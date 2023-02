Grazie Luigi

Storico dirigente di Legambiente Emilia Romagna, Luigi Rambelli ci ha lasciati pochi giorni fa. Esigente e appassionato, nelle sue battaglie ha legato giustizia sociale e ambientale

Se n’è andato Luigi Rambelli, perdo un amico fraterno con cui ho condiviso tanta parte della vita, aggrappati entrambi a un’utopia che abbiamo tentato di trasformare in un progetto collettivo di lotta per l’uguaglianza, la giustizia sociale, un mondo in pace con la natura di cui l’uomo è parte e non un suo dominatore. Questo legame fra giustizia sociale e ambientale è stato il tratto identitario della sua scelta ambientalista. È stato un uomo esigente ed appassionato e per questo si è sempre battuto per una Legambiente che sapesse volare alto, all’altezza del tratto identitario su cui è stata pensata, una comunità che sa pensare globalmente e agire localmente. La nostra associazione non perde solo un suo dirigente che per tanti anni ha condotto la nave legambientina in un mare tempestoso come quello dell’Emilia-Romagna, ma ci mancherà soprattutto l’uomo. Era generoso ma non accomodante, anzi spesso ne è stato criticato il suo carattere burbero e poco conciliante. Tre imprese che seppe ideare e realizzare danno l’idea di cosa fosse capace Luigi e di quanto ne sentiremo la mancanza. Solo alla sua determinazione poteva venire in mente di organizzare una corsa a tappe da Alfonsine a Roma per dare visibilità alla lotta per salvare un mare in agonia come l’Adriatico. L’anno dopo alzò il tiro, ma questa volta la corsa arrivò a Bruxelles al parlamento europeo. L’Adriatico è sempre mal messo e proprio per questo pensò Legambiente Turismo, cioè l’idea che serviva anche un turismo sostenibile per salvare quel mare. Non furono solo convegni, concetti astratti, ma pratica reale fatta di adesioni di albergatori con verifiche puntuali sull’attendibilità e il rispetto del protocollo che Legambiente Turismo gli faceva firmare. Questo era Luigi, il vuoto immenso che lascia in me e nell’intera Legambiente. Un saluto commosso ai suoi familiari e in particolare un abbraccio al caro Yuri da tutta la comunità legambientina.