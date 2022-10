Green Transition 2022: il software circolare

L’attività imprenditoriale nel settore dell’igiene ambientale non può essere disgiunta da una riflessione collettiva sugli aspetti scientifici, legislativi ed economici che convergono a definire le scelte dei consumatori e dei decisori pubblici e privati. Per ragionare su regolazione, digitalizzazione e sostenibilità, temi chiave dell’economia circolare, Ambiente.it ha invitato stakeholder di eccellenza e attori della filiera a partecipare all’evento Green Transition 2022, in programma il 9 novembre a Ecomondo. Un momento di confronto e aggiornamento per presentare soluzioni innovative ed eco-ispirate a supporto della digitalizzazione della filiera ambientale. L’agenda dei lavori in programma e le conclusioni sono consultabili nella sezione news del sito www.ambiente.it, il portale in cui clienti e cittadini interessati a questi temi possono trovare notizie e approfondimenti su progetti, soluzioni software e iniziative del mondo imprenditoriale.

Con l’introduzione dell’obbligo di adozione degli standard di qualità Tqrif (Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani) da parte dell’autorità di regolazione Arera, ogni gestore dovrà evolvere i propri processi e le proprie infrastrutture verso soluzioni sempre più tecnologicamente avanzate di alto valore aggiunto. Le utility necessitano di un’adeguata governance dei dati e di aumentare la resilienza dei servizi per nuovi ecosistemi digitali. La filiera di gestione dei rifiuti reagisce agli stimoli alla digitalizzazione e all’automazione provenienti dalla Pubblica amministrazione attraverso la messa in opera di RENTRi (Registro elettronico nazionale tracciabilità dei rifiuti), ViViFIR (vidimazione virtuale del formulario) e xFIR (formulario identificazione rifiuti), ricerca il sostegno degli sgravi fiscali ottenibili attraverso la normativa su “Industria 4.0” e lo fa avvalendosi di software e sistemi sempre più innovativi.

L’automazione di impianti per economie operative, la digitalizzazione dei processi, tra cui lo svolgimento dei servizi sul territorio (WFM, Work Force Management) e dei documenti ai fini della semplificazione, e l’Intelligenza artificiale che supporta la filiera verso l’economia circolare, sono esempi di risposta a questi stimoli. In questo scenario Ambiente.it, la Divisione Ambientale del Gruppo Terranova, insieme ai partner Arcoda, Junker e HPA, propone le soluzioni integrate più complete e innovative in grado di soddisfare le esigenze dell’intera filiera dei rifiuti e di creare un ecosistema di valore e sostenibile.

Ne è una dimostrazione tangibile l’app Junker connessa ai sistemi Ecos di Ambiente.it che semplifica la differenziata per l’utente. L’app fornisce indicazioni di conferimento corrette e aggiornate per qualsiasi rifiuto, tramite diverse chiavi di ricerca. Grazie all’integrazione della soluzione ECOS di Ambiente.it, si possono richiedere servizi come, ad esempio, l’Albo compostatori digitale, il ritiro ingombranti, oppure inviare segnalazioni o consultare la posizione Tari.

Per le esigenze dei protagonisti imprenditoriali e istituzionali dell’economia circolare vengono messi a disposizione tre sistemi digitali specializzati: Ecos4Waste per i produttori, Ecos4Utility per le aziende di igiene ambientale ed Ecos4Business per tutti gli operatori della filiera.

Tratto da: Rifiuti Oggi n° 2-2022 Speciale Ecomondo