Grande successo per la quarta edizione del Tic Festival

Un fine settimana intenso a Terni con la partecipazione di influencer, creator, sportivi, personalità del mondo dei media e dello spettacolo sui grandi temi dell’attualità

Oltre 120 i creatori, gli influencer e le personalità dello sport, dello spettacolo e dei media lo scorso fine settimana al Terni Influencer & Creator Festival (Tic Festival). Giunto alla sua quarta edizione, la kermesse organizzata dall’associazione Umbria for the future, si conferma un’appuntamento attesissimo. Quattro giorni ricchi di spunti, con un occhio attento alle nuove generazioni. E infatti, il festival è pensato per e fatto insieme a giovanissimi under 35, che danno il loro contributo come volontari per la buona riuscita dell’evento.

Migliaia di persone hanno animato la cittadina ternana e seguito panel informativi di grande rilevanza sociale. Inclusione, lotta all’odio e alla discriminazione, sostenibilità e benessere psicologico i temi al centro anche di questa edizione. Un ricco programma che ha visto la realizzazione di oltre 140 eventi dislocati in città e negli istituti scolastici superiori.

Tra gli ospiti il giornalista Dario Fabbri, i creator Davide Patron, Margherita Paiano, Davide Avolio, Francesco Taverna (il papà del cagnolino Chico) protagonista di un panel insieme alla campionessa di pattinaggio artistico Carolina Kostner e tanti altri. Con noi anche Danilo Petrucci, protagonista insieme al giornalista Luca Valdiserri e David Lazzari, Presidente dell’Osservatorio Benessere Psicologico e Salute protagonista di un panel sulla sicurezza stradale curato dalla redazione Nuova Ecologia (media partnerr dell’evento) e Legambiente Umbria.

Diego Ceccobelli Direttore artistico Tic Festival

«Siamo contentissimi. È stato tutto più grande, tutto più bello. Nomi e partner incredibili – racconta Diego Ceccobelli Direttore artistico Tic Festival a Nuova Ecologia – Siamo già in modalità road tour 2027, non vediamo l’ora di continuare a mettere la potenza comunicativa di chi oggi è un eccellenza nel mondo della comunicazione al servizio di grandi cause».

Quest’anno il tema scelto e rappresentato dalla locandina realizzata da Giacomo Bevilacqua, autore di A panda piace (@apandapiace) è stato #Ascolta. Un imperativo, ma soprattutto un invito. L’obiettivo? Creare connessioni, perché in un mondo dove le informazioni molto spesso polarizzano e dividono aspramente il dibattito, è importate fermarsi e tornare ad ascoltare.