato e fare comunità.

Ma non solo. Da ambientalisti veri, Marco e i legambientini della Basilicata considerano assurdo il forsennato uso che si fa nelle sagre di paese della plastica usa e getta. Per fermare questo spreco di materiale altamente inquinante, hanno cercato una grande industria di elettrodomestici e, con il suo contributo, hanno costruito una lavapiatti mobile in grado di garantire fino a 3000 coperti, evitando il ricorso all’usa e getta. Un’idea che da quattro anni, prima che le leggi europee bandissero l’uso della plastica usa e getta, rende le sagre della zona sostenibili.

Insomma gli ambientalisti veri, come Marco de Biasi e gli attivisti di Legambiente Basilicata, non sono dei “Signor No”. Sono piuttosto cittadini attenti alla propria terra e alla propria economia, a cui non tolgono niente di quello che è buono ma a cui aggiungono opportunità. Gente che si finisce per seguire perché avevano ragione loro, una rivoluzione era possibile. #GreenHeroes, insomma.​