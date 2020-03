“Accogliamo con viva soddisfazione l’odierna sentenza di assoluzione della Corte di Appello di Brescia che mette la parola fine alle accuse rivolte nei confronti di tutte le persone che il 28 aprile 2012 portarono in salvo i primi beagle dall’allevamento lager, successivamente condannato e chiuso per maltrattamento e uccisione di animali.” questo il commento di Legambiente.

Legambiente ha giocato un ruolo importante in questa storia dalle ricadute internazionali facendo emergere, grazie al lavoro prezioso dei propri legali, le condizioni di illegalità perpetrate a danno degli animali nell’allevamento e offrendo una chiara linea di difesa alle persone che avevano agito per fermare gli illeciti e non per effettuare un furto.

Con la sentenza di oggi si mettono definitivamente in sicurezza anche le vite di quelle ragazze e quei ragazzi che, esponendosi in prima persona, avevano superato il muro di opacità su quanto avveniva dietro il filo spinato dei recinti dell’allevamento lager di Montichiari (Bs).

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER