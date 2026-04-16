venerdì 17 Aprile 2026
Energia

Green energy day 2026: il 17 e 18 aprile impianti aperti in tutta Italia

Redazione
di Redazione
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operaio turbina eolica
Torna la giornata nazionale promossa dal Coordinamento FREE: visite a impianti a fonti rinnovabili e a soluzioni di efficienza energetica per cittadini, studenti e scuole. Piattelli: «Per decidere sulle rinnovabili bisogna prima conoscerle»

Torna in tutta Italia il Green Energy Day, la giornata nazionale dedicata alla transizione energetica promossa dal Coordinamento FREE insieme alle principali associazioni delle fonti rinnovabili, dell’efficienza energetica, della mobilità sostenibile, del mondo ambientalista e dei consumatori.

La terza edizione è prevista per venerdì 17 e sabato 18 aprile 2026. Nei due giorni sarà possibile visitare impianti a fonti rinnovabili e aziende che hanno realizzato interventi di efficienza energetica. Cittadini, famiglie e studenti avranno l’opportunità di conoscere da vicino tecnologie già oggi centrali per la decarbonizzazione, la sicurezza energetica e la competitività del Paese.

Scopri gli impianti energetici visitabili sul sito del Green Energy day

L’estensione a due giornate punta ad ampliare la partecipazione e a coinvolgere in modo più diretto anche le giovani generazioni, con tutta una serie d’iniziative dedicate alle scuole.

Il Green Energy Day nasce da un’idea semplice: per decidere sulle rinnovabili bisogna prima conoscerle. Vedere gli impianti, comprenderne il funzionamento e valutarne l’integrazione nei territori aiuta infatti a formare opinioni fondate su dati ed esperienza diretta e non su percezioni astratte o una comunicazione spesso ostile al loro sviluppo.

Le fonti rinnovabili non rappresentano solo una risposta alla crisi climatica ma sono anche una leva economica e strategica: riducono la dipendenza dalle fonti fossili, rafforzano la sicurezza energetica e rendono il Paese meno esposto alle tensioni internazionali e alla volatilità dei mercati.

In questo quadro, l’Italia ha un potenziale rilevante che potrebbe essere sfruttato molto meglio per fare della transizione energetica un’opportunità concreta d’innovazione, sviluppo e occupazione, soprattutto nei territori con maggiori risorse e margini di crescita.

Servono politiche stabili, procedure autorizzative più rapide e un confronto serio tra istituzioni, imprese, comunità locali, ma serve anche più conoscenza. Informazione, trasparenza e partecipazione sono le condizioni essenziali per superare diffidenze e costruire scelte condivise.

«Il Green Energy Day nasce da un principio molto semplice: sulle rinnovabili si può decidere bene solo se le si conosce davvero – afferma Attilio Piattelli, presidente del Coordinamento FREE  – Aprire gli impianti a cittadini, studenti e territori significa offrire strumenti concreti per capirne benefici e opportunità e poter valutare correttamente gli impatti reali della transizione energetica. Oggi più che mai l’Italia ha bisogno di accelerare su efficienza energetica e rinnovabili; accelerazione che si può avere solo creando consenso verso un modello energetico sostenibile, sicuro e conveniente. Abbiamo scelto di fare la conferenza stampa presso ADR perché si tratta di un esempio concreto di come si possano decarbonizzare anche infrastrutture complesse come un grande scalo aeroportuale».

Per chi non riuscisse a visitare un impianto dal vivo, venerdì 17 aprile, dalle 10:00 alle 13:00, sarà possibile seguire in live streaming su YouTube i collegamenti previsti da diversi impianti che hanno aderito al Green Energy Day.

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Green energy day 2026: il 17 e 18 aprile impianti aperti in tutta Italia
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Torna la giornata nazionale promossa dal Coordinamento FREE: visite a impianti a fonti rinnovabili e a soluzioni di efficienza energetica per cittadini, studenti e scuole. Piattelli: «Per decidere sulle rinnovabili bisogna prima conoscerle»
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