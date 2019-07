Francesco Barberini ha solo 12 anni ma è molto impegnato nella lotta in difesa dell’ambiente. Qui sotto la lettera che ha inviato a Nuova Ecologia:

“Ciao a tutti. Sono Francesco Barberini, ho 12 anni e sono un aspirante ornitologo.

La mia passione sono gli uccelli ed il volo, anche quello antico, come quello degli pterosauri. Gli pterosauri erano rettili volanti vissuti al tempo dei dinosauri e si sono estinti con la grande estinzione di massa di 65 milioni di anni fa. Dominavano i cieli ed erano di tantissime forme e dimensioni e sono vissuti per 185 milioni di anni, sembravano invincibili, eppure si sono estinti e questo ci deve far pensare al fatto che anche noi umani se continuiamo a non “trattare” bene la terra potremmo avere problemi molto grandi.

Il Capo dello Stato Sergio Mattarella mi ha conferito, a 10 anni, l’onorificenza di Alfiere della Repubblica Italiana per meriti scientifici e divulgativi, e il mio impegno, oltre a quello di far conoscere a più persone possibili gli argomenti di cui tratto, è quello di divulgare le problematiche che l’uomo sta creando al clima e quindi a egli stesso.

Sto girando molto con le mie conferenze sull’evoluzione dai dinosauri agli uccelli e sulla vita degli pterosauri e sto conoscendo molti esperti di fama mondiale, i quali sono molto preoccupati. I cambiamenti climatici stanno diventando sempre più gravi e la colpa è nostra che non stiamo facendo abbastanza per cambiare le nostre abitudini di vita. Io ho aderito al Friday for Future e nel mio piccolo quotidiano posso e devo fare molto, e tutti, grandi e piccoli si devono impegnare!

Per questi motivi ho scrivo al sindaco, del mio paese, Acquapendente, il Dott. Angelo Ghinassi, chiedendo di dichiarare l’emergenza climatica, suggerendo anche delle possibili azioni da fare, copiando soprattutto esempi positivi che ci sono già. Con mia grande soddisfazione mi ha risposto subito e affermativamente! Nel prossimo Consiglio comunale verrà messo all’ordine del giorno.

Spero che questo piccolo esempio sia da stimolo per tante altre persone e per città, grandi e piccole.

Spero che finalmente tutti si impegnino per salvare il nostro pianeta!

Francesco Barberini”

