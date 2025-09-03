mercoledì 3 Settembre 2025
Cultura

“La grande abbuffata” su La Nuova Ecologia di settembre

Ilenia De Simone
di Ilenia De Simone
0
0
Su Nuova Ecologia di settembre gli impatti del sistema alimentare sul clima, il crollo della diga Kakhovka in Ucraina e molto altro

La storia di copertina del numero di settembre di Nuova Ecologia, “La grande abbuffata”, analizza l’impatto ambientale della produzione, distribuzione e consumo di cibo nel mondo, con particolare attenzione al legame tra sistema alimentare globale e crisi climatica.

Secondo l’Intergovernmental panel on climate change (Ipcc), infatti, circa il 31% delle emissioni globali di gas serra è riconducibile al modo in cui coltiviamo, alleviamo, trasportiamo e consumiamo alimenti.

Le conseguenze sono enormi ma esistono sia soluzioni individuali, come l’adozione di diete più sostenibili, sia globali e sistemiche, come il ritorno alle colture autoctone da integrare con l’innovazione agricola.

In primo piano l’articolo “La forza della natura”, che racconta quanto sta accadendo in Ucraina dopo la distruzione della diga di Kakhovka, sul fiume Dnipro. Lo svuotamento del bacino ha portato distruzione a valle ma allo stesso tempo, a monte, ha riportato alla luce terreni sommersi da decenni, dove stanno ricomparendo specie vegetali autoctone, scomparse dagli anni Cinquanta. Ora che la diga e la centrale idroelettrica non esistono più, il dibattito si concentra sul futuro del territorio: ricostruire o lasciare che la natura segua il proprio corso?

L’inchiesta di settembre del mensile di Legambiente, “In nome del popolo inquinato”, è invece dedicata alla storica sentenza del processo Miteni, pronunciata lo scorso 26 giugno della Corte d’assise di Vicenza, che a dodici anni dall’allarme Pfas lanciato da Cnr e ministero dell’Ambiente ha condannato i vertici di Mitsubishi e Icig, per avvelenamento delle acque e disastro ambientale, a un totale di 141 anni di carcere. Condannando allo stesso tempo le società coinvolte e gli imputati al ripristino dei luoghi e a risarcire le parti civili, tra cui Legambiente nazionale, Legambiente Veneto e il circolo locale dell’associazione “Perla Blu”. Restano da affrontare le bonifiche del sito produttivo e della falda contaminata. Si fa inoltre sempre più urgente un cambio di passo, da parte di Regione Veneto e ministero dell’Ambiente, sulla sorveglianza sanitaria. Resta, infine, irrisolto il nodo centrale: la messa al bando dei Pfas.

Il protagonista del mese è Gadi Algazi, professore di Storia dell’Università di Tel Aviv, noto per il suo impegno contro il colonialismo di Israele e per la difesa del popolo palestinese. Intervistato da Roberto Della Seta, l’intellettuale israeliano si scaglia contro il “sionismo reale”: Israele, sostiene Algazi, “si fonda su un’ideologia sempre più suprematista e colonialista: non tutti i sionisti sono assassini ma lo Stato ‘sionista’ è coinvolto in un genocidio”. Alla domanda “come si può uscire da questa tragedia?” risponde “rompendo il calco nazionalista e colonialista su cui si è forgiato Israele e da cui si alimenta l’incapacità di riconoscere la sofferenza degli altri”.

Segnaliamo infine, nella sezione dedicata alla divulgazione scientifica, il servizio “La scienza al lavoro”, dove vengono presentate i sei scatti finalisti del contest fotografico “Scientist at work” promosso dalla rivista Nature. Un viaggio suggestivo nella quotidianità, curiosa e sorprendente, degli scienziati impegnati sul campo in ogni parte del mondo.

Summary
"La grande abbuffata" su La Nuova Ecologia di settembre
Article Name
"La grande abbuffata" su La Nuova Ecologia di settembre
Description
Su Nuova Ecologia di settembre gli impatti del sistema alimentare sul clima, il crollo della diga Kakhovka in Ucraina e molto altro
Author
Publisher Name
La Nuova Ecologia
Publisher Logo
Iscriviti alla newsletter di Nuova Ecologia
Riceverai in omaggio la raccolta degli scritti di Alex Langer
“In ricordo di un caro amico” raccoglie i migliori articoli di Alex Langer per Nuova Ecologia. A 30 anni dalla sua scomparsa, un gesto per ricordare un militante, un costruttore di ponti, un pensatore scomodo e necessario.
Iscriviti alla newsletter

Iscriviti ora a

per ricevere le newsletter

ISCRIVITI

Articoli correlati

SEGUICI SUI SOCIAL

GLI ULTIMI ARTICOLI

Gli ultimi articoli

Vedi altri articoli

© La Nuova Ecologia 2020
lanuovaecologia.it è l’edizione digitale del mensile cartaceo la Nuova Ecologia (art. 3 c. 2 Decreto legge 18 maggio 2012 n. 63 convertito con modificazioni nella legge 16 luglio 2012 n. 103), "Nuova Ecologia (www.lanuovaecologia.it) è un periodico che ha percepito (già legge 7 agosto 1990 n. 250) e percepisce unicamente i contributi pubblici all’editoria (legge 26 ottobre 2016 n. 198, d.lvo 15 maggio 2017 n. 70) registrata al Registro della Stampa del Tribunale di Roma n. 543/1988 - dir. resp.: Francesco Loiacono - Editoriale la Nuova Ecologia soc. coop. via Salaria n. 403 Roma - n. ROC 3648 P.Iva 04937721001

*Sono presenti contenuti a cura di aziende partner

**Alcuni contenuti pubblicati sono riservati agli abbonati

ARGOMENTI

ARGOMENTI

SEGUICI SUI SOCIAL

© La Nuova Ecologia 2020
lanuovaecologia.it è l’edizione digitale del mensile cartaceo la Nuova Ecologia (art. 3 c. 2 Decreto legge 18 maggio 2012 n. 63 convertito con modificazioni nella legge 16 luglio 2012 n. 103), "Nuova Ecologia (www.lanuovaecologia.it) è un periodico che ha percepito (già legge 7 agosto 1990 n. 250) e percepisce unicamente i contributi pubblici all’editoria (legge 26 ottobre 2016 n. 198, d.lvo 15 maggio 2017 n. 70) registrata al Registro della Stampa del Tribunale di Roma n. 543/1988 - dir. resp.: Francesco Loiacono - Editoriale la Nuova Ecologia soc. coop. via Salaria n. 403 Roma - n. ROC 3648 P.Iva 04937721001

*Sono presenti contenuti a cura di aziende partner

**Alcuni contenuti pubblicati sono riservati agli abbonati

AEGOMENTI

ARGOMENTI

SEGUICI SUI SOCIAL

EDITORIALE LA NUOVA ECOLOGIA è una società cooperativa senza fini di lucro, costituita nel 1995 su impulso di Legambiente per la pubblicazione delle riviste di riferimento dell'associazione e l'ideazione di numerose altre iniziative ad esse collegate.

E’ nata e opera nella convinzione che l’informazione, la formazione e la comunicazione ambientali siano strumenti fondamentali nella politica dello sviluppo sostenibile.

Oltre alla prevalente attività editoriale, organizza convegni e seminari, corsi di giornalismo e di comunicazione. Alla base del lavoro svolto c’è un costante impegno alla tutela e valorizzazione di principi etici nei rapporti economici e sociali.

Editoriale la nuova ecologia

Editoriale la nuova ecologia

Cookie Policy

Aggiorna le tue preferenze sui cookie

Accessibility by WAH