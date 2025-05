Green Forum 2025, innovazione e digitalizzazione rivoluzionano l’economia circolare

Il settore della gestione rifiuti cresce e si consolida. Lo sviluppo tecnologico porta a soluzioni più smart per le fasi di raccolta e selezione ed a nuovi processi per il trattamento e il recupero di specifici flussi di materiali.

Il mondo dell’economia circolare sta attraversando una fase di innovazione e digitalizzazione molto spinta. Il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità

dei Rifiuti (RENTRI) ne è l’esempio più significativo. Il RENTRI, gestito dal Ministero dell’Ambiente, sostituisce il precedente sistema cartaceo, rendendo obbligatoria la registrazione digitale di tutte le fasi di produzione, trasporto e smaltimento dei rifiuti. Questo sistema mira a migliorare la trasparenza, semplificare le procedure burocratiche e potenziare il controllo sulla gestione dei rifiuti, contribuendo alla tutela ambientale.

Ambiente.it organizza il 5 giugno prossimo a Verona l’evento Green Forum per fare

il punto su come questa rivoluzione stia impattando su tutta la filiera.

Parleremo con Edo Ronchi, Presidente Fondazione Sviluppo Sostenibile e con Luigi Lazzaro, Presidente Legambiente Veneto, delle tendenze sui rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, in leggero calo generalizzato, degli innovativi impianti e delle tecnologie di recupero, riutilizzo e trattamento, nonché della gestione integrata dei rifiuti.

Particolare spazio sarà dato alle aziende protagoniste del settore che ci racconteranno come hanno affrontato questo periodo e come si stiano preparando alla prossima fase.

In una prima tavola rotonda verranno esposti le esperienze e il punto di vista di importanti operatori del RENTRI con osservazioni, suggerimenti e aspettative sulla rivoluzione digitale. Parteciperanno Mauro Sanciolo, HSEQ – Environment – Waste Management ENI, Laura Dei Negri, Responsabile Ambientale CONTARINA, Angelo Teani, Responsabile Logistica Dalmine Gruppo GREENTHESYS, Francesca Pomini, Ambiente, Sicurezza, Amministrazione rifiuti ITELYUM e Samanta Bullegas, Amministratore ANECO.

Saranno poi presenti anche i Gestori del RENTRI e con loro faremo il punto sul bilancio di

questi primi 4 mesi dall’avvio del registro digitale e sullo stato dell’arte della nuova

sfida X FIR. Verranno valutati i positivi dati raccolti e i pareri dei promotori e sostenitori

della nuova gestione. Una disamina approfondita sulla situazione attuale, sulle attività in corso e le anticipazioni relative alla seconda fase del X FIR sarà svolta da Daniele Gizzi Presidente dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali e Marco Botteri Responsabile del progetto RENTRI di Ecocerved