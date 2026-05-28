Grazie a Legambiente e a Fondazione Goletta Lab, dopo dieci anni l’imbarcazione-laboratorio Goletta Catholica torna a solcare le acque dell’Adriatico, da Grado (GO) a Brindisi, per la campagna Goletta Verde

Un motoveliero di novant’anni, trasformato in laboratorio galleggiante per il monitoraggio ambientale, torna a solcare i mari italiani per la tutela e la difesa del mare, delle coste e della biodiversità. Dopo dieci anni, la Goletta Catholica sarà la casa, il presidio e il simbolo della quarantesima edizione di Goletta Verde, la storica campagna di Legambiente. L’annuncio è stato dato questa mattina durante una conferenza stampa al Salone Nautico di Venezia (27-31 maggio) dall’associazione ambientalista, in collaborazione con la Fondazione Goletta L.A.B.

Il viaggio della campagna di Legambiente a bordo della Goletta Catholica percorrerà l’Adriatico verso sud, con la prima tappa a Grado (GO), in Friuli-Venezia Giulia (15-16 giugno), fino a Brindisi, in Puglia (6-8 luglio). Qui l’imbarcazione passerà il testimone all’imbarcazione Oloferne, con la quale la campagna navigherà fino all’ultima tappa in Liguria (10 agosto), risalendo il Tirreno. Un incontro tra due imbarcazioni simbolo, ricche di storia, ma anche tra due generazioni di attivisti, cittadini e volontari unite da un unico orizzonte: la difesa del mare. Nella cornice suggestiva del Salone, Legambiente ha presentato in anteprima “Quarant’anni controvento: buon compleanno Goletta Verde”: lo speciale realizzato da Nuova Ecologia che celebra le quaranta edizioni di Goletta Verde. Non una semplice cronistoria, ma un vero e proprio diario di bordo che riavvolge il nastro di una campagna storica con i dati dei monitoraggi, i successi, le denunce, le interviste ai testimonial che hanno navigato a bordo.

“A quarant’anni dalla nostra prima spedizione — dichiarano Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente e Luigi Lazzaro, presidente Legambiente Veneto — Goletta Verde ha fatto scuola per impegno civico e sensibilizzazione in difesa del mare, unendo generazioni di attiviste e attivisti, guidando battaglie storiche e indicando la rotta attraverso la raccolta di dati scientifici, le denunce, i sit-in; come raccontiamo anche nello speciale della Nuova Ecologia che ne ripercorre le tappe principali, dal 1986 ad oggi. La Goletta Catholica ha ospitato per oltre vent’anni questa missione, mettendo le sue vele al servizio dell’ambiente: siamo felici che oggi, grazie alla collaborazione con la Fondazione Goletta L.A.B., questa sinergia possa continuare, senza mai abbassare la guardia in difesa del patrimonio marino e costiero italiano. Un doveroso ringraziamento va a tutti coloro i quali, dal Ministero dell’Ambiente a Regione Veneto, hanno reso possibile il restauro di Goletta Catholica e il proseguo della sua missione di divulgazione, educazione e monitoraggio ambientale”.

Leggi lo speciale Quarant’anni di Goletta Verde!

Giuseppe Toffoli, presidente di Fondazione Goletta L.A.B., aggiunge: “Gli obiettivi di “Goletta Verde” sono del tutto assimilabili a quelli del nostro ente, fondati essenzialmente sull’educazione e sul monitoraggio ambientale. La collaborazione con l’iniziativa di Legambiente ci permetterà, nel corso delle varie tappe, di raccontare la vita avventurosa della storica imbarcazione e di presentare – in un ambito non soltanto locale- i programmi e gli obiettivi del nostro ente: educazione ambientale rivolta alle scuole primarie e secondarie, studi di alta formazione e ricerca scientifica per i quali è prevista la collaborazione con il mondo accademico, valorizzazione e promozione del territorio con azioni in ambito ambientale, culturale e di sviluppo sostenibile”.

Alla conferenza stampa di questa mattina, presso la Torre Porta Nuova dell’Arsenale, sono intervenuti: Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente; Luigi Lazzaro, presidente Legambiente Veneto; Giuseppe Toffoli, presidente di Fondazione Goletta L.A.B; Sandro Mazzariol, professore ordinario Università degli Studi di Padova, Moreno Gasparini, Parco regionale del Delta del Po Veneto, un rappresentante della Fondazione Cariplo.

Dopo l’evento è prevista la visita alla Goletta Catholica, ormeggiata al molo P3 per tutta la durata del Salone nautico.

Il 27 e 28 maggio, dalle 10:00 alle 20:00, Legambiente sarà presente a bordo di Catholica e presso lo stand di Fondazione Goletta L.A.B. per far conoscere le attività che l’associazione promuove e realizza per la tutela, la difesa e la valorizzazione del mare, delle coste e della biodiversità.

La storia di Catholica

La Goletta Catholica è un motoveliero a tre alberi di 24 metri, varato nel 1936 nell’omonima città romagnola. Nata come peschereccio e requisita dai tedeschi per il trasporto d’armi durante la Seconda guerra mondiale, l’imbarcazione è stata salvata da una prima dismissione negli anni ’90 grazie a un progetto di recupero sociale a Rimini. Nel 2019 ha evitato un secondo smantellamento grazie a un importante restauro nato dalla sinergia tra Regione Veneto, Ministero dell’Ambiente, Fondazione Cariparo, Ente Parco Regionale del Delta del Po e Legambiente. Oggi, ormeggiata ad Albarella (Ro), è il cuore pulsante della Fondazione Goletta L.A.B. e, grazie alla collaborazione con l’Università di Padova e al supporto di Fondazione Cariparo ed Ente Parco Regionale Veneto del Delta del Po, opera come avanzato laboratorio galleggiante per la ricerca scientifica e la didattica.